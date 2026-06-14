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Mundial 2026 y calor extremo: miles de trabajadores laborarán en condiciones que superan los límites de seguridad

El evento más visto del mundo podría cobrar un precio silencioso: la salud de quienes lo hacen posible

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El reportaje cita un estudio de Andrew Grundstein, de la Universidad de Georgia, que proyecta estrés térmico por temperatura, humedad y viento en sedes como Miami y Houston, con registros por arriba de 32 °C. (Néstor Hernández / Infobae México)
El reportaje cita un estudio de Andrew Grundstein, de la Universidad de Georgia, que proyecta estrés térmico por temperatura, humedad y viento en sedes como Miami y Houston, con registros por arriba de 32 °C. (Néstor Hernández / Infobae México)

Mientras millones de aficionados celebran el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, una advertencia circula entre expertos en salud laboral y activistas: los trabajadores que mantienen el torneo en marcha podrían enfrentarse a condiciones de calor extremo sin las protecciones necesarias para resguardar su vida.

Así lo advierte The Guardian en un reportaje publicado este domingo, en el que recoge la preocupación de investigadores, sindicatos y defensores de derechos laborales en varias ciudades sede del torneo.

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Calor extremo en las ciudades sede

El torneo de la FIFA se disputa en 16 ciudades anfitrionas, 11 de ellas en territorio estadounidense. Entre ellas figuran Miami, Houston, Dallas y Atlanta, donde las temperaturas durante los partidos podrían superar los 32 °C e incluso los 37 °C.

Un estudio citado por The Guardian, dirigido por Andrew Grundstein, geógrafo y climatólogo de la Universidad de Georgia, estima que miles de trabajadores del Mundial laborarán en condiciones que superan los límites recomendados de exposición al calor.

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El análisis evaluó temperatura, humedad y velocidad del viento para calcular el nivel de estrés térmico en cada sede. Los resultados señalan que incluso las ciudades con clima más templado deberían prepararse para condiciones inusualmente altas.

“Va a hacer muchísimo calor, y no se puede dejar a la gente desprotegida, o habrá muchos heridos”, advirtió Jonathan Alingu, codirector ejecutivo de Central Florida Jobs With Justice, según recoge The Guardian.

La organización dice que aplicará personal médico capacitado, zonas de sombra y nebulización en los estadios, además de pausas en las jornadas, aunque especialistas y sindicatos alertan que la protección depende de su cumplimiento. REUTERS/Paola Garcia
La organización dice que aplicará personal médico capacitado, zonas de sombra y nebulización en los estadios, además de pausas en las jornadas, aunque especialistas y sindicatos alertan que la protección depende de su cumplimiento. REUTERS/Paola Garcia

¿Quiénes están en mayor riesgo?

De acuerdo con el estudio, los perfiles laborales más vulnerables incluyen:

  • Personal de seguridad expuesto durante horas a la luz solar directa
  • Repartidores y cargadores que transportan productos o materiales pesados
  • Trabajadores de mantenimiento y construcción
  • Vendedores de comida y cobradores de boletos
  • Personal con uniformes o disfraces que dificultan la regulación de temperatura corporal

El reporte también destaca que muchos trabajadores del Mundial serán contratados temporalmente y provendrán de zonas con climas más fríos, lo que significa que sus cuerpos aún no habrán desarrollado la adaptación fisiológica al calor local, según explicó Grundstein al medio británico.

El reporte señala que ambos estados sede impiden a municipios exigir medidas adicionales, mientras Jordan Barab, ex subsecretario adjunto de la OSHA, afirma que solo siete entidades tienen reglas obligatorias sin un estándar federal. REUTERS/Paola Garcia
El reporte señala que ambos estados sede impiden a municipios exigir medidas adicionales, mientras Jordan Barab, ex subsecretario adjunto de la OSHA, afirma que solo siete entidades tienen reglas obligatorias sin un estándar federal. REUTERS/Paola Garcia

Las protecciones existentes, en entredicho

La FIFA informó a The Guardian que está “comprometida con la protección de la salud y la seguridad” de todos los involucrados en el torneo, y detalló que implementará horarios de trabajo con descansos, personal médico capacitado, monitoreo climático en tiempo real y zonas de sombra y nebulización en los estadios.

Sin embargo, la efectividad de esas medidas dependerá en gran parte de su aplicación real. Y el panorama regulatorio complica el escenario: Florida y Texas, ambos estados sede de partidos, cuentan con leyes que prohíben a los municipios exigir protecciones locales contra el calor para trabajadores.

A nivel federal, la situación tampoco resulta alentadora. Según Jordan Barab, ex subsecretario adjunto de la OSHA citado por The Guardian, solo siete estados en todo el país tienen normas obligatorias de seguridad laboral contra el calor, y sin regulación federal efectiva, los trabajadores quedan sujetos a la voluntad de sus empleadores.

REUTERS/Paola Garcia
REUTERS/Paola Garcia

Vigilancia desde la sociedad civil

Ante la ausencia de garantías sólidas, organizaciones laborales anunciaron que monitorizarán las condiciones de trabajo durante todo el torneo. Activistas en Miami señalaron que ni las autoridades del condado ni la FIFA han respondido a sus solicitudes de crear zonas de refrigeración y capacitación en seguridad para los trabajadores.

El Mundial 2026 podría ser, según los expertos consultados por The Guardian, el más caluroso desde el primer torneo celebrado en 1930. La pregunta que queda abierta es si quienes lo hacen posible contarán con las condiciones mínimas para trabajar sin poner en riesgo su salud.

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