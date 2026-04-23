México

Condenan a hermanos que lideraban red de distribución de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en EEUU

Francisco y Eduardo Mendoza obtenían drogas sintéticas de una fuente ligada al grupo criminal

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Las ganancias obtenidas por la venta del opioide sintético pueden ser hasta 20 veces mayor a la inversión
El Cártel de Sinaloa, principalmente la facción de Los Chapitos, ha centrado su modelo de negocios en el tráfico de fentanilo (Foto: Infobae México)

En Estados Unidos fueron sentenciados los hermanos Francisco y Eduardo Mendoza por su papel en la distribución de metanfetamina y fentanilo. El informe de las autoridades establece que la red que lideraban dichos sujetos la abastecía el Cártel de Sinaloa.

Francisco recibió una condena de 10 años de prisión, mientras que su hermano Eduardo pasará 15 tras las rejas, según el informe compartido por las autoridades estadounidenses el 22 de abril.

“Los investigadores descubrieron que la organización de narcotráfico de Mendoza se abastecía de fentanilo de una fuente vinculada al Cártel de Sinaloa en Mexicali, Baja California, México. Esta organización obtenía la droga en México y luego la distribuía por todo el Valle Imperial y otras zonas, incluso hasta Nueva York”, es parte del reporte.

Fue luego de escuchas telefónicas que los agentes lograron ubicar que lo organización operaba en el condado de Imperial, California. En el 2024, autoridades llevaron a cabo operativos conjuntos en distintos distritos para detener a los sujetos identificados como líderes del grupo.

Fentanilo - Nueva York
(DEA)

Es por ello que Eduardo Mendoza fue arrestado en Oregón y Francisco Mendoza en Valle Imperial. Eduardo aceptó haber participado en la conspiración desde 2020 hasta junio de 2024, según su acuerdo de culpabilidad.

Las fuerzas del orden decomisaron metanfetamina y fentanilo en repetidas ocasiones durante la investigación.

“Valle Imperial. Nueva York. Las Vegas. Oregón. Esta fue una extensa investigación sobre prolíficos narcotraficantes. Pero intervenimos sus teléfonos, confiscamos sus drogas y los llevamos ante la justicia”, declaró el fiscal federal Adam Gordon.

La sentencia, sostuvo Kevin Murphy, agente especial interino de HSI San Diego, “representa una victoria significativa en nuestra lucha constante contra las organizaciones criminales transnacionales”. Aseguró que HSI mantiene su compromiso para “proteger a nuestras comunidades del impacto devastador de los narcóticos”.

Capturados ligados al Cártel de Sinaloa en EEUU

Cabe destacar que el 14 de abril pasado, también en EEUU, fueron detenidos cuatro hombres que estarían relacionados con el Cártel de Sinaloa. Los sujetos capturados son integrantes de una misma familia y contra tres de los asegurados hay 29 cargos en su contra.

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar "armas fantasma"
(Departamento de Justicia de EEUU)

“Acciones como esta contra el Cártel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump para poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y frenar el flujo de armas ilegales”, escribió el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson.

Identifican a los sujetos detenidos

La información publicada en el sitio web del Departamento de Justicia indic que los sujeto capturados en dicha ocasión son:

  • José Luis Salazar-Cruz, 44 años, alias Oso, de Lancaster
  • Alfonso Salazar, de 46 años, alias Pirata, de Lancaster
  • José Manuel Salazar, de 22 años, alias Lil Oso, de Lancaster
  • Jorge Humberto Salazar, 43, alias Sharky, de Hesperia

Asimismo, tres de los individuos capturados están acusados de 29 cargos, entre ellos tráfico de fentanilo y metanfetamina, además de distribución de arma de fuego sin números de serie, es decir, “armas fantasma”.

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