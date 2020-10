Las imágenes del pre cumpleaños de Paulina Peña: junto a Tania Ruiz pero sin el ex presidente Peña Nieto

Paulina Peña festejó su pre cumpleaños en donde el gran ausente fue su padre, Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram @ paaulinapepretelini)

Este sábado 3 de octubre, Paulina Peña Pretelini cumplirá 25 años, pero al parecer ya comenzó con las fiestas pues recientemente se le vio con un gran pastel y un festejo con sus primos, al cual asistió una invitada muy especial: Tania Ruíz, la actual novia de su padre, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto.

El festejo fue orquestado por sus hermanos Nicole y Alejandro Peña, quienes le compraron un singular pastel en forma de cámara fotográfica, el cual fue el centro de las imágenes de la fiesta. También estuvieron presentes los primos de Paulina, quien publicó algunas fotos en sus historias de Instagram al igual que sus familiares.

Paulina Peña agradeció los mensajes de felicitaciones que recibió de sus seguidores y les dedicó el siguiente mensaje: “Chicos, que suertuda soy de tenerlos en verdad. Gracias a todos los que me escribieron, estoy contestando uno por uno; mi cumple es el 3 de octubre, pero mi prima me organizó un festejín sorpresa con mi familia y pues que les digo, me siento la más bendecida.”

En el pequeño pero efusivo festejo estuvieron presentes Fernando Tena, el hijo del entrenador de fútbol Alfredo Tena y quien es actualmente el prometido de Paulina Peña, con quien lleva ya casi cinco años de noviazgo; los hijos de Tere Pérez Teuffer, hija del notario Alejandro E. Pérez Teuffer Fourier, quien es el presidente de la Fundación Mónica Pretelini y también Fernanda Said Pretelini, prima de Paulina Peña, hija de su tía Claudia Pretelini, quien era la única hermana de Mónica Pretelini.

Otra cosa a destacar es que en el festejo parece que no se dio la sana distancia pues todos compartieron una pequeña estancia en las que se veía muy juntos y sin el uso de cubrebocas o de medidas sanitarias, a pesar de que al menos una de los asistentes al festejo, como Tania Ruíz, ya habían dado positivo al COVID -19 aunque de afortunadamente se recuperaron satisfactoriamente de la enfermedad.

El gran ausente del festejo fue el ex presidente Enrique Peña Nieto, el cual se desconoce su paradero y que en parte podría ser para evitar acaparar reflectores debido a las investigaciones sobre corrupción y malos manejos durante su sexenio, en el que se dieron casos tan polémicos como el de los estudiantes de Ayotzinapa; el caso de Odebrecht con el que supuestamente financió una gran parte de su campaña presidencial y otros como el de la “Casa Blanca” en donde se descubrió que la familia presidencial tenía una casa con un valor de más de 7 millones de pesos y que originalmente pertenecía a una empresa que había sido beneficiada con contratos millonarios.

Luego de su salida y de su divorcio de Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto decidió asentarse a España, donde conoció a la modelo Tanía Ruiz, y en donde ambos comenzaron una relación e inclusive se filtraron fotos de que ambos salían disfrazados con el fin de no ser identificados y poder comer en restaurantes lujosos.

En agosto de este año, Tania Ruiz anunció que había dado positivo a COVID-19 y dijo presentar síntomas de la enfermedad, ante lo cual tuvo que mantenerse en cuarentena y dijo presentar síntomas de conjuntivitis, pérdida del olfato y constante dolor de pecho, sin embargo, tras un reposo de 15 días, los síntomas desaparecieron y dijo encontrarse muy contenta con su pronta y efectiva recuperación.

