“No me molesta que me tiren un poco de ‘hate’”: Paulina Peña habló de las críticas que recibe por ser una figura pública

Paulina Peña (Foto: Instagram@paaulinapepretelini)

La hija mayor del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha causado muchas polémicas en redes sociales. En 2011, Paulina Peña Pretelini incendió Twitter cuando mandó un saludo “a toda la bola de pendej*s, que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian”. En ese entonces, lajoven se enfrentó a fuertes críticas desde todas las latitudes del territorio nacional.

Nueve años después, Paulina no ha dejado de causar polémica en redes sociales. Constantemente recibe reclamos y comentarios sobre su estilo de vida y la forma de gobierno de su padre. Tan solo en marzo del 2020, la hija del ex Presidente fue duramente criticada cuando se solidarizó con la iniciativa #UnDíaSinNosotras. Una iniciativa que movilizó un paro nacional de actividades para todas las mujeres del país.

A unos meses de distancia y través de sus historias de Instagram, la Influencer compartió un mensaje con sus seguidores sobre las polémicas que ha enfrentado a lo largo de su vida como figura pública: “La verdad es que comparto lo que me dijeron que yo creo que era otra época”.

“Todo el mundo cree que al ser una figura pública o estar en este medio de redes, que todo es bonito. Que todos son halagos y todo es de color de rosa. Y la verdad es que no”, añadió Paulina, quien portaba un suéter blanco ad hoc al tiempo decembrino.

“No me molesta que me tiren un poco de ‘hate’ porque, pues bueno, por algo estamos aquí ”, dijo Paulina, haciendo referencia a los comentarios que la señalan como una “payasa”. “Ese tipo de comentarios la verdad es que no me afectan. O sea no es como que me enrollo. Habrá comentarios que sí me pueden afectar, pero en este caso no me afecta”, dijo desde sus historias en Instagram.

"Soy alguien muy reservada, quien me conoce lo sabe. Soy alguien tímida y me gusta ser reservada. No sé si le pase a la gente que es un poco tímida, que luego caen en ese estigma de ‘no, es que es súper payasa o súper mamona'"

Paulina añadió que a lo largo de su trayectoria como figura pública se ha confundido su timidez con “ser payasa”: “Soy alguien muy reservada, quien me conoce lo sabe. Soy alguien tímida y me gusta ser reservada. No sé si le pase a la gente que es un poco tímida, que luego caen en ese estigma de ‘no, es que es súper payasa o súper mamona’.”

Como en otras ocasiones, Paulina contó a sus seguidores que procura cuidar su privacidad. “Claro que les comparto cosas aquí, pero es algo mínimo porque ustedes saben que también me gusta cuidarme. Jamás me imaginé que abriendo mis redes sociales tuviera esta respuesta por parte de ustedes”, narró la hija del político Enrique Peña Nieto.

A inicios de este año, Paulina mantuvo un perfil bajo en redes sociales. Especialmente en Instagram, desde donde explicó que la decisión de ausentarse se basó en querer resguardar sus memorias y las de sus seres queridos. Para Paulina era sumamente importante “estar en el momento”, por ello decidió ausentarse de las redes sociales y volver su cuenta privada, hasta mediados de mayo.

Paulina considera que sus seguidores de Instagram y ella son una comunidad muy unida, “Yo les leo diario y la verdad es que me encanta la pequeña familia que somos en Instagram y solamente es eso, aquí estoy, pero estuve disfrutando una etapa muy diferente en mi vida”, compartió Paulina a principios de enero.

Hoy, la Influencer siente el apoyo de sus seguidores más que nunca. “Nada más quiero darles las gracias. Estoy muy agradecida por lo que somos en esta pequeña comunidad”, concluyó.

