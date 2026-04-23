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Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

Tras la repentina salida de Lupita Villalobos, los organizadores pactaron a la rival tras las indirectas de Poncho de Nigris, creador del Ring Royale

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Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)
Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)

El enfrentamiento entre Karely Ruiz y Kim Shantal ha sido confirmado como parte del espectáculo Supernova Génesis, lo que ha generando gran expectativa entre los seguidores de ambas influencers. El combate reunirá a dos de las figuras digitales más populares del momento y representa uno de los choques más llamativos dentro del reciente auge de creadoras de contenido incursionando en eventos de boxeo.

Luego de que Lupita Villalobos canceló su participación por cuestiones de salud que le impidieron boxear, los organizadores buscaron un reemplazo y así evitar que Shantal se quedara sin rival. Este 22 de abril confirmaron la participación de la creadora de contenido.

En el próximo Supernova Génesis, Karely Ruiz tomará el lugar de Lupita Villalobos y se medirá contra Kim Shantal. La noticia fue confirmada en rueda de prensa, y el anuncio provocado reacciones inmediatas en redes sociales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Durante el primer careo oficial, surgieron varias declaraciones polémicas: Kim Shantal expresó su desacuerdo ante la experiencia de Karely Ruiz en el boxeo, remarcó que no esperaba enfrentarse a alguien que consideraba su amiga.

No me parece justo, lleva más experiencia haciendo esto (…) no creí que me pusieran a una persona hipócrita y oportunista, teníamos una colaboración, pero se canceló y ahora veo el motivo, no hay problema, esto se separa de la amistad”, afirmó.

¿Quiénes son Karely Ruiz y Kim Shantal?

Karely Ruiz se ha posicionado como influencer y modelo, ha destacado por su actividad reciente en plataformas digitales y su incursión en el boxeo entre creadores de contenido. Su pelea más reciente fue ante Marcela Mistral, donde perdió por decisión unánime en el combate estelar de Ring Royale, sumando experiencia en este tipo de eventos.

Por otro lado, Kim Shantal es reconocida como creadora de contenido y cuenta con millones de seguidores que siguen de cerca su día a día y sus colaboraciones con otros influencers. Antes del anuncio de la pelea, ambas mantenían una relación cercana y ya habían trabajado juntas en distintos proyectos, situación que ahora se ve alterada por la confirmación del combate.

La creadora de contenido se medirá cara a cara contra otra famosa de las redes sociales.
La creadora de contenido se medirá cara a cara contra otra famosa de las redes sociales. (TW Kim Shantal)

Las fortalezas de cada influencer pueden resumirse así:

  • Karely Ruiz: experiencia previa en peleas de boxeo, desempeño en Ring Royale, modelo e influencer con alto perfil en redes.
  • Kim Shantal: larga trayectoria como creadora de contenido digital, base de seguidores amplia, colaboraciones con diversas figuras y presencia destacada en plataformas de entretenimiento.

El vínculo personal entre ambas se tensó tras la oficialización del enfrentamiento, luego de que Kim Shantal calificara a Ruiz como “traidora y mentirosa”, mientras que Karely declaró su interés en mantener una relación cordial después del evento.

Qué es el evento Supernova Génesis

Supernova Génesis se ha consolidado como uno de los eventos más seguidos por jóvenes y usuarios de redes sociales en México y Latinoamérica. Su edición conocida como Supernova Strikers Génesis 2026 destaca por enfrentar en duelos de boxeo a personalidades de internet y celebridades digitales, bajo reglas adaptadas para preservar la seguridad de los participantes.

Supernova Génesis combina el atractivo de los espectáculos deportivos con la popularidad del entretenimiento digital, logrando audiencias masivas y amplificando la conversación en plataformas sociales.

Fecha, sede y transmisión del Supernova Génesis 2026

El Supernova Génesis se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena México, en la Ciudad de México. Este evento será transmitido exclusivamente por Netflix, la transmisión iniciará a las 19:00 horas (centro de México).

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