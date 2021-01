Piñatas, alfarería y un Jabón ZOTE: estos fueron los recuerdos que Christopher Landau se llevó de México en su despedida

La máscara del "Hijo del Santo", un jabón Zote, piezas de barro negro y alunas maderas talladas a mano son los objetos que Landau llevará de regreso a Estados Unidos (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Christopher Landau, aún embajador de Estados Unidos en México, dedicó varios mensajes, por medio de su cuenta de Twitter, para despedirse de sus seguidores mexicanos y mostrar los objetos que se llevará como recuerdos luego de que finalice su gestión este miércoles 20 de enero, cuando Donald Trump deje de ser presidente de Estados Unidos.

“Esta es mi última noche como embajador de EEUU en México. Mi gestión se termina mañana al mediodía hora de Washington (11 am hora de la Ciudad de México), aunque me quedo aquí varios días más. Desde entonces, esta cuenta ya no será mía pero me pueden seguir en @ChrisLandauUSA.”, escribió.

Entre los recuerdos que Landau se llevará, se encuentran varias piñatas de cartón que le dieron “tanto placer” durante su estancia en México. En varias imágenes mostró una en forma de diablo, otra que representa al Judas de Zacatecas, y una última personalizada con su rostro y figura.

La alfarería mexicana también estará ahora en su vitrina personal (Foto: Twitter@/USAmbMex)

Asimismo, le enseñó a sus seguidores en Twitter que llevaría algunas piezas de madera a su hogar en Estados Unidos, como un escudo hecho en Michoacán, una jirafa tallada en Guanajuato, un alebrije creado en Oaxaca y una máscara original de Tlaxcala.

La alfarería mexicana también estará ahora en su vitrina personal, pues el barro negro de Oaxaca, un árbol de la vida del Estado de México, talavera de origen poblano y algunas pequeñas esculturas alusivas a la COVID-19 hechas en Michoacán, serán las artesanías que emprendan vuelo con Landau.

Landau tampoco se pudo resistir a la capacidad de limpieza que tiene el jabón mexicano Zote, pues en una respuesta a un usuario que le preguntó sobre algún detergente o alimento que llevaría a tierras estadounidenses, el embajador indicó que, por pedido de su esposa, se llevaría una barra del famoso jabón.

El embajador indicó que, por pedido de su esposa, se llevaría una barra del famoso jabón (Foto: Twitter@/USAmbMex)

No dejó pasar la oportunidad de reconocer y agradecer la labor de todas las personas que trabajaron con él durante su gestión, pues la mayoría de ellos llevan trabajando en la embajada entre 20 y 30 años, por lo que aseguró que “ellos son el verdadero corazón de nuestra Misión y los aprecio mucho”.

Finalmente, indicó que la mayoría de las preguntas hechas en su cuenta de la embajada eran acerca de temas consulares, por lo que ahora, que deja de ser embajador, invitó a los usuarios a dirigir sus cuestionamientos a la página oficial del consulado estadounidense en México.

Christopher Landau se caracterizó por mantener una comunicación activa con sus seguidores en redes sociales, al informar constantemente sobre sus diligencias como funcionario público y acerca de los viajes que ha emprendido a lo largo de la República Mexicana.

Piñata personalizada del embajador Landau (Foto: Twitter@/USAmbMex)

Ante esto, y a la inminente investidura de Joe Biden como nuevo presidente de EEUU, comenzó a mostrar videos sobre su paso por México, así como sus preparativos de mudanza para oficializar su salida como funcionario en México.

Por ejemplo, publicó un metraje que incluyó imágenes de sus recorridos por las entidades federativas del país. Se enorgulleció de acudir a los 32 estados de México, en donde disfrutó del “encanto y el potencial de cada rincón, así como la calidez de su gente y los lazos que nos unen”, aseguró.

Varios fueron los objetos que reveló, pero destacó uno: la máscara obsequiada y firmada por el propio “Hijo del Santo”, además de unos figurines de luchadores y otra careta del “Matemático”.

Debido a esa afición a la lucha libre mexicana, el luchador conocido como Kemonito le otorgó un mensaje de despedida donde resaltó su amor por México y le deseó lo mejor en su viaje de vuelta a su país.

