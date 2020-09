“¡No es mi sugar daddy!”: la novia de Vicente Fernández Jr. aclaró que ella paga sus propios gastos

Mariana González y Vicente Fernández Jr. están por cumplir medio año de novios (IG: marianagp01)

Ante la ola de comentarios que ha generado su romance, Mariana González Padilla rechazó que Vicente Fernández Jr. le pague sus gastos o sea su “sugar daddy”.

En una entrevista con TvyNovelas habló sobre las recientes vacaciones que pasaron juntos y que ella documentó ampliamente en su cuenta de Instagram, desatando algunas críticas a su alrededor y mensajes negativos acerca de que Vicente estaría corriendo con todos los gastos.

“No es justo que le adjudiquen todos tus logros a otra persona : ¡Vicente no es mi Sugar Daddy! Este viaje ya lo tenía planeado con mi familia; mi novio quiso acompañarme, le pasé el número de la agencia (de viajes), y cuando llegó nos la pasamos superbien”, explicó a la publicación.

Mariana quiso dejar en claro que ni ella le paga al hijo de Vicente Fernández ni viceversa. “No quiero que piense la gente que Vicente es mi patrocinador ni mucho menos: mi familia y yo pagamos nuestros viajes. Él llegó allá y pagó sus gastos”.

Mariana suele lucir su figura a través de su cuenta de Instagram y hace unos días documentó sus vacaciones en la Riviera Maya (IG: marianagp01)

Detalló que ella decidió la renta del yate antes de que la alcanzara su novio “porque me encanta subir todo a mis redes sociales y no quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un sugar daddy”.

En la misma charla Mariana reveló que el próximo 11 de octubre cumplirá seis meses de romance con el hijo del “Charro de Huentitán”, que ya se ha acoplado totalmente a su familia y a ella, sin importar la diferencia de edades, pues él es 19 años mayor.

“Es una persona que se da a querer muy fácil; es muy atento y caballeroso. Trata superbien a mis hijos, que es lo más importante para mí en nuestra relación, porque si no quisiera a mis hijos, yo no estaría con él”.

También habló del miedo que sentía antes de conocer a Vicente Fernández, pero resultó sorprendida por su sencillez.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. (IG: marianagp01)

Por ahora lo único que le gustaría es que se resolviera el divorcio de Vicente Jr. de Karina Ortegón, “pues me choca que digan ‘la aún esposa’ (refiriéndose a Ortegón), cuando la novia y con la que está soy yo”.

Mediático romance

La relación de Fernández Jr. y Mariana ha llamado especialmente la atención en redes sociales, en donde ella ha compartido numerosas muestras de cariño entre ambos.

De hecho algunos seguidores la llamana la “Kardashian de Tepatitlán” por su aspecto, estilo de vida y su lugar de origen.

Estaba muy nerviosa por conocer a Vicente Fernández

Mariana ha sido especialmente sincera respecto de su figura y en al menos un par de ocasiones ha aceptado que su aspecto es resultado de cirugías.

“Todo lo que ven está operado”, comentó en sus historias de Instagram poco después de informar que responderá dudas de sus seguidoras acerca de cirugías plásticas una vez que regresara de sus vacaciones en Cancún.

“Todas podemos estar iguales o hasta mejor porque todo es cirugía plástica, mi doctor es muy bueno”, añadió Mariana, quien pidió a las interesadas que le envíen mensajes directos para que ella las pueda asesorar.

En una entrevista con Ventaneando, Mariana González ya había hablado de algunos arreglos en su físico. “Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba. Y fue algo lindísimo porque el que te quiere está en las buenas y en las malas. Y pues, es algo en donde no estás arreglada, está en tu peor. Y yo estoy enamorada de todo ese tipo de detalles”.

