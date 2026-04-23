México

¿Kunno estaría enamorado de Leonardo Aguilar? Javier Ceriani destapó versiones sobre un supuesto coqueteo

El periodista relató detalles sobre la presunta atracción del influencer hacia Leonardo, señalando un supuesto “crush” no correspondido

Guardar
Leonardo Aguilar
El periodista relató detalles sobre la presunta atracción de Kunno hacia Leonardo Aguilar, señalando un “crush” no correspondido que habría surgido en el círculo íntimo de la familia Aguilar. (Facebook Leonardo Aguilar / Facebook Kunno)

En el entorno de la música regional mexicana, Kunno y Leonardo Aguilar protagonizaron rumores sobre un supuesto interés romántico. La versión cobró fuerza cuando el periodista Javier Ceriani aseguró en su más reciente programa que, según información recibida, habría existido un supuesto acercamiento especial entre ambos jóvenes, promovido por la cercanía de Kunno con Ángela Aguilar, hermana de Leonardo.

Ceriani afirmó que Leonardo Aguilar actualmente sostenía una relación con una joven, hecho que el propio cantante habría compartido en redes sociales. “Leonardo Aguilar está con una novia, está posteando que tiene una novia”.

Kunno
Ceriani sostuvo que la amistad entre Kunno y Ángela Aguilar propició cercanía con Leonardo.(@papikunno / @leonardoaguilaroficial)

Pese a la relación oficial, el foco se desplazó hacia la interacción entre Leonardo y Kunno. Según el presentador, la amistad entre Kunno y Ángela permitió que el influencer y el cantante convivieran con frecuencia. Ceriani sostuvo: “Aparente y alegadamente, la cercanía de Ángela Aguilar con un amigo logró que se conocieran y compartieran mucho tiempo dos personas. Uno es Leonardo y el otro es el amigo de Ángela Aguilar. Uno de ellos se enamoró perdidamente”.

La versión sobre el “crush” de Kunno

El periodista describió a Leonardo Aguilar como alguien que suele bromear y coquetear en su entorno más íntimo. Añadió: “Leonardo es bastante rapidito, como su hermana, y coquetea mucho. Con todos”.

La narrativa expuesta por el presentador incluyó supuestas insinuaciones del creador de contenido hacia Leonardo. En sus palabras: “Kunno le insistía, le coqueteaba, lo provocaba, lo seducía. No sabemos perfectamente a ciencia cierta hasta dónde le permitió Leonardo avanzar”. El periodista subrayó que presuntamente Ángela Aguilar habría estado al tanto de la situación, mientras que otros miembros de la familia, como Pepe y Aneliz, solo la habrían observado de lejos.

Leonardo Aguilar habría amenazado a personalidad de internet.
Según las declaraciones del periodista, la actitud de Leonardo Aguilar incluyó bromas y juegos, aunque nunca se confirmó si el cantante permitió que la situación avanzara más allá de lo amistoso. (Crédito: IG/leonardoaguilaroficial)

“Kunno está todavía completamente enamorado de Leonardo Aguilar desde hace muchos años”, señaló Javier Ceriani. Sostuvo que este sentimiento no era correspondido de forma pública por el cantante, aunque la interacción entre ambos habría incluido coqueteos y bromas recurrentes en reuniones y fiestas.

De acuerdo con este relato, los momentos de convivencia habrían ocurrido en contextos de confianza. Ceriani recalcó que no tenía certeza de cuánto avanzó la relación, pero enfatizó la insistencia de Kunno y la actitud permisiva de Leonardo.

Hasta el momento, la familia Aguilar no ha emitido declaraciones públicas sobre estos señalamientos. Tampoco hubo confirmación de la versión presentada por Ceriani, quien cerró su intervención dejando la incógnita sobre el futuro de la relación entre Kunno y la familia Aguilar. Ya que desde su salida de La Casa de los Famosos de Telemundo, al creador de contenido no se le ha vuelto a ver cercano a su amiga Ángela.

Temas Relacionados

Leonardo AguilarKunnoÁngela Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Refuerzan limpieza, prevención y organización vecinal en colonias de Morelia ante temporada de lluvias

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez hace recorridos en colonias del municipio michoacano

Refuerzan limpieza, prevención y organización vecinal en colonias de Morelia ante temporada de lluvias

Feminicidio de Carolina Flores: qué se sabe del caso de la exreina de belleza hasta hoy

Entre contradicciones, una denuncia tardía y la fuga de su suegra, esto es lo que se sabe del feminicidio de Carolina Flores Gómez en Polanco

Feminicidio de Carolina Flores: qué se sabe del caso de la exreina de belleza hasta hoy

Operación Restitución en Edomex: se han devuelto más de mil inmuebles a propietarios legítimos

Se han asegurado más de mil 800 predios e inmuebles en la entidad

Operación Restitución en Edomex: se han devuelto más de mil inmuebles a propietarios legítimos

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 22 de abril

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 22 de abril

Martín Ricca llama a la paz tras el ataque armado en Teotihuacán

El actor compartió un emotivo recuerdo y envió un mensaje importante a sus seguidores ante la situación de violencia en la zona arqueológica

Martín Ricca llama a la paz tras el ataque armado en Teotihuacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Restitución en Edomex: se han devuelto más de mil inmuebles a propietarios legítimos

Operación Restitución en Edomex: se han devuelto más de mil inmuebles a propietarios legítimos

Graban docuserie en casa de seguridad de “El Chapo” Guzmán y desatan confusión en Los Mochis

Con apoyo de Interpol, cae en Sonora mujer buscada por EEUU por tráfico de fentanilo y armas

Condenan a hermanos que lideraban red de distribución de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en EEUU

Sentencian a más de 120 años de prisión a un hombre por asesinato de 11 albañiles en Tonalá

ENTRETENIMIENTO

Martín Ricca llama a la paz tras el ataque armado en Teotihuacán

Martín Ricca llama a la paz tras el ataque armado en Teotihuacán

Aseguran que Ángela Aguilar habría usado escándalos con Christian Nodal para limpiar su imagen

¿Cazzu y Nodal juntos otra vez? Los cantantes se reencontrarán en mayo según Javier Ceriani

El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian tercer embarazo, 9 meses después del nacimiento de su hija Isabel

Pablo Lyle podría obtener su libertad este año gracias a su buen comportamiento

DEPORTES

Marcel Ruíz se perdería el resto del Clausura 2026 por este motivo

Marcel Ruíz se perdería el resto del Clausura 2026 por este motivo

Travieso Arce presume su preparación para enfrentarse a Julio César Chávez en pelea de exhibición

Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026