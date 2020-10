Vicente Fernández Jr. enfrentará una nueva demanda, ahora por amenazas

El cantante Vicente Fernández Jr. enfrentaría una nueva demanda ahora por amenazas en contra de un socio de su ex esposa Karina Ortegón, quien afirmó que el proceso iniciará en diciembre de este año. Y es que estas acusaciones se suman a las demandas que el cantante enfrenta por violencia intrafamiliar y supuestos tocamientos indebidos en contra de su hijastra de 14 años.

El abogado Jorge Trade, quien representa a Karina Ortegón, afirmó que la denuncia ya se presentó ante las autoridades y que ya esperan el inicio del proceso legal en los próximos dos meses:

El abogado afirmó que la intención de su clienta no es la de ver a Vicente Fernández Jr. tras las rejas, sino que su idea es únicamente llegar a las últimas consecuencias de los actos del cantante:

No es que lo queramos meter a la cárcel. Hizo una conducta indebida y las autoridades determinarán si existen los elementos necesarios para que exista una sentencia en contra del señor Vicente (...) No tenemos nada personal, pero estamos aportando los elementos para que el juzgado dicte la sentencia correspondiente (...) No soy juez, no puedo decirte que vaya a suceder. Vamos a esperar la determinación y lo que indique la autoridad judicial. Acataremos nosotros también su resolución

Y es que las acusaciones a las que se ha visto atado el cantante han dado mucho de qué hablar, pues precisamente la acusación más severa, que lo relaciona con el supuesto acoso sexual de su hijastra, fue descrita por Karina Ortegón, en la cual lo señaló de haber adquirido ropa erótica para que la pudiera usar cuando se encontrara con él:

Le compró ropa inapropiada (…) como una tanga de hilo dental, y la niña manifiesta ‘mi mama no quiere usarla’ y le dice ‘ah, no pasa nada, te la pones cuando vaya contigo’. Y nalguearla y tocarla de la manera que lo hizo… Cuando voy y agarro valor y lo denuncio (por violencia doméstica), la niña abre la boca y me dice ‘mamá, ¿recuerdas tal ocasión? Pues pasó esto’. La llevo con psiquiatra y psicólogo y me aconsejan ‘esto no puede que así, tenemos que ir a denunciarla’