Operación Restitución en Edomex: se han devuelto más de mil inmuebles a propietarios legítimos

Operación Restitución en el Edomex, permitió asegurar más de mil 800 predios que fueron despojados a sus dueños (foto: FGJEM)

En el marco de la estrategia de seguridad denominada Operación Restitución, autoridades de los tres órdenes de gobierno han logrado el aseguramiento de mil 856 inmuebles en el Estado de México, vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad.

De este total, mil 046 propiedades ya han sido restituidas a personas que acreditaron legítimamente su posesión, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

Este operativo interinstitucional cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y corporaciones municipales, quienes han reforzado acciones para combatir este delito que afecta el patrimonio de miles de familias.

Autoridades aseguran 34 inmuebles más

Operación Restitución Edomex (foto: FGJEM)

Durante la última semana, se llevaron a cabo operativos en 14 municipios mexiquenses, donde fueron asegurados 34 inmuebles, de los cuales 26 corresponden a casas habitación y 8 a predios. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca recuperar espacios ocupados de manera ilegal y devolverlos a sus legítimos dueños.

De acuerdo con cifras oficiales, del total de inmuebles asegurados hasta el momento, mil 525 son viviendas, 303 predios y 28 espacios destinados a uso comercial. Todos ellos fueron identificados como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la propiedad, principalmente el despojo, una práctica que ha ido en aumento en diversas zonas urbanas y periurbanas del Estado de México.

Para fortalecer estas acciones, la FGJEM creó la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles. Esta área especializada se encarga de integrar carpetas de investigación, identificar inmuebles en situación irregular y convocar a las víctimas para que acudan a sede ministerial a resolver la situación jurídica de sus propiedades.

Las autoridades señalaron que uno de los efectos positivos de la Operación Restitución ha sido el incremento en la denuncia ciudadana. Cada vez más personas acuden ante el Ministerio Público para reportar casos de despojo o conflictos relacionados con la propiedad, lo que ha permitido ampliar el alcance de las investigaciones.

Asimismo, se ha detectado que muchos de estos casos están vinculados a conflictos entre arrendadores e inquilinos, disputas familiares, problemas de herencia o desacuerdos entre colindantes. En varios de estos escenarios, las autoridades han privilegiado la conciliación como mecanismo de solución, evitando procesos judiciales largos y costosos.

Van más de 400 detenidos

Al corte del 17 de abril, se han detenido 428 personas vinculadas con el delito de despojo en el Edomex (Foto: Fiscalía Edomex)

En cuanto a resultados en materia de seguridad, la estrategia también ha derivado en la detención de 428 personas presuntamente relacionadas con estos delitos. De ellas, 371 fueron capturadas en flagrancia y 57 mediante órdenes de aprehensión. Actualmente, los detenidos se encuentran en distintas etapas de su proceso legal ante autoridades judiciales.

La Operación Restitución forma parte de la llamada “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada en el Estado de México con el objetivo de garantizar certeza jurídica a los ciudadanos sobre sus bienes inmuebles y combatir redes delictivas dedicadas al despojo.

Autoridades mexiquenses reiteraron el llamado a la población para denunciar cualquier intento de ocupación ilegal o irregularidad en la posesión de inmuebles, destacando que la coordinación entre instituciones ha sido clave para avanzar en la recuperación de propiedades y la protección del patrimonio familiar.

Con estos resultados, el Estado de México se posiciona como una de las entidades que ha intensificado acciones contra el delito de despojo, apostando por la legalidad y la restitución de derechos a quienes han sido afectados.