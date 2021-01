Carlos Loret de Mola contra AMLO: una cronología de sus desencuentros

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola han tenido una relación particularmente conflictiva (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola han tenido una relación particularmente conflictiva. Aquí podrás encontrar la cronología de sus desencuentros desde que el mandatario tomó posesión presidencial.

22 de agosto de 2019

Carlos Loret de Mola deja de ser el presentador del noticiero matutina de Televisa llamado “Despierta con Loret”. Esto se da en el contexto de una profunda reestructuración de Televisa, que pasaba por una complicada situación económica.

Políticos y analistas especularon sobre si la salida del periodista se debía a presiones provenientes del presidente de la república. Vicente Fox, realizó la siguiente declaración a través de su cuenta de Twitter: “Me huele a despido e intuyo de donde vino la orden. Ánimo Carlos la lucha es por México, no por puestos ni dinero. Eres un gran ejemplo”.

7 de mayo de 2020

Carlos Loret de Mola denunció que la cuenta de Twitter de uno de los medios en los que trabaja fue suspendida temporalmente por dicha red social por presiones del presidente López Obrador. Estas fueron sus palabras: “Es la censura del presidente López Obrador y sus bots. A consecuencia de sus ataques a Twitter, restringieron la cuenta de Latinus, sencillamente hacemos periodismo: hemos documentado falta de insumos, brotes de Covid escondidos por el IMSS y mentiras en cifras oficiales”.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de presidencia, realizó esta réplica: “no censura ni censurará a nadie, ni a ciudadanos ni a periodistas. Está comprometido con el derecho a la información y la libertad de expresión. Si Twitter suspende una cuenta depende de la empresa y de las reglas de la plataforma. No a las falsas denuncias”.

Loret de Mola aseguró en su columna que el gobierno federal está comprando medicamentos que no son examinados por los estándares de verificación adecuados (Foto: Cuartocuro)

11 de mayo de 2020

Loret de Mola aseguró en su columna que el gobierno federal está comprando medicamentos importados de China e India, que no son examinados por los estándares de verificación adecuados, para mitigar la crisis que atravesaba el sector salud.

9 de junio de 2020

Después de que López Obrador presentara en la conferencia mañanera testimonios que presuntamente probaban la existencia de un bloque opositor conocido como Bloque Opositor Amplio (BOA), Carlos Loret de Mola afirmó que estas declaraciones contienen un mensaje triple acerca del presidente y su administración:

“Primero, la falta de seriedad que ha acompañado a este gobierno: traman una conspiración con base en un documento que el propio vocero presidencial admite que no saben cuál es su origen ni siquiera si es auténtico. Segundo, exhibe los miedos del presidente y su grupo: ante la desastrosa gestión de la pandemia (por COVID-19) y la creciente inseguridad, saben que pueden perder una elección central. El problema es que el miedo es un motor muy peligroso. Y tercero, alinea al gobierno entre los regímenes que cuando se ven fracasando, optan por tender cortinas de humo e inventar conspiraciones delirantes”.

26 de junio de 2020

El presidente López Obrador criticó a Loret de Mola en su conferencia mañanera. Ante esto Loret de Mola realizó la siguiente réplica en su columna en el periódico norteamericano Washington Post: “El viernes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó más de 20 minutos de su conferencia de prensa a atacar a un periodista: a mí. Su ADN político es autoritario y por eso usa con descaro los instrumentos del Estado para intimidar, calumniar y descalificar a los periodistas que no lo alaban”.

20 de agosto de 2020

Carlos Loret de Mola difundió uno videos en los que aparece David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, entregando sobres que contenían dinero para “apoyar al movimiento” Pío López Obrador, hermano del mandatario.

AMLO afirmó en su conferencia mañanera que pese a que hay muchos periodistas conservadores en su contra él nunca usaría el poder del Estado para tomar represalias, sólo su derecho de réplica (Foto: Presidencia de México)

26 de agosto de 2020

Después de que Miguel Alemán Magnani tomó control de Sistema Radiópolis, espacio radiofónico en el que Carlos Loret de Mola tiene su programa de radio, el periodista declaró lo siguiente: “La preocupación no es salida de la nada, todos hemos visto la creciente hostilidad del gobierno. La creciente hostilidad del presidente hacia los periodistas y medios de comunicación y eso es una preocupación que está entre nosotros en toda la sociedad. Vamos a ver qué pasa y estaremos comentándolo”

27 de agosto de 2020

A los pocos días el presidente afirmó lo siguiente en la conferencia mañanera: “De todas maneras, siempre he dicho que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad, y tenemos que actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República; es decir, el señor Loret de Mola debe de presentar una denuncia […] para que se inicie la investigación que corresponda”.

22 de septiembre de 2020

El periodista Carlos Loret de Mola afirmó en su columna en Washington Post que consulta de juicio a expresidentes no responde al deseo de hacer justicia sino a la necesidad de recuperar popularidad ante las elecciones intermedias de 2021.

1 de octubre de 2020

El periodista Rafael Loret de Mola Vadillo, padre de Carlos Loret, aseveró en una entrevista con Hernán Gómez que la administración de López Obrador firmó un contrato de publicidad de 1000 millones de pesos con Televisa con la condición de que echaran a su hijo de la televisora.

Loret de Mola reveló que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente ha obtenido adjudicaciones con Pemex por más de 365 millones de pesos (Foto: Cuartocuro)

19 de octubre de 2020

AMLO afirmó en su conferencia mañanera que pese a que hay muchos periodistas conservadores en su contra él nunca usaría el poder del Estado para tomar represalias, sólo su derecho de réplica. Posteriormente declaró “no va a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa”.

16 de noviembre de 2020

En la conferencia mañanera el presidente dijo que es ampliamente conocido que tiene diferencias desde hace un tiempo con el periodista Carlos Loret de Mola, pero que este tiene garantizadas todas sus libertades.

“Tienen garantizadas todas las libertades, yo tengo diferencias con Loret de Mola desde hace tiempo”, comentó.

27 de noviembre de 2020

En el noticiero LatinUs, Loret de Mola criticó que el presidente López Obrador y al subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell, por empeñarse en afirmar que la situación del país frente a la pandemia es favorable, cuando en realidad no lo es así. Sus palabras fueron las siguientes: “Son mentiras, son puras y peligrosas mentiras. No hay un solo dato, no hay un solo indicador, no hay una sola medición en la que México salga bien. Ni siquiera medianamente bien”.

4 de diciembre de 2020

El periodista en cuestión reveló que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente, ha obtenido adjudicaciones con Pemex por más de 365 millones de pesos. Esta información fue obtenida por LatinUs vía transparencia.

14 de diciembre de 2020

Carlos Loret de Mola enumera en su columna en The Washington Post los casos conocidos de corrupción en el gobierno de AMLO. En dicha lista se mencionan a algunos de sus más cercanos colaboradores y familiares; entre ellos: Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Zoé Robledo, Pío López Obrador y Felipa Obrador Olán.

López Obrador aseguró en la conferencia mañanera que cuando termine su mandato se irá a la quinta que tiene en Chiapas y negó categóricamente que las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la zona tengan la finalidad de aumentar el valor de su propiedad (Foto: Presidencia de México)

15 de enero de 2021

Una investigación realizada por LatinUs informa que el gobierno federal está realizando una inversión de 112 millones de pesos para rehabilitar zonas verdes y construir las siguientes obras de infraestructura: una ciclovía, vialidades, espacios comunitarios y una estación del Tren Maya en la región de Pakal-Ná en el estado de Chiapas, muy cerca de un terreno que el presidente de la república y sus hermanos heredaron de sus padres. Esto incrementaría la plusvalía del terreno de manera importante.

18 de enero de 2021

López Obrador aseguró en la conferencia mañanera que cuando termine su mandato se irá a la quinta que tiene en Chiapas y negó categóricamente que las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la zona tengan la finalidad de aumentar el valor de su propiedad.

18 de enero de 2021

López Obrador retó al periodista a cambiar la plusvalía de su terreno en Chiapas por el departamento que Carlos Loret tiene en Miami. “Decía que el Tren Maya se estaba haciendo para que la casa que tengo, y que por cierto ya no es mía, es de mis hijos, que son 12.000 metros cuadrados, una casa que me heredaron mis padres. Este periodista Loret de Mola, dice que todo lo que se está haciendo en el sureste, el Tren Maya, para que suba el valor de mi propiedad, estoy a punto de decirle que le cambió la plusvalía que va a tener mi terreno por tu departamento en Estados Unidos”.

21 de enero de 2021

Loret de Mola, a manera de réplica ante el reto planteado por AMLO, declaró: “ante los documentos, sólo tiene insultos”.

