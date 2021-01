“López-Gatell dijo que no se debe usar”: Felipe Calderón criticó al gobierno por comprar vacuna Sputnik V

Fotografía del ex presidente de México, Felipe Calderón EFE/Francisco Guasco 2019

Después de que el pasado 25 de enero, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunciara el envío de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para su aplicación preventiva ante el virus SARS-CoV-2, diversos personajes políticos y de espectáculos hicieron públicas sus críticas y desconfianza en torno a la efectividad o seguridad de esta vacuna rusa.

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se unió esta tarde a las críticas en Twitter ante el envío de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik-V, pues expresó en un tuit que el 11 de agosto de 2020, Hugo López Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la vacuna no se puede ni debe ser usada por razones éticas y de bioseguridad, ya que no había terminado los estudios de Fase 3 satisfactoriamente.

En cuanto a las revisiones de bioseguridad, la vacuna rusa Sputik V alcanzó el 91,4% de eficacia en el último punto de control de su los ensayos clínicos de la Fase III en diciembre de 2020, de acuerdo a los resultados presentados en la conferencia organizada el 14 de diciembre el por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa.

Tuit de Felipe Calderón respecto a la aplicación de la Sputnik-V

El tuit del ex presidente ha sido retuiteado más de mil veces y tiene alrededor de 2mil 500 “Me gusta” dentro de esta red social. La mayoría de las personas que han citado este tuit concuerdan con la información que señala Felipe Calderón, sin embargo, otros internautas más han señalado los diversos estudios que confirman a la vacuna Sputnik-V con un nivel aceptable de efectividad para prevenir la COVID-19.

Respecto a las múltiples críticas y reclamos en torno a la aplicación de la vacuna Sputnik V, el Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, ha mencionado que poner en duda la efectividad de la vacuna rusa significa cuestionar de igual manera todas las vacunas que se han desarrollado alrededor del mundo.

Explicó, además, que las Autoridades Sanitarias en México tienen la obligación de evaluar tres requisitos, los cuales son estándares internacionales de vital importancia: la calidad, seguridad y eficacia del producto.

Un trabajador médico sostiene una ampolla de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en Serbia. FOTO DE ARCHIVO. Enero, 2021. REUTERS/Fedja Grulovic

Algunos internautas citaron el tuit de Felipe Calderón explicando que ya han pasado cinco meses desde el día en que la información del Subsecretario de Salud, López-Gatell proporcionó esos datos, además de de mencionar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autorizaría su uso de emergencia.

Otra de las personas que recientemente criticaron la adquisición de la vacuna rusa fue la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien afirmó que el gobierno de México eligió dicha vacuna “por ser barata”; el martes 26 de enero escribió en su cuenta personal de la red social Twitter:

“La vacuna rusa NO está aprobada por la Comunidad Científica Internacional pero la aprobará la Cofepris en México. Es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno”; además, ha reiterado varias veces en su cuenta personal que no está de acuerdo con la adquisición de la vacuna, por lo que después de ser tendencia durante el día martes, fue apodada en las redes socio digitales como “Lady Vacunas”.

Senadora Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la información de El Fondo Ruso de Inversión Directa, la lista de paises que han solicitado más de un millón de dosis de la vacuna Sputnik al momento es de 50, cada dosis de esta vacuna que requiere dos aplicaciones tendrá un costo menor a los 10 dólares, además de que por su consistencia puede ser almacenada a una temperatura de +2 a +8 grados centígrados.

Sobre su eficacia, afirman que es del 91,4% . “Actualmente se encuentra en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las 10 principales vacunas candidatas que se acercan al final de los ensayos clínicos y al inicio de la producción en masa.

