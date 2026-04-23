El mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025 en España

Al recibir el máximo galardón de las letras en español, Gonzalo Celorio reivindicó la ficción como herramienta para explorar la memoria y la identidad, en un discurso marcado por referencias personales y literarias. (Andres BALLESTEROS / POOL / AFP)

El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025 de manos de los reyes de España en una ceremonia celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares, después de que el fallo del jurado se anunciara meses atrás, en reconocimiento a su carrera literaria y su aporte a las letras hispanas.

Celorio, originario de Ciudad de México y actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, fue homenajeado como “escritor integral: creador, maestro y lector apasionado”, con una obra que combina memoria del México moderno y reflexión sobre la condición humana. Al recibir el galardón, recordó a su padre con una cita personal: “Hoy llegué, papá”. El acto oficial coincidió con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.

El escritor llegó al recinto con más de una hora de antelación y fue recibido con honores por una compañía militar mixta, liderada por la Brigada de paracaidistas y con una sección de cada uno de los tres ejércitos.

Durante la ceremonia, el autor pronunció un discurso donde defendió la libertad formal y temática de la novela. Sostuvo que el Quijote simboliza la soberanía del individuo frente al poder y que el humor es un elemento central en la literatura. “La novela es, por naturaleza, impura. Puede albergarlo todo: épica, picaresca, poesía, ensayo”, afirmó Celorio ante el Paraninfo de la universidad.

El escritor mexicano Gonzalo Celorio pronuncia un discurso tras recibir el Premio Miguel de Cervantes de Literatura Hispánica durante una ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares, en Alcalá de Henares, el 23 de abril de 2026. (Foto de Andrés Ballesteros / POOL / AFP)

Celorio y la defensa de la mezcla literaria

En su intervención, Gonzalo Celorio subrayó que la literatura es una forma de cumplir promesas familiares y de investigar el pasado propio. Explicó que su trilogía “Una familia ejemplar” reconstruye la historia de sus antepasados y defendió el uso de la ficción para explorar la memoria y la identidad. “La ficción puede llegar adonde la veracidad histórica se detiene”, expresó en su discurso.

El escritor mexicano Gonzalo Celorio pronuncia un discurso tras recibir el Premio Miguel de Cervantes de Literatura Hispánica durante una ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares, en Alcalá de Henares, el 23 de abril de 2026. (Foto de Andrés Ballesteros / POOL / AFP)

Referenció a autores como Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa para destacar el papel del humor y la libertad en la novela, y retomó la visión de Carlos Fuentes sobre el carácter híbrido del género. Celorio insistió en que la novela no compite con la historia, sino que la desborda y se nutre de la vida con todas sus contradicciones.

El escritor detalló que la literatura del yo, la memoria y la crónica son géneros presentes en su obra reciente. Aseguró que nadie puede entenderse sin saber de dónde viene y que la libertad de la novela permite alterar o inventar personajes para acercarse a la verdad subjetiva de la experiencia.

La dimensión personal de su discurso incluyó recuerdos de su madre lectora, de su padre —quien le escribía cartas de amor a diario— y de su hermano, quien le mostró el poder de las palabras, motivándolo a recitar frases grandilocuentes desde la infancia.

¿Quién es Gonzalo Celorio?

Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco nació el 25 de marzo de 1948. Es licenciado y doctor en literatura iberoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Su labor como profesor inició en 1974 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se extendió a instituciones como El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido numerosos diplomados y cátedras en México y el extranjero.

En el ámbito editorial, dirigió el Fondo de Cultura Económica (FCE) entre 2000 y 2002. Durante su gestión se publicaron 876 títulos y se impulsaron proyectos editoriales en colaboración con Guatemala y Cuba, como la colección Intercultural en idiomas quiché y castellano y la Biblioteca Presidencial para la Paz. En 2002, inauguró la Biblioteca del FCE en La Habana, Cuba, con una donación del 90 por ciento del catálogo editorial. También promovió coediciones con editoriales españolas. Su salida del cargo se produjo tras un incidente diplomático entre los gobiernos de México y Cuba, conocido como “Comes y te vas”, que involucró a los presidentes Vicente Fox y Fidel Castro.

Celorio ha ocupado cargos como director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (1982), coordinador de Difusión Cultural de la UNAM (1989-1998) y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1998-2000).

Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Cubana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Integra el Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1994 y el Consejo Consultivo de la Cátedra Alfonso Reyes del ITESM.

Reconocimientos y obra publicada

El galardonado ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2010), el Premio Xavier Villaurrutia (2022), el Premio Mazatlán de Literatura (2015), el Prix dés Deux Océans del Festival de Biarritz (1997), el Premio Periodismo Cultural (1986) y el Premio Nacional de Novela IMPAC-CONARTE-ITESM (1999). En 2022 obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores por “Mentideros de la memoria”.

Entre sus novelas destacan “Amor propio” (1992), “Y retiemble en sus centros la tierra” (1999), “Tres lindas cubanas” (2006), “El metal y la escoria” (2014) y “Los apóstatas” (2020). En el ensayo ha publicado títulos como “La época sordina” (1990), “El viaje sedentario” (1994), “México, ciudad de papel” (1997), “Ensayo de contraconquista” (2001), “Cánones subversivos” (2009), “Del esplendor de la lengua española” (2016), y en la memoria, “Mentideros de la memoria” (2022) y “Ese montón de espejos rotos” (2025).