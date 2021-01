“No lo conozco!!!, no sean payasos y mal informen a la gente”: Ricardo Salinas Pliego se deslindó de #LordMisZapatos

(Foto: Instagram/ricardosalinas)

Este fin de semana, una vez más, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, se volvió tendencia en redes sociales. Esta vez no fue por alguno de sus dichos o acciones, sino que ocurrió a raíz de que su nombre salió a relucir en un incidente ocurrido durante la madrugada de este domingo.

Y es que fueron difundidos varios videos en los que se observa a una persona discutiendo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras una denuncia por una fiesta que se estaba llevando a cabo en la casa ubicada en la calle Reyna 230 de la colonia Tlacopac.

El hombre que discute con los oficiales fue apodado en redes sociales como #LordMisZapatos por los comentarios despectivos que hizo en contra de una de las personas que se encontraban en el lugar registrando en video los hechos. El individuo se dirige a la mujer que graba y le dice “Mis zapatos valen más que tu carro” luego de que ella lo acusara de haber pateado su automóvil. En estos hechos una persona fue detenida, misma a la que señaló el sujeto como supuesta dueña de TV Azteca.

Entonces, Salinas Pliego aclaró en una serie de mensaje publicados a través de Twitter que no estaba relacionado ni conocía a ninguna de las personas involucradas en tales hechos. “Jajaja lo bueno que al borracho no se le ocurrió decir que era guardaespaldas de Mickey Mouse porque anduvieran exigiendo que Walt Disney les respondiera . Investiguenle (sic), no me vayan a querer tener todo el domingo diciéndoles lo mismo… No conozco a tan distinguido personaje ”, indicó.

Después, es un tono más irónico el empresario señaló: “Viendo el desorden que traen con el escolta (no lo conozco) que mencionó a mi empresa, les platico que mis zapatos son normales, cómodos, nada caros y bien limpios . Tip gratis: Quien gaste más en sus zapatos que en un coche está invirtiendo MUY mal y terminará de escolta”.

Y posteriormente, ante lo que pareciera la insistencia de los usuarios de relacionar a Salinas Pliego con las personas que protagonizaron la polémica de #LordMisZapatos, el dueño de TV Azteca remató: “ No lo conozco!!!, no sean payasos y mal informen a la gente , yo no reprendí a nadie porque no conozco al señor. Por portales y pseudo informadores como ustedes estamos perdidos, sin ustedes oportunistas y miserables intentando llamar la atención con sus encabezados”.

En los videos difundidos en redes sociales se observa al hombre enfrente del domicilio de Reyna 230, de fondo se escucha la música de la fiesta además de las agresiones verbales del individuo en contra de un oficial que le solicita que se calme. Sin embargo, llegado cierto momento, el hombre comienza a agredir físicamente al policía, ante lo que reacciona el demás personal de la SSC presente y los acompañantes del #LordMisZapatos.

En redes sociales también se difundieron videos de la fiesta al interior de la casa, donde se observan personas festejando sin respetar la sana distancia. La carpa que se ve al interior de la fiesta es la misma que se pudo observar desde la calle en los videos registrados por varios vecinos y vecinas de Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El domicilio en el que se realizó la fiesta tiene una superficie de terreno de 1,621 metros cuadrados y en ella está domiciliada la empresa Florium Aromatherapy, que se dedica a la venta de aceites esenciales.





En los videos que se grabaron al interior de la fiesta se puede observar que el motivo de la celebración era la boda de dos de las personas que se encontraban al interior de la casa. Así se confirmó en los videos difundidos donde se observa a una mujer amenazar a una de las vecinas de la calle Reyna.

Entre los comentarios que se alcanzaron a registrar se le escuchó decir “¿Te da tanto miedo o por qué tienes que traer a tanta gente? ¿No puedes tú sola? Ya sabemos dónde vives [...] No estamos haciendo nada grave, es una boda”

La persona detenida, que según #LordMisZapatos era dueño de TV Azteca, fue llevada ante un juez cívico por escandalizar en la vía pública, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este tipo de eventos no están permitidos en el actual contexto de la pandemia del COVID-19 en México, en un momento en el la situación es especialmente grave en la capital del país, donde en un solo día se anunciaron (este sábado) 20 mil 57 casos más de contagios.





