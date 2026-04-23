Sin Ángela Aguilar, Christian Nodal reaparece en la Feria de San Marcos en Aguascalientes

Christian Nodal reaparece en Feria de San Marcos 2026, en Aguascalientes, y canta por primera vez "Un Vals". (Instagram)

En medio de la polémica que rodea su vida personal, Christian Nodal reapareció la noche del miércoles 22 de abril en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguscalientes con un palenque lleno… y sin Ángela Aguilar.

La ausencia de la cantante marcó el tono de una noche que rápidamente encendió rumores.

Un regreso marcado por el escándalo y la ausencia

La noche del miércoles 22 de abril, Christian Nodal ofreció un concierto ante un palenque totalmente lleno, logrando un sold out en su primera aparición pública desde el estallido del escándalo con la modelo Dagna Mata y la controversia por el videoclip de “Un vals”.

Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes. (Captura de pantalla)

El show, que comenzó cerca de la medianoche, incluyó éxitos como “Adiós Amor”, “Probablemente”, “No te contaron mal” y, por supuesto, la polémica “Un vals”.

A lo largo de más de dos horas de espectáculo, Nodal se mostró animado y sonriente, interactuando en todo momento con sus seguidores y demostrando entrega en el escenario, pese a los rumores sobre su vida privada.

Este ánimo fue destacado tanto por asistentes como por usuarios en redes sociales, quienes también destacaron la ausencia de Ángela Aguilar en videos compartidos en TikTok.

Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes. (Captura de pantalla)

Durante el concierto, el intérprete portó su habitual vestimenta negra, sombrero, accesorios plateados y joyería, y aunque algunos asistentes aseguraron que llevaba su anillo de casado, lo cierto es que lució los anillos que suele usar en sus presentaciones, diferentes al que utiliza como argolla matrimonial, aunque ello no implica que no lo llevara.

La última reaparición de Christian Nodal antes del concierto en la Feria Nacional de San Marcos estuvo marcada por la controversia que desató el lanzamiento del videoclip “Un vals”.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música…”, escribió en sus redes, apuntando directamente, deslindándose del tema.

El ambiente del concierto fue animado y festivo: el público respondió con entusiasmo, cantó todos los éxitos y celebró la actitud positiva y cercana de Nodal, quien a pesar de la presión mediática, se mantuvo sonriente y carismático durante toda la presentación.

El año pasado: cuando Ángela Aguilar sí estuvo presente

La diferencia respecto al año anterior fue notoria. El 4 de mayo de 2025, Nodal se presentó en el mismo palenque y Ángela Aguilar lo acompañó en el escenario para interpretar juntos “Dime cómo quieres”. La escena fue celebrada por los presentes y se convirtió en uno de los pasajes más comentados de aquella noche.

Hace unos días, los rumores sobre una posible separación entre ambos artistas se intensificaron tras el lanzamiento de “Un vals” y versiones de supuesta infidelidad, distanciamiento y la cancelación (o aplazamiento) de la boda religiosa que la pareja tenía planeada para mayo de este año.

Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes. (Captura de pantalla)

El contexto se agravó cuando el periodista Javier Ceriani afirmó que Ángela habría abandonado la casa que compartía con Nodal en Houston, refugiándose temporalmente con su familia, mientras que otras versiones señalaban que fue el propio cantante quien dejó el hogar.

A lo largo de estas semanas, ni Nodal ni Ángela han confirmado ni desmentido oficialmente una ruptura. El único posicionamiento ha sido un comunicado del equipo de Ángela Aguilar tras el escándalo con Dagna Mata, en el que se afirma que cualquier versión sobre su vida personal carece de sustento y que la cantante está enfocada en su música.