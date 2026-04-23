¿Kunno estaría enamorado de Leonardo Aguilar? Javier Ceriani destapó versiones sobre un supuesto coqueteo

El periodista relató detalles sobre la presunta atracción de Kunno hacia Leonardo Aguilar, señalando un “crush” no correspondido que habría surgido en el círculo íntimo de la familia Aguilar. (Facebook Leonardo Aguilar / Facebook Kunno)

En el entorno de la música regional mexicana, Kunno y Leonardo Aguilar protagonizaron rumores sobre un supuesto interés romántico. La versión cobró fuerza cuando el periodista Javier Ceriani aseguró en su más reciente programa que, según información recibida, habría existido un supuesto acercamiento especial entre ambos jóvenes, promovido por la cercanía de Kunno con Ángela Aguilar, hermana de Leonardo.

Ceriani afirmó que Leonardo Aguilar actualmente sostenía una relación con una joven, hecho que el propio cantante habría compartido en redes sociales. “Leonardo Aguilar está con una novia, está posteando que tiene una novia”.

Ceriani sostuvo que la amistad entre Kunno y Ángela Aguilar propició cercanía con Leonardo.(@papikunno / @leonardoaguilaroficial)

Pese a la relación oficial, el foco se desplazó hacia la interacción entre Leonardo y Kunno. Según el presentador, la amistad entre Kunno y Ángela permitió que el influencer y el cantante convivieran con frecuencia. Ceriani sostuvo: “Aparente y alegadamente, la cercanía de Ángela Aguilar con un amigo logró que se conocieran y compartieran mucho tiempo dos personas. Uno es Leonardo y el otro es el amigo de Ángela Aguilar. Uno de ellos se enamoró perdidamente”.

La versión sobre el “crush” de Kunno

El periodista describió a Leonardo Aguilar como alguien que suele bromear y coquetear en su entorno más íntimo. Añadió: “Leonardo es bastante rapidito, como su hermana, y coquetea mucho. Con todos”.

La narrativa expuesta por el presentador incluyó supuestas insinuaciones del creador de contenido hacia Leonardo. En sus palabras: “Kunno le insistía, le coqueteaba, lo provocaba, lo seducía. No sabemos perfectamente a ciencia cierta hasta dónde le permitió Leonardo avanzar”. El periodista subrayó que presuntamente Ángela Aguilar habría estado al tanto de la situación, mientras que otros miembros de la familia, como Pepe y Aneliz, solo la habrían observado de lejos.

Según las declaraciones del periodista, la actitud de Leonardo Aguilar incluyó bromas y juegos, aunque nunca se confirmó si el cantante permitió que la situación avanzara más allá de lo amistoso. (Crédito: IG/leonardoaguilaroficial)

“Kunno está todavía completamente enamorado de Leonardo Aguilar desde hace muchos años”, señaló Javier Ceriani. Sostuvo que este sentimiento no era correspondido de forma pública por el cantante, aunque la interacción entre ambos habría incluido coqueteos y bromas recurrentes en reuniones y fiestas.

De acuerdo con este relato, los momentos de convivencia habrían ocurrido en contextos de confianza. Ceriani recalcó que no tenía certeza de cuánto avanzó la relación, pero enfatizó la insistencia de Kunno y la actitud permisiva de Leonardo.

Hasta el momento, la familia Aguilar no ha emitido declaraciones públicas sobre estos señalamientos. Tampoco hubo confirmación de la versión presentada por Ceriani, quien cerró su intervención dejando la incógnita sobre el futuro de la relación entre Kunno y la familia Aguilar. Ya que desde su salida de La Casa de los Famosos de Telemundo, al creador de contenido no se le ha vuelto a ver cercano a su amiga Ángela.