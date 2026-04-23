Marcel Ruíz se perdería el resto del Clausura 2026 por este motivo

La expulsión ante Mazatlán y la lesión de rodilla marginan a Marcel, preocupando al equipo y a la Selección por su referente justo antes de la Liguilla y el Mundial 2026. (REUTERS/

La historia de Marcel Ruiz en el Clausura 2026 estaría a punto de terminar de manera abrupta. El mediocampista de Toluca, considerado uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano, sufrió una serie de acontecimientos que lo dejarían fuera de la recta final del torneo.

Entre la lesión de rodilla que lo obligó a acelerar su recuperación y la expulsión polémica ante Mazatlán, su destino inmediato ya no estaría en la Liga MX, sino en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Toluca pierde a su motor principal del mediocampo justo antes de la Liguilla, lo que representa un desafío para el plantel. (Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

El desenlace es claro: Ruiz no volvería a vestir la camiseta de los Diablos en este semestre. Su prioridad ahora sería reportar en el Centro de Alto Rendimiento y enfocarse en el sueño mundialista, aunque el costo para Toluca y su afición será enorme.

La expulsión que cambió todo

La tarjeta roja frente a Mazatlán fue el punto de quiebre.

Minuto 60: entrada fuerte sobre Facundo Almada.

El árbitro Marco Antonio “El Gato” Ortiz , tras revisión en el VAR, decidió expulsarlo.

Toluca quedó con un hombre menos y sin dirección en el banquillo, pues también se sancionó al cuerpo técnico.

La suspensión automáticamente lo deja fuera de la Jornada 17 y, en caso de ser convocado para la siguiente fecha FIFA, del cierre del Clausura.

La decisión arbitral de Marco Antonio Ortiz y el VAR cambia el destino de Ruíz, quien se ausentará en la Jornada 17 de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este episodio no sólo condicionó el partido, sino que podría adelantar el final de su ciclo con Toluca en el semestre.

La lesión y el plan mundialista

La expulsión fue el detonante que lo empujaría directamente hacia la concentración con el Tri

El 13 de marzo se confirmó una rotura parcial del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial.

Inicialmente se pensó en cirugía, pero se optó por un tratamiento conservador para no perderse la j usta mundialista.

Regresó a las canchas apenas 35 días después , sorprendiendo por la rapidez de su rehabilitación.

Su plan es posponer la operación hasta después de la Copa del Mundo.

Marcel Ruíz opta por tratamiento conservador para no perder la oportunidad de disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha

Este camino refleja la ambición de Marcel: arriesgar su rodilla para cumplir el sueño de jugar el Mundial 2026. La apuesta es arriesgada, pero lo mantiene en la órbita de Javier Aguirre.

El futuro inmediato de Marcel Ruiz

Con Toluca ya clasificado a la Liguilla, la ausencia de Marcel es un golpe duro:

El equipo pierde a su motor principal en el mediocampo.

La responsabilidad recaerá en jugadores como Claudio Baeza y jóvenes de cantera.

Para Marcel , el enfoque está en la Selección , donde se perfila como titular en el mediocampo.

Compite por un lugar con nombres como Charly Rodríguez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo.

La competencia en el mediocampo del Tri incrementa entre Marcel Ruíz, Charly Rodríguez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo para el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Así, lo que representa un golpe duro para Toluca se convierte en esperanza para México: tener a su mediocampista más prometedor enfocado al 100% en la máxima fiesta del futbol.