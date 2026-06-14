México

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

El venezolano cantará algunas canciones para sus fans capitalinos

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Danny Ocean performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Danny Ocean performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

El cantante venezolano Danny Ocean encendió la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la CDMX al interpretar el tema oficial “Partidazo”. El artista apareció en el escenario después de la presentación de Maná y su número se volvió viral en redes sociales.

El intérprete salió con un atuendo color vino de dos piezas y lo acompañó un grupo de bailarinas con una estética inspirada en la cultura mexicana: faldas largas, sudaderas y tenis blancos, en una mezcla entre lo urbano y lo tradicional.

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En redes, usuarios comentaron que el cantante “perreó con estilo mexicano” y lo colocaron como tendencia. La ceremonia, también reunió a artistas como Belinda y Los Ángeles Azules.

Aunado a esto, Danny Ocean anunció un concierto gratuito para la Ciudad de México programado para el 14 de junio. Así lo escribió:

“Mañana domingo a las 5pm voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaaatis!! Los que quieran llegarse, ya saben!! Nos vemos mañana”.

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Recomendaciones para el concierto de Danny Ocean

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Llega con anticipación

El concierto comienza a las 5pm, pero se recomienda llegar por lo menos una hora antes para asegurar un buen lugar, ya que se prevé una alta asistencia y el acceso es libre.

Identifica rutas de acceso

El Jardín Pushkin se ubica en Avenida Cuauhtémoc, entre las calles de Colima y Morelia, en la colonia Roma Norte. Puedes llegar por Metro (estación Cuauhtémoc, Línea 1) o por Metrobús (estación Jardín Pushkin, Línea 3).

Transporte público, la mejor opción

Debido a posibles cierres viales y limitaciones de estacionamiento en la zona, lo más conveniente es llegar en Metro, Metrobús, bici o caminando. Considera apps de movilidad si vienes de zonas lejanas.

Lleva ropa y calzado cómodo

El evento es al aire libre, en un parque, por lo que se recomienda vestir ropa ligera y zapatos cómodos. Consulta el pronóstico del clima y lleva protección solar o impermeable, según sea necesario.

Cuida tus pertenencias

Elige una mochila pequeña o cangurera para llevar celular, identificación, dinero, botella de agua y cubrebocas. Mantén tus objetos personales siempre a la vista.

Sigue las indicaciones de seguridad

Habrá presencia policial y personal de seguridad. Atiende sus instrucciones y respeta los accesos, salidas y zonas delimitadas.

Evita objetos prohibidos

No se permite ingresar bebidas alcohólicas, latas, objetos punzocortantes, paraguas grandes ni bocinas. Revisa la lista de restricciones del evento.

Mantente hidratado y alimentado

Lleva agua y un snack ligero. En la zona existen comercios y puestos, pero pueden saturarse antes y después del concierto.

Comparte tu experiencia

Si vas a tomar fotos o grabar videos, respeta a los demás asistentes y sigue las reglas del evento. Usa el hashtag #DannyOceanCDMX en redes sociales.

Punto de encuentro

Si asistes en grupo, acuerda un punto de reunión en caso de que se separen. El parque es amplio y puede haber aglomeraciones.

Respeta el espacio público

Deposita la basura en los contenedores y cuida las áreas verdes. El Jardín Pushkin es un espacio comunitario.

Disfruta el show

Danny Ocean promete interpretar sus éxitos y compartir un momento cercano con sus fans. Aprovecha el ambiente gratuito y abierto para vivir una experiencia única en el corazón de la Roma.

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