Rojo de la Vega ofrece apoyo a madres buscadoras tras represión en el Mundial

Alessandra Rojo de la Vega en la Ciudad de México. (Alcaldía Cuauhtémoc )

Diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron actos de obstaculización, estigmatización y criminalización durante las protestas pacíficas realizadas el pasado jueves 11 de junio de 2026, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en México.

Frente a estos hechos, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expresó su total respaldo a las madres buscadoras, abriendo las puertas de su demarcación para atender sus exigencias.

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“Cuenten conmigo, cuenten con esta alcaldía; aquí siempre las vamos a escuchar, vengan de donde vengan. Ojalá algún día las mujeres que gobiernan en este país tengan la sensibilidad de recibir a las víctimas”, declaró la alcaldesa.

Más allá del espectáculo: Represión frente a la crisis de desaparecidos

A través de un pronunciamiento difundido por la organización Data Cívica, que agrupa las voces de diversas familias buscadoras, se señaló que entre el 4 y el 11 de junio se ejerció el derecho a la protesta pacífica para aprovechar la visibilidad internacional del Mundial. El objetivo principal era denunciar ante medios extranjeros la crisis que enfrenta México, con más de 130 mil personas desaparecidas.

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Sin embargo, de acuerdo con el documento y diversos reportes periodísticos, las autoridades reprimieron múltiples acciones en distintas entidades del país:

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Toluca, Estado de México: Integrantes del colectivo Flores en el Corazón fueron encapsulados por elementos policiales mientras realizaban una “cascarita antimundial” a modo de protesta.

Puebla: El colectivo El colectivo Voz de los Desaparecidos fue rodeado por aproximadamente 300 elementos antimotines durante una jornada de pega de fichas de búsqueda cerca del Estadio Cuauhtémoc (previo al amistoso España vs. Perú). Las integrantes fueron empujadas y despojadas de sus pertenencias. Además, varias recibieron citaciones de la fiscalía estatal para el día exacto de la inauguración del Mundial, maniobra interpretada como un intento de impedir su participación.

Contingente Ayotzinapa: Se impidió el paso en la caseta de Tlalpan a un convoy de 17 autobuses en los que viajaban padres y madres de los estudiantes normalistas. Fueron retenidos bajo el argumento de Se impidió el paso en la caseta de Tlalpan a un convoy de 17 autobuses en los que viajaban padres y madres de los estudiantes normalistas. Fueron retenidos bajo el argumento de “seguridad nacional”, provocando la cancelación de su mitin programado en el Hemiciclo a Juárez.

Ciudad de México: Familias buscadoras que se manifestaban de forma pacífica sobre la Calzada de Tlalpan durante la inauguración del Mundial fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las 5 exigencias de los colectivos buscadores al Gobierno de México

Ante la respuesta sistemática del Estado para contener las movilizaciones, las organizaciones exigieron:

Cese inmediato de declaraciones estigmatizantes y de cualquier investigación que busque disuadir o penalizar el derecho a la protesta. Garantizar el derecho a manifestarse sin que ninguna familia sea obstaculizada, retenida o cercada en el contexto del Mundial. Esclarecimiento transparente de la retención del contingente de Ayotzinapa, incluyendo la cadena de custodia de los supuestos artefactos hallados y la investigación de irregularidades. Garantizar la seguridad y el libre tránsito de los colectivos de Jalisco ante posibles represalias. Una respuesta institucional sustantiva a las demandas históricas de localización, verdad, justicia y memoria, recalcando que ningún evento deportivo debe silenciar esta causa.

¿Qué ha dicho el Gobierno Federal?

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció el 11 de junio, durante la Conferencia del Pueblo, el inicio de una investigación sobre el origen de los apoyos económicos utilizados por las familias de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México, buscando determinar si existe “alguna intención ajena a la legítima búsqueda de justicia”.

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Por su parte, la Presidencia de la República minimizó la movilización y descartó la existencia de un descontento social genuino.

Al día siguiente de la inauguración, durante su conferencia matutina del viernes 12 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si se atendería a los contingentes de madres buscadoras. En su respuesta, contrastó las protestas con el ambiente festivo del torneo:

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La presidenta Claudia Sheinbaum se muestra en una composición que yuxtapone el Estadio Azteca, sede del Mundial 2026, con imágenes de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, reflejando un contraste social en México. (Jovani Pérez)

“Pues ayer hubo quien quiso mostrar otra imagen de México, pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo... Fue una fiesta de México, muy, muy hermosa. Mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, alegría”, señaló la mandataria, agregando que ”quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México”.

No obstante, Sheinbaum Pardo aseguró posteriormente que las puertas de su gobierno están abiertas para las víctimas:

“Lo he mandado muchas veces: siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que pueda hacer el Gobierno de México para encontrar a sus familiares, siempre (..) Entendemos su dolor, y vamos a estar cerca siempre buscando a sus familiares”.

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