Graban docuserie en casa de seguridad de “El Chapo” Guzmán y desatan confusión en Los Mochis

Graban en casa de seguridad de El Chapo Guzmán. (Ilustración Infobae sobre fotos de Cuartoscuro)

Un equipo de producción ingresó el pasado 21 de abril a la casa de seguridad donde fue capturado hace una década Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, lo que provocó una movilización de policías y generó alarma entre los habitantes del fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, vecinos pensaron que se trataba de un nuevo enfrentamiento o de la captura de otro capo, hasta que observaron que se trataba de una filmación, presuntamente de una docuserie.

Durante la jornada, los camarógrafos registraron imágenes al interior de la vivienda y también accedieron al drenaje pluvial, replicando la ruta de escape utilizada por El Chapo y su jefe de seguridad Orso Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván” en enero de 2016.

Policías resguardaron las grabaciones. (X/@ContactoRevist)

Automovilistas y residentes grabaron videos del despliegue con sus celulares y los difundieron en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron.

Autoridades afirman que no participaron en filmación

La Secretaría de Seguridad Pública de Ahome y el propio alcalde, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, confirmaron que la producción, dirigida por una periodista, solicitó resguardo a las autoridades mediante un oficio.

El operativo policial se realizó únicamente durante las horas de rodaje. El alcalde declaró que “solo era garantizarles que se movilizaran con mayor confianza y hacer con el tiempo debido lo que requerían, y así se cumplió”. La policía municipal también desvió el tráfico de la zona para facilitar las grabaciones, que se extendieron durante al menos cuatro horas.

(Captura de pantalla)

El secretario de Seguridad Pública de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, destacó que la presencia de los elementos fue para “salvaguardar la integridad física de las personas que nos visitan”. Añadió que “ni andamos actuando, ni de actores, solamente estamos cumpliendo con la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de Ahome”.

No es la primera vez que la vivienda se convierte en locación. En 2016, tras la recaptura, la Armada de México ya había resguardado el inmueble ante la llegada de camarógrafos extranjeros.

Así fue la captura de El Chapo Guzmán

El operativo que terminó con la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Los Mochis, Sinaloa, tuvo lugar la madrugada del 8 de enero de 2016, cuando fuerzas especiales de la Marina irrumpieron en una vivienda del fraccionamiento Las Palmas tras una operación de inteligencia para ubicar al capo y a su jefe de seguridad.

Imágenes del operativo para detener a El Chapo en 2016. REUTERS USA-MEXICO/CIA

Aproximadamente a las cuatro de la mañana, los habitantes de la zona fueron despertados por el sonido de disparos y explosiones. Elementos de la Marina bloquearon calles cercanas, colocaron filtros de seguridad y emplearon un autobús para impedir el paso en puntos estratégicos. Al interior del inmueble, los agentes se enfrentaron con al menos seis personas armadas que trataban de proteger la huida de Guzmán Loera y su escolta.

Durante el enfrentamiento, los uniformados lograron abatir a varios de los escoltas. El Chapo y El Cholo Iván aprovecharon la confusión para escapar por un túnel conectado al sistema de drenaje pluvial, lo que desató un operativo de búsqueda en las alcantarillas y calles aledañas. El nivel del agua en el drenaje, elevado por recientes lluvias, obligó a los fugitivos a salir a la superficie, donde robaron un vehículo para intentar huir.

La fuga fue breve. Elementos de la Policía Federal interceptaron el automóvil en la salida norte de la ciudad, cerca de un motel, y lograron la detención de ambos. Durante la captura, Guzmán Loera habría ofrecido una suma considerable de dinero a cambio de dejarlo escapar, según testimonios recogidos en informes oficiales.

La captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue una de las grandes capturas a manos de la Marina (FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO)

El operativo, denominado “Cisne Negro”, duró cerca de seis horas y estuvo a cargo de unidades de élite de la Marina. El nombre de la operación se inspiró en aves exóticas que, según reportes, eran favoritas del propio Guzmán Loera y que habían sido aseguradas durante un cateo previo.

La recaptura de El Chapo puso fin a varios meses de búsqueda tras su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de 2015 y marcó uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del combate al narcotráfico en México.

Actualmente, el exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra preso en Estados Unidos, donde cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad conocida como ADX Florence, ubicada en Colorado. Este penal es considerado uno de los más seguros y restrictivos del país, y alberga a algunos de los criminales más peligrosos y de alto perfil a nivel internacional. Recientemente, se hizo pública una carta en donde el capo pide un trato justo.