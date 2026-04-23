Aseguran que Ángela Aguilar habría usado escándalos con Christian Nodal para limpiar su imagen

Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

En el epicentro de la crisis mediática que rodea la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, periodistas de espectáculos aseguran que la joven cantante estaría capitalizando los escándalos recientes de su esposo para reposicionar y “limpiar” su imagen pública.

Las versiones coinciden en que, más allá del drama sentimental, hay una estrategia deliberada detrás del silencio de la cantante tras la supuesta humillación del sonorense por el video de “Un vals” con una modelo parecida a Cazzu y los señalamientos de supuestas infidelidades por parte de ambos.

A esas polémicas se suma la presunta separación temporal de la pareja, con periodistas como Javier Ceriani asegurando que Ángela Aguilar había abandonado la casa que compartía con Nodal en Texas y se habría refugiado con su familia La especulación sólo se hizo más grande tras confirmarse el aplazamiento de la boda religiosa que la pareja tenía planeada para mayo de este año y las negativas de Pepe Aguilar a aclarar la situación familiar.

La familia Aguilar emitió un comunicado oficial pidiendo a los medios detener la difusión de versiones que vinculan a Ángela Aguilar con la polémica de Christian Nodal y el video 'Un Vals'. (RS / Captura de pantalla)

Construcción de “la víctima”

Según la información difundida por el reportero Gabriel Cuevas en el espacio “Dulce y Picosito”, Ángela Aguilar se encuentra en la Ciudad de México junto a sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, desde el 17 de abril.

La estancia, más allá de compromisos profesionales, estaría orientada a la definición de una estrategia de relanzamiento y manejo de crisis para la imagen de Ángela en medio de las polémicas que han salpicado a Christian Nodal.

Cuevas detalla que la familia Aguilar habría solicitado los servicios de Álvaro Gordoa, reconocido consultor en Imagen Pública, para diseñar una campaña de reposicionamiento y recuperación. “Están haciendo una estrategia de lanzamiento, lo que viene con su proyecto musical”, señaló el periodista, quien también mencionó que Ángela ha sostenido juntas con su disquera y un nuevo equipo de trabajo para definir los pasos a seguir.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

El reportero sostiene que las versiones de separación y la “tragedia” alrededor de la relación con Nodal serían parte de una narrativa construida para generar empatía con Ángela: “Yo siento que esta estrategia que están construyendo es para generar empatía con Ángela, porque hay público que está teniendo empatía por este rumor... Me dijeron que, inclusive, tuvieron una junta con la disquera por su nuevo lanzamiento musical y la estrategia que le están haciendo para limpiar su imagen”.

Por su parte, Javier Ceriani y Mandy Fridmann han coincidido en que el entorno de Ángela Aguilar estaría aprovechando la crisis con Nodal para construir una narrativa que la posicione como víctima.

“En esta cuenta regresiva trata de cambiar su imagen a ser la pobre víctima, la pobre víctima de Nodal o de quien sea. Hay un trasfondo de estar utilizándonos (a los medios de comunicación) para que creamos algo que no es del todo como es y que en realidad lo que busca es dejarla a ella como una posible nueva víctima”, dijo Mandy Fridmann.

Su única aparición

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, según amigo de la familia. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha ofrecido declaraciones directas sobre su vida sentimental ni sobre los rumores de separación. Lo único que ha difundido públicamente ha sido un comunicado oficial cuando fue la polémica de “Un Vals”, en el que su equipo señala:

“En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde. Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carece de sustento. Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona. Lamentablemente, no es la primera vez que se intenta colocar su nombre dentro de narrativas que no le corresponden. Propagar información infundada, sin derecho de réplica, contribuye a la desinformación. Hacemos un llamado a los medios a verificar la información antes de difundirla y a no contribuir al acoso. Ángela continuará concentrada en: su música, su carrera y su paz personal. Se agradece a quienes informan con responsabilidad.”

Tras la controversia generada por comparaciones en redes sociales entre Ángela Aguilar y Cazzu, la familia Aguilar emitió un comunicado para pedir respeto y aclarar la postura de la cantante. (@prensaaguilarof)

Además de esto, este miércoles Ángela Aguilar lanzó el cover “China de los ojos negros”, en un homenaje a su abuelo Antonio Aguilar.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho declaraciones públicas sobre la supuesta separación, éste último solo apareciendo para celebrar un sold out en Aguascalientes.