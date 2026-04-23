México

Martín Ricca llama a la paz tras el ataque armado en Teotihuacán

El actor compartió un emotivo recuerdo y envió un mensaje importante a sus seguidores ante la situación de violencia en la zona arqueológica

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Martín Ricca
El actor llamó a la reflexión en medio de la conmoción social por la tragedia en la zona arqueológica. (CUARTOSCURO)

La mañana del 20 de abril, un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó al menos dos muertos y trece lesionados, entre ellos varios extranjeros. El ataque ocurrió en la Pirámide de la Luna, donde un hombre armado disparó contra visitantes durante un periodo de alta afluencia, provocando pánico y una estampida en el sitio.

Entre las víctimas fatales se registró a una turista canadiense. El agresor fue identificado como Julio César Jasso, residente de Ciudad de México y de 27 años. Según informaron las autoridades mexicanas, el atacante fue hallado muerto en el lugar; los primeros reportes apuntaron a un aparente suicidio tras el tiroteo.

Martín Ricca
Tras el ataque armado que dejó dos muertos y varios heridos, Ricca pidió tranquilidad en espacios históricos. (@martinricca1)

Los hechos provocaron una reacción inmediata de visitantes y trabajadores de la zona. La Fiscalía General de la República confirmó que el ataque habría sido perpetrado por un solo agresor. La causa exacta de su muerte quedó pendiente de confirmación a través de los protocolos forenses correspondientes.

Pocos días después, el actor y cantante argentino Martín Ricca compartió en sus redes sociales un mensaje en respuesta a la tragedia. Ricca, reconocido por su papel en las telenovelas “Papás por conveniencia”, “El diario de Daniela” y “Amigos x siempre”, publicó imágenes de una de sus visitas a Teotihuacán, donde aparece en la cima de las pirámides y durante un paseo en globo aerostático.

“Pirámide de paz”, escribió Ricca junto a las fotografías, además de añadir un emoji del signo de la paz. Su mensaje se leyó como un llamado a la tranquilidad y al respeto en un lugar considerado patrimonio histórico. El posteo del artista argentino coincidió con la conmoción social generada por el tiroteo y sumó voces que pidieron medidas para reforzar la seguridad en destinos turísticos de México.

Martín Ricca
La tragedia en la Pirámide de la Luna motivó al artista a pronunciarse por la seguridad. (@martinricca1)

En las imágenes compartidas se peuden ver algunos retratos de Martín admirando la zona arqueológica y videos a través de los cuales documentó su paseo en globo aerostático sobrevolando las pirámides del recinto.

Tras su mensaje en Instagram, rápidamente seguidores, fans y usuarios aprovecharon para dejarle un mensaje, pues le agradecieron por el cariño que le tiene a México. De igual manera, algunos lamentaron lo sucedido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

“Gracias por amar nuestro país. Los buenos somos más”, “Gracias por el amor a México”, “Gracias por sumar algo positivo tras lo ocurrido”, “México es mucho más que solo la violencia de algunos”, fueron algunos de los comentarios que usuarios dejaron en la publicación del actor.

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