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Créditos ISSSTE 2026: ¿Pueden negarme un préstamo si tengo mal historial crediticio?

El sistema verifica que el solicitante no tenga créditos anteriores sin pagar; quienes cumplen los requisitos pueden seguir el trámite virtual y recibir respuesta cada lunes

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Dos personas de traje se miran en una oficina moderna, rodeadas de compañeros frente a pantallas de ordenador.
Este nuevo esquema, confirmado por el titular del instituto, Martí Batres Guadarrama, busca fortalecer la transparencia y accesibilidad para trabajadores activos, jubilados y pensionados afiliados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 2026, modificó de manera sustancial su política de préstamos personales.

El organismo eliminó los sorteos y estableció un sistema de asignación directa y semanal para sus créditos.

La revisión del historial crediticio externo no es un requisito establecido por la institución para acceder a estos préstamos: la única verificación financiera obligatoria es que el solicitante no tenga adeudos vigentes con el propio ISSSTE, según lo informado por el ISSSTE y fuentes nacionales.

Este nuevo esquema, confirmado por el titular del instituto, Martí Batres Guadarrama, busca fortalecer la transparencia y accesibilidad para trabajadores activos, jubilados y pensionados afiliados.

Las solicitudes de préstamo se revisan cada semana, normalmente los lunes, y la asignación depende de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de los requisitos internos.

Solo en casos de sobredemanda se contempla regresar al sorteo como mecanismo excepcional.

Requisitos y proceso para acceder a los créditos del ISSSTE en 2026

Primer plano de dos pares de manos intercambiando documentos en una ventanilla de servicio, con un escritorio, sellos y un tampón de tinta roja.
El trámite se inicia en línea, en el portal oficial asissste.issste.gob.mx, donde el solicitante registra sus datos y elige el tipo de préstamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para solicitar un préstamo personal en el ISSSTE durante 2026, se exige al interesado un mínimo de seis meses y un día de afiliación bajo el régimen de la Ley del ISSSTE. Es indispensable no tener créditos anteriores sin liquidar.

El trámite se inicia en línea, en el portal oficial asissste.issste.gob.mx, donde el solicitante registra sus datos y elige el tipo de préstamo.

Si la solicitud es aprobada tras la revisión automática, el usuario debe continuar el proceso en la Oficina Virtual del ISSSTE y acudir presencialmente a la Subdelegación de Prestaciones correspondiente para entregar la documentación requerida.

La documentación incluye el último comprobante de pago de nómina, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio reciente y el estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria.

El sistema valida en todo momento que no existan deudas pendientes con el ISSSTE.

Cambios implementados y características del nuevo modelo

Una sala de espera en una oficina pública con varias personas sentadas y de pie. Un hombre lee documentos, otros usan sus teléfonos, y algunos hacen fila en mostradores.
El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. La institución subraya que los préstamos se otorgan únicamente si no existen adeudos previos, aunque no se realiza consulta con burós de crédito externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eliminación de sorteos y la evaluación semanal de solicitudes han reducido los tiempos de espera y ha agilizado los trámites.

El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. La institución subraya que los préstamos se otorgan únicamente si no existen adeudos previos, aunque no se realiza consulta con burós de crédito externos.

Quienes cumplen los requisitos acceden a montos que varían según la modalidad: los préstamos ordinarios oscilan entre 30 mil y 50 mil pesos, mientras que los especiales y para bienes de uso duradero pueden superar los 130 mil pesos y llegar, en algunos casos, hasta 275 mil pesos para adquisición de vehículos.

El ISSSTE mantiene tasas de interés por debajo del sector bancario y el descuento de los pagos se realiza directamente vía nómina.

Este modelo busca evitar el sobreendeudamiento de los derechohabientes y garantizar la recuperación de los recursos públicos.

Para los derechohabientes interesados, la Oficina Virtual y el servicio telefónico ISSSTE-TEL permiten consultar información sobre créditos activos, montos autorizados y realizar simulaciones antes de solicitar un nuevo financiamiento.

Paso a paso para solicitar un crédito ISSSTE en 2026

Primer plano de manos escribiendo con bolígrafo en un formulario impreso sobre una mesa de madera, con pilas de documentos y archivadores al fondo.
La Oficina Virtual y el servicio telefónico ISSSTE-TEL permiten consultar información sobre créditos activos, montos autorizados y realizar simulaciones antes de solicitar un nuevo financiamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Ingresar al portal oficial asissste.issste.gob.mx.

2. Crear una cuenta o iniciar sesión en la Oficina Virtual.

3. Verificar que no existan adeudos previos con el ISSSTE y contar con al menos seis meses y un día de antigüedad como derechohabiente.

4. Seleccionar el tipo de préstamo personal que se desea solicitar.

5. Completar el formulario digital con datos personales y de contacto.

6. Adjuntar el comprobante de pago de nómina, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria.

7. Enviar la solicitud y esperar la revisión automatizada, que se realiza semanalmente.

8. Si la solicitud es aprobada, descargar la documentación generada y presentarla en la Subdelegación de Prestaciones correspondiente.

9. Firmar físicamente la solicitud y recibir notificación sobre la autorización y el depósito en la cuenta bancaria registrada.

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