México

La fiesta futbolista llega a Los Pinos con esta increíble exposición histórica de los mundiales en México: fechas y horarios

La Secretaría de Cultura ofrece una muestra con fotografías y objetos originales que documentan el impacto cultural de las Copas del Mundo de 1970, 1971 y 1986, previa al evento del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

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Cuatro personas (dos adultos y dos niños con rostros difuminados) posan sonrientes frente a una escultura de águila. Hay plantas de agave y un edificio en el fondo.
Una familia posa alegremente frente a la escultura del águila mexicana en el Complejo Cultural Los Pinos, promoviendo la Agenda Cultural del 9 al 14 de junio de 2026 y las actividades de PARCUR. (Secretaría de Cultura/Facebook)

La exposición “Historia de los Mundiales de Futbol en México” abre sus puertas en el Complejo Cultural Los Pinos para tender un puente entre la memoria deportiva del país y las nuevas generaciones, en el marco del Mundial 2026 que convierte a México en la primera nación en organizar tres Copas del Mundo.

La muestra, presentada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, permanecerá abierta del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en la Planta Baja de la Casa Miguel Alemán y en los exteriores del Complejo Cultural Los Pinos, en el Bosque de Chapultepec.

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A través de 29 imágenes organizadas a manera de relatos, la exposición documenta los procesos de modernización y apertura al mundo que México protagonizó al ser sede de los mundiales masculinos de 1970 y 1986, y del torneo femenil de 1971.

Secretaría de Cultura presenta exposición sobre mundial México 70, 71 y 86 (Secretaría de Cultura/Gobierno de México)

Memoria dentro y fuera de la cancha

Más allá de los resultados deportivos, la muestra reconstruye el impacto cultural y comunitario que cada torneo dejó en la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

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Uno de esos episodios es el festejo popular tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a Bélgica el 11 de junio de 1970, o el júbilo que supuso para los jóvenes de la época ser sede mundialista por segunda vez en 1986.

“La exposición vincula a las nuevas generaciones con la memoria e identidad de México a través de la cultura y el deporte, en línea con los ejes de trabajo para preservar, investigar y activar el patrimonio histórico”, señaló la Secretaría de Cultura en la presentación de la muestra.

México 1970 y 1986: dos torneos que marcaron una era

El Mundial de 1970 fue el primero en transmitirse en televisión a color para una audiencia global, lo que transformó al fútbol en espectáculo mundial. En el Estadio Azteca, ante más de 100 mil personas, la selección brasileña liderada por Pelé conquistó su tercera Copa del Mundo con un 4-1 sobre Italia en la final.

Ese torneo también introdujo las tarjetas amarilla y roja para amonestar y expulsar jugadores, una innovación que persiste hasta hoy. La celebración del triunfo mexicano frente a Bélgica en aquel certamen dio origen, además, a la tradición de festejar en el Ángel de la Independencia.

Dieciséis años después, México volvió a ser sede tras la renuncia de Colombia como anfitrión por problemas económicos. El torneo de 1986 se realizó pese al terremoto del 19 de septiembre de 1985 que afectó gravemente a la Ciudad de México, y reunió a figuras como Diego Armando Maradona, Hugo Sánchez, Michel Platini, Zico y Karl-Heinz Rummenigge.

En el Estadio Azteca se disputó el legendario partido entre Argentina e Inglaterra, donde Maradona anotó tanto el “Gol de la Mano de Dios” como el considerado “Gol del Siglo”. Argentina se coronó campeona frente a Alemania Federal en una de las finales más recordadas del fútbol.

El Mundial Femenil de 1971: la historia que la exposición reivindica

Un hombre joven con camiseta amarilla y pantalones cortos blancos hace malabares con un balón de fútbol en un campo con una grada llena de espectadores al fondo
La anticipación crece para los Juegos Mundiales Chengdu 2025, donde atletas de élite competirán en béisbol y sóftbol demostrando habilidad y espíritu deportivo. (Secretaría de Cultura )

Felipe Ávila Espinosa, director general del INEHRM, subrayó la importancia de incluir el torneo femenil de 1971 en la narrativa de la muestra: “Destaca la inclusión del torneo femenil de 1971 porque, si bien no fue organizado por la FIFA, forma parte de la historia del futbol y muestra cómo a través del deporte se han expresado identidades y demandas sociales”.

El torneo reunió a seis selecciones internacionales y, pese a no contar con el respaldo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), convocó multitudes en Guadalajara y Ciudad de México. Las cifras de asistencia al Estadio Azteca oscilaron entre 80,000 y 110,000 espectadores por partido, registros que durante décadas se mantuvieron como récord en el deporte femenil mundial.

México llegó a la final de aquel torneo y obtuvo el subcampeonato, uno de los mejores resultados deportivos de la historia del fútbol nacional. La FIFA, amenazada por el éxito de un evento organizado fuera de su control, penalizó a las federaciones participantes y marginó al fútbol femenil durante casi dos décadas, hasta la primera Copa del Mundo oficial femenina en 1991.

La exposición devuelve visibilidad a esa generación de pioneras que durante décadas quedó fuera de los relatos oficiales del deporte mexicano.

Una muestra en el corazón del Mundial Social 2026

La exposición del INEHRM forma parte de una amplia programación cultural que acompaña al Mundial 2026 en la capital del país. Entre las muestras paralelas figuran “Fútbol y Arte: Esa misma emoción” en el Museo Jumex, “Fútbol: Diseñando una Pasión” en el Museo Franz Mayer, y “El Arte del Juego” en el Universum de la UNAM, entre otras.

El torneo de 2026 es coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, con partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El Estadio Azteca —identificado oficialmente por la FIFA como “Estadio Ciudad de México” durante el certamen— se convierte en el primer recinto en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.

El Complejo Cultural Los Pinos se ubica en avenida Molino del Rey 252, primera sección del Bosque de Chapultepec, con acceso cercano a la estación de Cablebús Los Pinos/Constituyentes y a la estación Constituyentes del Metro.

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