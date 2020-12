El INE ordenó a Morena quitar spot donde critica coalición PRI-PAN-PRD

Spot Morena que deberá de ser retirado por orden del INE (Video: Twitter / @mario_delgado)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó solicitar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) suspender la transmisión de un spot político de precampaña en el que se critica a la coalición PRI-PAN-PRD.

Con este veredicto, el partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia tiene prohibido reproducir por cualquier medio este material audiovisual, al menos, hasta el 31 de enero. Asimismo, impusieron un periodo de seis horas para que surtiera efecto esta determinación.

De igual modo, señalaron que el clip, al mostrar imágenes de políticos actuales y ex presidentes de México, corresponde al orden de propaganda electoral y que la transmisión y/o reproducción de éste, sin importar la plataforma, es un ilícito y por tal motivo no se puede mostrar en público durante el periodo de precampaña. Cabe destacar que en el material producido por Morena tilda la coalición Va por México de ser el “Tumor para México” .

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llamó a ver el video antes de que desapareciera este 30 de diciembre a las 22:00 horas (Foto: Cuartoscuro)

Ciro Murayama, consejero del órgano electoral, abundó sobre el contenido del spot y el periodo para el que fue autorizado, ya que el promocional sí fue autorizado para salir al aire, pero sólo en periodo ordinario, por lo cual no debe de ser difundido hasta el 3 de abril del 2021 cuando arranquen las campañas electorales.

“Los procesos electorales tienen etapas y todos estamos obligados a cumplir esas etapas” , dijo el consejero.

Claudia Zavala señaló que el contenido es evidentemente proselitista y por lo tanto, la pauta debe ser retirada de radio, televisión y redes sociales.

Adrián Favela dijo algo similar e instó a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a no usar las pautas porque éstas no deben de estar dirigidas a los adversarios; sin embargo, Delgado Carrillo volvió a repostear el spot.

Ciro Murayama, consejero del INE, llamó a respetar las etapas del proceso electoral para campañas (Foto: Cuartoscuro)

“Este es el spot que, por instrucción del INE, debemos borrar a las 22:30 h de hoy. Véanlo y compartan antes de que desaparezca” , publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Hasta el momento, Morena no ha nombrado a todos sus candidatos para participar en la jornada electoral que definirá 15 gubernaturas y renovará la Cámara de Diputados; sin embargo, ya se tienen algunos contendientes para gobiernos locales, tal como fue el anuncio de Félix Salgado Macedonio, propuesto al ejecutivo de Guerrero; sin embargo, este nombramiento ya comenzó a generar polémica dentro del partido.

Pedro Carrizales Becerra, diputado local de San Luis Potosí por el Partido del Trabajo (PT), realizó una publicación en redes sociales donde atrae al debate público los señalamientos en contra del senador con licencia respecto a presuntos actos de abuso sexual.

INE ordenó a Morena bajar Spot en contra de partidos (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“Me comentaron que Félix Salgado será el candidato a la gubernatura de Guerrero. Aclaro que no tengo nada en contra de nadie pero si las acusaciones de abuso sexual son verídicas no sólo en Morena, sino cómo país estaríamos retrocediendo en busca de los derechos de las mujeres”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Aunado a esto, John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, ya señaló que la imposición de Salgado Macedonio obedece a “sectores mafiosos incrustados en Morena” .

Lo cual tiene que ver con una denuncia por presunta violación en la que se señala la supuesta responsabilidad del político guerrerense y, al mismo tiempo, con un presunto grupo faccioso que obedece a otros intereses ajenos a la 4T.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La sombra de las acusaciones sexuales contra Félix Salgado Macedonio, el ahora candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero

Zoé Robledo advirtió que no habrá influyentismo en IMSS en vacunación contra COVID-19: “Que nadie se salte la fila”

Morena eligió al senador Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador en Guerrero