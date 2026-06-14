Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

El cantante venezolano Danny Ocean encendió la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la CDMX al interpretar el tema oficial “Partidazo”. El artista apareció en el escenario después de la presentación de Maná y su número se volvió viral en redes sociales.
El intérprete salió con un atuendo color vino de dos piezas y lo acompañó un grupo de bailarinas con una estética inspirada en la cultura mexicana: faldas largas, sudaderas y tenis blancos, en una mezcla entre lo urbano y lo tradicional.
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En redes, usuarios comentaron que el cantante “perreó con estilo mexicano” y lo colocaron como tendencia. La ceremonia, también reunió a artistas como Belinda y Los Ángeles Azules.
Aunado a esto, Danny Ocean anunció un concierto gratuito para la Ciudad de México programado para el 14 de junio. Así lo escribió:
“Mañana domingo a las 5pm voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaaatis!! Los que quieran llegarse, ya saben!! Nos vemos mañana”.
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Recomendaciones para el concierto de Danny Ocean
Llega con anticipación
El concierto comienza a las 5pm, pero se recomienda llegar por lo menos una hora antes para asegurar un buen lugar, ya que se prevé una alta asistencia y el acceso es libre.
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Identifica rutas de acceso
El Jardín Pushkin se ubica en Avenida Cuauhtémoc, entre las calles de Colima y Morelia, en la colonia Roma Norte. Puedes llegar por Metro (estación Cuauhtémoc, Línea 1) o por Metrobús (estación Jardín Pushkin, Línea 3).
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Transporte público, la mejor opción
Debido a posibles cierres viales y limitaciones de estacionamiento en la zona, lo más conveniente es llegar en Metro, Metrobús, bici o caminando. Considera apps de movilidad si vienes de zonas lejanas.
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Lleva ropa y calzado cómodo
El evento es al aire libre, en un parque, por lo que se recomienda vestir ropa ligera y zapatos cómodos. Consulta el pronóstico del clima y lleva protección solar o impermeable, según sea necesario.
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Cuida tus pertenencias
Elige una mochila pequeña o cangurera para llevar celular, identificación, dinero, botella de agua y cubrebocas. Mantén tus objetos personales siempre a la vista.
Sigue las indicaciones de seguridad
Habrá presencia policial y personal de seguridad. Atiende sus instrucciones y respeta los accesos, salidas y zonas delimitadas.
Evita objetos prohibidos
No se permite ingresar bebidas alcohólicas, latas, objetos punzocortantes, paraguas grandes ni bocinas. Revisa la lista de restricciones del evento.
Mantente hidratado y alimentado
Lleva agua y un snack ligero. En la zona existen comercios y puestos, pero pueden saturarse antes y después del concierto.
Comparte tu experiencia
Si vas a tomar fotos o grabar videos, respeta a los demás asistentes y sigue las reglas del evento. Usa el hashtag #DannyOceanCDMX en redes sociales.
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Punto de encuentro
Si asistes en grupo, acuerda un punto de reunión en caso de que se separen. El parque es amplio y puede haber aglomeraciones.
Respeta el espacio público
Deposita la basura en los contenedores y cuida las áreas verdes. El Jardín Pushkin es un espacio comunitario.
Disfruta el show
Danny Ocean promete interpretar sus éxitos y compartir un momento cercano con sus fans. Aprovecha el ambiente gratuito y abierto para vivir una experiencia única en el corazón de la Roma.
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