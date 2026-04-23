México Deportes

Marcel Ruíz se perdería el resto del Clausura 2026 por este motivo

El mediocampista abandona la recta final del Clausura 2026 tras una polémica expulsión ante Mazatlán, centrando ahora sus esfuerzos en consolidarse con la Selección Mexicana

Guardar
La expulsión ante Mazatlán y la lesión de rodilla marginan a Marcel, preocupando al equipo y a la Selección por su referente justo antes de la Liguilla y el Mundial 2026. (REUTERS/
La expulsión ante Mazatlán y la lesión de rodilla marginan a Marcel, preocupando al equipo y a la Selección por su referente justo antes de la Liguilla y el Mundial 2026. (REUTERS/

La historia de Marcel Ruiz en el Clausura 2026 estaría a punto de terminar de manera abrupta. El mediocampista de Toluca, considerado uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano, sufrió una serie de acontecimientos que lo dejarían fuera de la recta final del torneo.

Entre la lesión de rodilla que lo obligó a acelerar su recuperación y la expulsión polémica ante Mazatlán, su destino inmediato ya no estaría en la Liga MX, sino en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Toluca pierde a su motor principal del mediocampo justo antes de la Liguilla, lo que representa un desafío para el plantel. (Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)
Toluca pierde a su motor principal del mediocampo justo antes de la Liguilla, lo que representa un desafío para el plantel. (Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

El desenlace es claro: Ruiz no volvería a vestir la camiseta de los Diablos en este semestre. Su prioridad ahora sería reportar en el Centro de Alto Rendimiento y enfocarse en el sueño mundialista, aunque el costo para Toluca y su afición será enorme.

La expulsión que cambió todo

La tarjeta roja frente a Mazatlán fue el punto de quiebre.

  • Minuto 60: entrada fuerte sobre Facundo Almada.
  • El árbitro Marco Antonio “El Gato” Ortiz, tras revisión en el VAR, decidió expulsarlo.
  • Toluca quedó con un hombre menos y sin dirección en el banquillo, pues también se sancionó al cuerpo técnico.
  • La suspensión automáticamente lo deja fuera de la Jornada 17 y, en caso de ser convocado para la siguiente fecha FIFA, del cierre del Clausura.
La decisión arbitral de Marco Antonio Ortiz y el VAR cambia el destino de Ruíz, quien se ausentará en la Jornada 17 de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
La decisión arbitral de Marco Antonio Ortiz y el VAR cambia el destino de Ruíz, quien se ausentará en la Jornada 17 de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este episodio no sólo condicionó el partido, sino que podría adelantar el final de su ciclo con Toluca en el semestre.

La lesión y el plan mundialista

La expulsión fue el detonante que lo empujaría directamente hacia la concentración con el Tri

  • El 13 de marzo se confirmó una rotura parcial del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial.
  • Inicialmente se pensó en cirugía, pero se optó por un tratamiento conservador para no perderse la justa mundialista.
  • Regresó a las canchas apenas 35 días después, sorprendiendo por la rapidez de su rehabilitación.
  • Su plan es posponer la operación hasta después de la Copa del Mundo.
Marcel Ruíz opta por tratamiento conservador para no perder la oportunidad de disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha
Marcel Ruíz opta por tratamiento conservador para no perder la oportunidad de disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha

Este camino refleja la ambición de Marcel: arriesgar su rodilla para cumplir el sueño de jugar el Mundial 2026. La apuesta es arriesgada, pero lo mantiene en la órbita de Javier Aguirre.

El futuro inmediato de Marcel Ruiz

Con Toluca ya clasificado a la Liguilla, la ausencia de Marcel es un golpe duro:

  • El equipo pierde a su motor principal en el mediocampo.
  • La responsabilidad recaerá en jugadores como Claudio Baeza y jóvenes de cantera.
  • Para Marcel, el enfoque está en la Selección, donde se perfila como titular en el mediocampo.
  • Compite por un lugar con nombres como Charly Rodríguez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo.
La competencia en el mediocampo del Tri incrementa entre Marcel Ruíz, Charly Rodríguez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo para el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha
La competencia en el mediocampo del Tri incrementa entre Marcel Ruíz, Charly Rodríguez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo para el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Así, lo que representa un golpe duro para Toluca se convierte en esperanza para México: tener a su mediocampista más prometedor enfocado al 100% en la máxima fiesta del futbol.

Temas Relacionados

Marcel RuizToluca FCSelección Mexicana Mundial 2026Mazatlán FCJornada 17Clausura 2026Liga MXCalendario Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Travieso Arce presume su preparación para enfrentarse a Julio César Chávez en pelea de exhibición

El esperado evento en Puebla propone un cruce generacional donde dos personalidades del pugilismo buscarán inspirar a la juventud y respaldar una causa social

Travieso Arce presume su preparación para enfrentarse a Julio César Chávez en pelea de exhibición

Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

Tras la repentina salida de Lupita Villalobos, los organizadores pactaron a la rival tras las indirectas de Poncho de Nigris, creador del Ring Royale

Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Joel Huiqui asumirá el cargo interino del equipo para el cierre del Clausura 2026 y la liguilla del campeonato

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026

Peralta asegura que González debe estar en la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y recomienda dejar fuera a Guillermo Ochoa para dar paso a una nueva generación

Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

La exfigura olímpica propuso a Raúl Rangel en la portería y a Armando González en la delantera, asegurando que se necesita sangre nueva en la Selección Mexicana

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a hermanos que lideraban red de distribución de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en EEUU

Condenan a hermanos que lideraban red de distribución de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en EEUU

Sentencian a más de 120 años de prisión a un hombre por asesinato de 11 albañiles en Tonalá

Cuál es la relevancia del Triángulo Dorado, donde “El Guano” ha escapado de diversos operativos

Detienen a seis policías municipales y cuatro civiles por robo a transporte de carga en Jilotzingo, Edomex

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian tercer embarazo, 9 meses después del nacimiento de su hija Isabel

El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian tercer embarazo, 9 meses después del nacimiento de su hija Isabel

Pablo Lyle podría obtener su libertad este año gracias a su buen comportamiento

Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a su hija Mía Rubín con motivo de sus 21 años

Las cantantes de JNS, OV7 y Kabah le arman despedida de soltera a Karla Díaz ante su próxima boda religiosa

Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

DEPORTES

Travieso Arce presume su preparación para enfrentarse a Julio César Chávez en pelea de exhibición

Travieso Arce presume su preparación para enfrentarse a Julio César Chávez en pelea de exhibición

Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial