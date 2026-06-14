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De Rusia 2018 al Mundial 2026: estos son los futbolistas panameños que vivirán su segunda participación en la Copa del Mundo

Panamá se alista para su debut mundialista contra Ghana este miércoles 17 de junio en Toronto, Canadá

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Selección Panamá
Panamá se alista para su debut mundialista contra Ghana este miércoles 17 de junio en Toronto, Canadá. (Federación Panameña de Fútbol)

La selección de Panamá se prepara para debutar en su segundo mundial, donde el equipo busca sumar su primer punto en la historia de la competición, lo que marcaría un paso significativo para el futbol canalero.

El plantel combina una nueva generación de futbolistas con jugadores que ya cuentan con la experiencia de haber disputado la Copa del Mundo en 2018, lo que aporta equilibrio y confianza al grupo de cara al reto internacional.

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Jugadores que repiten de Rusia 2018

Yoel Bárcenas repite de Rusia 2018. (Jerome Miron-USA TODAY Sports)
Yoel Bárcenas repite de Rusia 2018. (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

En la Copa del Mundo de Rusia 2018, Panamá hizo historia al conseguir su primer gol en un mundial por medio de Felipe Baloy y a pesar de no haber sumado puntos en esa edición, la experiencia de ese torneo quedó marcada en el equipo.

Siete futbolistas que participaron en aquella gesta repiten convocatoria y buscarán aportar su aprendizaje con el objetivo de lograr el primer punto para el país en el certamen internacional.

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A continuación te presentamos quiénes son esos jugadores que vivirán su segunda experiencia mundialista:

Yoel Bárcenas

En 2018, sobresalía como un extremo veloz y desequilibrante, capaz de superar rivales en el uno contra uno. Con el paso de los años, ha evolucionado hacia un rol más participativo en el mediocampo, mostrando mejor control de balón, mayor precisión en los pases y una técnica más depurada. Actualmente, su aporte se refleja tanto en la generación de juego como en la definición y la conexión con sus compañeros en la ofensiva.

Eric Davis

La transformación de Davis ha estado centrada en el aspecto físico. Durante Rusia 2018 ya mostraba fortaleza, pero en los años siguientes sumó aún más potencia y solidez, lo que le permitió superar lesiones y ganar en regularidad. Hoy, participa con mayor frecuencia en jugadas ofensivas y se ha consolidado como uno de los líderes del equipo nacional.

Ismael Díaz

En el Mundial de 2018 era un atacante joven en proceso de formación. La experiencia y la madurez adquiridas lo han convertido en el principal referente ofensivo de Panamá. Ha perfeccionado su visión de juego, su lectura de espacios y su capacidad goleadora, como lo demostró al ser máximo anotador de la Copa Oro de la Concacaf 2025.

Fidel Escobar

Disputó los tres partidos de Panamá en Rusia con apenas 23 años. Posteriormente, vivió etapas de inestabilidad en clubes europeos, pero encontró estabilidad en el Deportivo Saprissa de Costa Rica. En ese club, perfeccionó la salida con balón y la organización defensiva, atributos que serán fundamentales en la nueva cita mundialista.

Aníbal Godoy

Anibal Godoy repite de Rusia 2018. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Anibal Godoy repite de Rusia 2018. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Godoy era ya una pieza clave en 2018 y lo sigue siendo en la actualidad. Aporta intensidad, experiencia y liderazgo en el mediocampo. Ha mejorado su distribución de balón y su capacidad para manejar los tiempos del juego, actuando como un referente para sus compañeros.

Amir Murillo

Desde Rusia 2018, su desarrollo ha sido uno de los más notables dentro del plantel. Tras su paso por la MLS, dio el salto al fútbol europeo y ha jugado en clubes como Anderlecht, Olympique de Marsella y Besiktas. Su solidez defensiva y la precisión de sus centros lo convierten en una pieza fundamental, y la experiencia internacional suma valor al grupo.

José Luis Rodríguez

En 2018 era un extremo dinámico y veloz, aunque con la irregularidad propia de los jugadores jóvenes. Hoy, con más madurez y continuidad en Juárez y en la selección, ha mejorado su juego asociativo en ataque y se ha convertido en un finalizador más efectivo

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