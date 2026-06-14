Atacan a balazos la comandancia de Coyotepec, Edomex, para liberar a detenidos

Foto: Municipio de Coyotepec

Un ataque a balazos se registró en las instalaciones de la comandancia municipal de Coyotepec, Estado de México, durante este sábado cuando un grupo de personas intentaba que sus familiares fueran liberados.

De acuerdo con reportes, dos policías resultaron heridos tras el enfrentamiento, el cual comenzó con agresiones físicas y escaló a un ataque armado. Los hechos comenzaron en la madrugada, cuando la corporación atendió el reporte de un percance entre dos vehículos, según informó el comisario de Seguridad Ciudadana y Vialidad, Jorge Jonathan Cedillo Ramos.

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Al acudir al lugar, los oficiales detuvieron a tres personas señaladas por presuntamente causar daños a bienes ajenos y las trasladaron a las galeras de la comandancia para ser puestas a disposición del Ministerio Público.

El ataque armado a la comandancia municipal

El Municipio de Coyotepec informó que los hechos escalaron cuando un grupo de personas arribó a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Vialidad con la intención de que liberar a sus familiares, pese a que se encontraban legalmente detenidos.

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El grupo adoptó una actitud violenta y agredieron físicamente a dos elementos de la corporación, para luego intentar ingresar por la fuerza al edificio de Seguridad Pública.

Posteriormente, otros individuos llegaron a bordo de vehículos particulares y realizaron detonaciones, lo que obligó a la corporación a reforzar las medidas de seguridad y desplegar acciones operativas para restablecer el orden.

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Foto: Municipio de Coyotepec

Las autoridades informaron que las personas involucradas en las agresiones y en las detonaciones fueron arrestadas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

El comisario Cedillo Ramos aseguró que los hechos no guardaron relación con grupos criminales y que tampoco se trató de una agresión armada directa contra la corporación, sino de un incidente derivado del accidente de tránsito y la detención posterior de los involucrados.

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Asesinan a agente de la Fiscalía de Edomex durante operativo en Cuautitlán

Otro hecho violento en el Estado de México se registró el pasado 11 de junio, cuando fue asesinado Víctor Manuel Lugo, elemento de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) en un ataque armado.

Los hechos ocurrieron en la calle Hacienda de Mayorazgo, colonia Hacienda del Parque, en el municipio de Cuautitlán, cuando el agente adscrito al área de Feminicidios realizaba un operativo para lograr la detención de un hombre buscado por este delito.

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De acuerdo con reportes, cuando los policías de investigación realizaban las diligencias fueron sorprendidos por sujetos armados que les dispararon cuando se percató de su presencia en el lugar.

Foto: FGJEM

El hecho provocó un enfrentamiento que dejó a Víctor Manuel Lugo lesionado por proyectiles de arma de fuego; sin embargo, cuando paramédicos le brindaban los primeros auxilios declararon su muerte.

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Elementos de seguridad fueron desplegados al sitio para localizar a los agresores.

Luego de los hechos, y durante el funeral del agente de la Fiscalía del Estado de México, las autoridades informaron que Víctor Manuel Lugo logró abatir a su agresor en el ataque, quien era investigado por feminicidio y que sería detenido.

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“Con su valiente acción, nuestro compañero evitó que civiles o más compañeros resultaran lesionados. Este día, Fiscales, Coordinadores y Directores Generales, Policías de Investigación y Ministerios Públicos le rendimos homenaje y acompañamos a su familia. Su entrega siempre será un ejemplo para nosotros. Descanse en Paz”, escribieron en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si otras personas habrían estado involucradas en la agresión.