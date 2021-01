“Todos se creen Dios”: la Kim Kardashian mexicana respondió a quienes la acusan de estar con Vicente Fernández Jr. “por interés”

En ocasiones anteriores, la pareja ya ha roto el silencio para defenderse de las críticas (IG: vicentefdzjr9)

Desde el principio de su relación, Vicente Fernández Jr. y Mariana González Padilla, también conocida como la Kim Kardashian mexicana, han tenido que enfrentar numerosas críticas por su diferencia de edad, sus publicaciones en redes sociales, o incluso su forma de vestir, pero a pesar de todo, la pareja se muestra cada vez más unida y fuerte.

Cansada de recibir ataques, y de soportar los comentarios ofensivos de muchos usuarios, la modelo y empresaria de 37 años compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que opinó que muchas personas se creen Dios, pero que a ella lo único que le importa es su opinión y la de su novio.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan cada día lo nuestro en un mundo en que todos se creen Dios. Lo único que me importa es lo que sabemos los dos”, escribió junto a una fotografía, en la que ambos aparecen abrazados, y que logró más de 44,193 me gusta.

Sus palabras fueron aplaudidas por muchos usuarios, pero otros, volvieron a acusarla de estar en una relación con el hijo del reconocido cantante Vicente Fernández por interés, o por la fama de la familia de músicos.

“Con todo respeto, pero si él hubiese sido un albañil o un chófer de taxi ni lo plegarías, aunque digas que no hay interés, el hecho de que su papá sea famoso y lo que eso conlleva hace que tú sientas cierta admiración por él y lo veas hermoso, cuando todos nos damos cuenta de que tú eres mucha pieza para él, y él está contigo por tu belleza, porque si no fuera por eso dudo que se hubiese fijado en ti, y no soy un juez, solo uno dice lo que ve, que no quiere decir que sea la realidad”, escribió el usuario @locos420.

Con esta fotografía, Mariana González aseguró que sus sentimientos son reales, y se quejó de que muchas personas en redes sociales se creen con derecho a juzgarla (Foto: Instagram @marianagp01)

A diferencia de otras ocasiones, Mariana González no ignoró el comentario, y aseguró que si se fijara en el dinero seguiría con su ex novio, un hombre que según contó, es mucho más rico que Vicente Fernández Jr.

“Nunca he dicho eso, creo que puedo escoger. Él es un hombre que lo tiene todo para mí... Su trato, y la forma que es con mis hijos y la familia es lo que me enamoró porque siempre mis ex parejas son personas que deben tener todo lo que a mí me gusta o me interesa en un hombre que si fuera por dinero, mi ex novio era un millonario árabe de 38 años. Si todo fuera el dinero, seguiría con él”, escribió.

Además, la empresaria mexicana respondió a otro comentario crítico que recibió en la misma publicación.

“Qué triste cuando una mujer se interesa por un hombre que ya esté hecho, y él no se da cuenta de que es por interés”, dijo el usuario @omareme10.

“Tú cuida tu vida, y él la de él. Es su dinero, no tu dinero. No opines si no sabes Dios”, contestó Mariana.

La modelo y Vicente Fernández Jr. están más unidos que nunca, a pesar de las voces críticas (IG: marianagp01)

Esta no es la primera vez que la pareja tiene que romper el silencio para defender su romance. A mediados de diciembre, Vicente Fernández Jr. respondió a las críticas hechas por Anel Noreña, quien cuestionó el tipo de vestimenta que utiliza Mariana.

“Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram; te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo, a puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes; solo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así, ¡se te va a ir con otro!”, dijo la ex esposa de José José en entrevista con la revista TV Notas.

Ante estas palabras, el músico fue también tajante y en declaraciones a Chisme No Like contestó a la ex vedette:

“Ay, la zorra no se ve la cola, pero mira, no le puedo faltar el respeto porque es una persona mayor de edad”, dijo Vicente Fernández Jr.

