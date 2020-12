“La zorra no se ve la cola”: Vicente Fernández Jr. respondió a las críticas de Anel a su novia

Mariana González y Vicente Fernández Jr. forman una de las parejas más polémicas de la farándula (IG: marianagp01)

Vicente Fernández Jr. respondió a las críticas hechas por Anel Noreña relacionadas con su nueva pareja, la modelo Mariana González, quien también es conocida por su apodo como “La Kardashian mexicana”.

Y es que la ex esposa de José José habría criticado el tipo de vestimenta con la que Mariana aparece en las fotos con el hijo de Vicente Fernández, algo que al cantante no le pareció de forma positiva, pues la ex esposa de José José afirmó que tiene que “proteger a su mujer” o se la podría llevar otro hombre. Así lo dijo Noreña en una entrevista para la revista TV Notas:

Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram; te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo, a puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes; sólo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así ¡se te va a ir con otro!

Anel Noreña quiso mandar un consejo a Vicente Fernández Jr. (Foto: Captura de Pantalla Youtube)

Sin embargo, Vicente no se quedó callado y fue el programa Chisme No Like quien logró captar la respuesta que el cantante habría dirigido a la ex vedette:

Ay la zorra no se ve la cola, pero mira no le puedo faltar el respeto porque es una persona mayor de edad

Lo referido por Vicente es basado en un dicho que usa palabras altisonantes que originalmente dice “La zorra no se ve la cola y el zorrillo no se ve el fundillo”, una frase que se habría adaptado del inglés al español. La respuesta que dio el cantante fue criticada por algunos usuarios de las redes sociales quienes afirmaron que, más allá de las intenciones que tenía Anel para aconsejarlos, la respuesta fue ofensiva para una señora mayor.

Mariana González admitió que luce así gracias a las cirugías plásticas y por ello la llaman la "Kardashian mexicana" (IG: marianagp01)

Y es que Anel había criticado el manejo de las parejas del espectáculo que han tenido en fechas recientes como es el caso de Ninel Conde con sus ex parejas y de Marjorie de Sousa con sus conflictos con el actor Julián Gil. Tanto Conde como Sousa pelearon con sus respectivas ex parejas mediante mensajes en los medios de comunicación, lo que para Anel era un mal ejemplo que en el futuro puede afectar a los hijos de los involucrados:

Por ejemplo, en el caso de Marjorie de Sousa y de Ninel Conde que son famosas y públicamente están peleando con sus exparejas, sus chiquitos, el día de mañana, van a leer todo lo que salía en el periódico y sabrán exactamente qué pasó; están bordando al vacío, y si no se ponen abusadas con sus hijos, la vida se los cobrará caro

Mientras tanto, Vicente Fernández Jr. tiene sus propios conflictos legales en contra de un programa de televisión, otra en contra de Aylín Mújica, a quien demandó por difamación y la que tiene en contra de su ex esposa Karina Ortegón. Todas ellas manejadas por el abogado Guillermo Pous, pues precisamente en la entrevista afirmó que tiene por definir dichas demandas en ese orden:

Sí, primero va esa (en contra de Suelta la Sopa), luego va la de Aylín y luego la de Karina. Pero vamos paso por paso y ando esperando los citatorios de todo esto

El cantante demandó a Aylín Mújica y al programa Suelta La Sopa cuando en dicho programa se dio a conocer que buscaría realizar una nueva demanda en contra de Karina Ortegón para conseguir una pensión alimenticia, algo que Vicente Fernández sintió que atentaba contra su integridad y por ello decidió proceder en contra de la cubana, a quien le habría pedido una disculpa pública y que nunca hizo, por lo que decidió demandarla.

