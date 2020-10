La familia Peña Nieto está de luto por la muerte de “Chatita”

La familia de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, se encuentra de luto luego de que se diera la muerte de “Chatita”. Tía abuela de Paulina Peña Pretelini.

A través de una publicación hecha en su perfil de Instagram, Paulina Peña publicó una foto en la que aparece a lado de su tía abuela, abrazándola. El comentario en la foto expresa el dolor de la pérdida de alguien muy especial para ella:

Como<b> te vamos a extrañar Chatita</b>, como podemos ser egoístas a veces y extrañarte y quererte aquí después que tu nos diste tanto y el dejarte ir para nosotros no era una opción. Siempre creímos que serías eterna. <b>Gracias por tanto </b>amor dado tan incondicionalmente, también por todas las risas y desveladas platicando del mundo y nuestros universos propios. Verte nos daba toda la paz que necesitábamos solo hasta que aventabas tu entrañable bastón y te ponías a bailar, también cuando nos echábamos tu tequila con Carmela y como se ponían chapeadas las dos. <b>Gracias por enseñarnos que para el amor no hay edad</b>. Nos vas hacer tanta falta Chatita pero por fin estás con mi Pa y con toda tu familia. Se que desde arriba nos guiarás y te reirás de todas nuestras aventuras, y cantarás sin parar para alegrarnos los días y ayudarnos a dormir. Gracias por tanto Chatita

Desgraciadamente para Paulina, la muerte de su tía abuela vino a oscurecer una semana que era muy alegre para ella ya que recientemente se encontraba muy feliz por haber cumplido 25 años, en una fiesta que le organizaron sus hermanos y la pareja de Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz, en el festejo también colaboró el hermano de esta. Así fue como lo festejó Paulina Peña en sus redes sociales:

Chicos, que suertuda soy de tenerlos en verdad. Gracias a todos los que me escribieron, estoy contestando uno por uno; mi cumple es el 3 de octubre, pero mi prima me organizó un festejín sorpresa con mi familia y pues que les digo, me siento la más bendecida