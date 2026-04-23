Travieso Arce presume su preparación para enfrentarse a Julio César Chávez en pelea de exhibición

(IG/ @traviesoarce5)

Jorge El Travieso Arce ha encendido las expectativas del boxeo mexicano al declarar que se encuentra en su mejor momento físico y mental para enfrentar nuevamente en el ring a Julio César Chávez.

A pocos días de la función programada, el ex campeón presumió su preparación y aseguró estar listo para la próxima pelea de exhibición que reunirá a dos leyendas nacionales.

El Travieso Arce presumió abiertamente que su confianza y energía están renovadas para medirse ante Julio César Chávez. El púgil destaca que, aunque ya no entrena tantas horas como antes, su motivación, enfoque y preparación física lo colocan “mejor que nunca” para regresar al cuadrilátero y buscar imponerse ante el multicampeón.

Detalles de la pelea de exhibición

El "Travieso" Arce compartió con sus seguidores en redes sociales detalles de cómo se prepara para la pelea de exhibición que tendrá contra Julio César Chávez, uno de los máximos referentes del boxeo mexicano. Ambos peleadores saldrán del retiro para enfundarse en sus guantes con una causa social

La pelea de exhibición está agendada para el 9 de mayo de 2026 en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, en el marco de la Feria de Puebla. El combate estará estructurado en tres asaltos y la finalidad va más allá del espectáculo deportivo: el evento tiene un objetivo benéfico, ya que busca recaudar fondos para la construcción de un centro de prevención de adicciones.

Algunos puntos clave sobre la función:

Sede: Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla

Fecha: 9 de mayo de 2026

Formato: pelea de exhibición a tres asaltos

Propósito: beneficio social para jóvenes, enfocado en la prevención de adicciones

Chávez ha explicado que su motivación principal es su compromiso con la prevención, respaldado por su experiencia personal y el trabajo que realiza en clínicas especializadas en ayudar a quienes enfrentan este problema.

El anuncio oficial del evento se realizó en Puebla, con ambos ex campeones mostrando entusiasmo al compartir este encuentro con la afición, y resaltando el valor simbólico de volver a encontrarse sobre el ring.

Julio César Chávez regresa al boxeo para enfrentarse al Travieso Arce

La confrontación entre el Travieso Arce y Julio César Chávez ha captado la atención en ocasiones previas, pues ambos han participado anteriormente en exhibiciones que evocan la nostalgia del boxeo nacional y mantienen vigente el interés popular por las glorias del ensogado mexicano.

La historia entre los dos pugilistas suma rivalidad mediática y deportiva, con cada aparición conjunta despertando opiniones divididas y muchas expectativas entre los aficionados. Arce, quien tiene 45 años, resalta la diferencia de edad con Chávez, de 63 años. “El viejito (Chávez) es un guerrero, no se cansa”, subraya el sinaloense, aunque advierte con humor que esta vez busca “ponerle una buena ajustada” al legendario campeón.

El combate de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge Arce no solo promete espectáculo, sino también impulsar la construcción de un centro de prevención de adicciones. (X/ @armentapuebla_)

Por su parte, Chávez se mantiene como ejemplo y referencia del deporte nacional, siempre enviando mensajes dirigidos a las nuevas generaciones sobre la relevancia de alejarse de las adicciones, un tema que ha marcado tanto su historia personal como su labor social fuera del ring.

Expectativas y reacciones en torno al evento

La afición mexicana ha recibido con entusiasmo el anuncio del regreso a los encordados de dos de las figuras más queridas del boxeo nacional. La función, que podría representar la última pelea de exhibición de Chávez, se perfila como una cita imperdible para seguidores del pugilismo.

Durante la presentación, el Travieso Arce invitó abiertamente a las y los fanáticos a presenciar el espectáculo, destacando la oportunidad única de ver a Chávez, a quien considera “el mejor boxeador de todos los tiempos”. El sinaloense enfatiza que nadie debe perderse la función, pues podría ser la última ocasión para ver sobre el ring al legendario campeón.

Estos encuentros entre figuras icónicas no solo generan nostalgia y expectativa, sino que también reavivan el interés por el boxeo mexicano y subrayan los valores ligados al deporte profesional.