México

Se registra tercer asalto a pasajeros en avenida de Tlalnepantla de Baz en menos de dos meses

El delito se realiza en la zona de Puente de Vigas, evidencia la creciente inseguridad y la falta de respuesta de autoridades municipales

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Asalto pasajeros Tlalnepantla Edomex
Asalto a pasajeros en avenida Gustavo Baz, Tlalnepantla, Edomex, con este ya suman tres en menos de dos meses (especial)

La inseguridad en el transporte público del Valle de México vuelve a encender las alertas, luego de que la mañana del 22 de abril se registrara un nuevo asalto a pasajeros de la Ruta 99 con destino al Metro Tacuba, sobre la transitada avenida Gustavo Baz.

Con este hecho, ya suman tres robos con violencia en menos de dos meses bajo un modus operandi similar, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento oficial por parte de autoridades municipales, presididas por el alcalde Raciel Pérez Cruz.

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, el asalto ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando un sujeto abordó la unidad en la parada conocida del Hotel Jardín. Minutos después, el agresor comenzó a despojar a los pasajeros de sus pertenencias, principalmente teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Para intimidar a los usuarios, los delincuentes realizaron al menos un disparo al interior de la unidad, impactando en el techo del vehículo. Este acto generó pánico entre los pasajeros, quienes, ante el temor de resultar heridos, entregaron sus pertenencias sin oponer resistencia. Tras consumar el robo, el sujeto descendió en la zona de Puente de Vigas y huyó con rumbo desconocido.

Dos asaltos más con el mismo modus operandi

Una mano sostiene una vaina de bala de color dorado, mostrando sus detalles. Posteriormente, la cámara enfoca una superficie blanca donde se observa un orificio irregular de tono oscuro, derivado de un asalto a pasajeros en avenida Gustavo Baz en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Edomex

“Con este ya son dos asaltos que me tocan”, relató una de las afectadas, quien además señaló la ausencia de patrullajes en la zona a esa hora, lo que facilita la operación de los delincuentes.

Un video al que tuvo acceso Infobae México muestra el orificio de bala en el techo de la unidad, así como el calibre del proyectil utilizado para amedrentar a los pasajeros. Las imágenes evidencian la violencia con la que operan los asaltantes y el riesgo al que están expuestos los usuarios del transporte público.

Este no es un hecho aislado. El primer asalto con características similares se registró el pasado 5 de marzo, mientras que el segundo ocurrió el 27 del mismo mes. En ambos casos, los delincuentes actuaron de manera casi idéntica: abordaron la unidad, se hicieron pasar por pasjeros y después amagaron a los usuarios y realizaron disparos para presionarlos.

A pesar de la reiteración de estos delitos, hasta el momento las autoridades municipales no han informado sobre detenciones, operativos especiales o estrategias para reforzar la seguridad en esta ruta, una de las más utilizadas por trabajadores que se trasladan hacia la zona poniente de la Ciudad de México.

Usuarios exigen mayor presencia policiaca, especialmente en horarios de alta demanda, así como la implementación de medidas de vigilancia como cámaras de seguridad y operativos encubiertos. También han solicitado la coordinación entre municipios y autoridades de la Ciudad de México, debido a que la ruta conecta zonas de alta movilidad entre ambas entidades.

Especialistas en seguridad señalan que la repetición de estos delitos podría estar relacionada con la falta de vigilancia y la identificación de patrones por parte de los delincuentes, quienes aprovechan horarios específicos y zonas con poca presencia policial.

Mientras tanto, miles de pasajeros continúan utilizando esta ruta diariamente bajo un clima de incertidumbre y temor, esperando que las autoridades actúen antes de que estos hechos escalen y dejen víctimas lesionadas o consecuencias fatales.

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