“Estamos a la deriva”: Vicente Fox aprovechó el apagón para criticar a López Obrador, Bartlett y CFE

AMLO y Vicente Fox (Foto: Cuartoscuro)

El ex presidente mexicano Vicente Fox aprovechó el asunto del apagón masivo ocurrido la tarde de lunes 28 de diciembre para volver a lanzar una crítica en contra del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

La tarde del lunes en al menos diez entidades del país, incluidas Nuevo León y Ciudad de México, se reportaron fallas en el suministro de la energía eléctrica.

Según información de la Comisión Federal de Electricidad (a cargo de Manuel Bartlett), el apagón afectó a 10.3 millones de usuarios en el país.

Las críticas por parte de la oposición no se hicieron esperar y una de ellas fue la de Fox, quien escribió en su cuenta de Twitter:

La postura de Fox sobre el apagón

“AMLO, no se repetirá apagón; críticos dirán que no sirve CFE”, haciendo referencia a las declaraciones del presidente, esta mañana, con motivo del incidente.

Así que Fox aprovechó para lanzar varios comentarios no sólo contra él y su gobierno, sino también contra Manuel Bartlett y de paso expresó su apoyo a la coalición Va por México - integrada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)”.

“PROMETES Y PROMETES, ¿para cuándo? Efectivamente no sirve la CFE de hoy. No sirve BARTTLET. No sirve LA 4T. Lo peor, no sirve el capitán del barco. Estamos a la deriva. VA X MEXICO es la solución”.

La de Fox no fue la única crítica respecto del apagón.

La explicación de Cenace

Felipe Calderón, otro ex presidente, escribió en Twitter:

“No recuerdo un precedente, al menos cercano, de un apagón registrado como el que ocurrió el día de hoy. Revela problemas técnicos que hace tiempo había resuelto el sistema eléctrico nacional. Cuidado con la falta de pericia en un tema vital para el país”.

Después del apagón, CFE explicó que la falla se debió a “un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de aproximadamente 7,500 MW”.

Manuel Bartlett Díaz, Carlos Meléndez, titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); Noé Peña, director de Transmisión de la CFE; y Guillermo Narváez, director de Distribución de la CFE ofrecieron una conferencia virtual en la que ofrecieron más detalles sobre el tema.

Más de 10 millones de usuarios fueron afectados por el apagón (Foto: Cuartoscuro)

Peña Silva enlistó las cinco salidas de línea afectadas: dos entre Ciudad Victoria y Linares, otras dos entre Mazatlán y Tepic y una entre Durango y Fresnillo. Al respecto se sospecha que el fallo se originó entre Tamaulipas y Nuevo León, pero será hasta la tarde de este martes que se confirme.

Ya el pasado 22 de diciembre, Fox había lanzado críticas contra AMLO por su actuar respecto de las afectaciones en Tabasco por el paso de huracanes y el hecho de que el presidente cada vez encargue más labores al Ejército.

“En los gobiernos del PAN atendimos las contingencias a cabalidad. Y estuvimos en el agua con la gente. Hoy no se paran por ahí, sobrevuelan en helicóptero. El Ejército ocupado con el madral de chamba que le encargo el “Jefe Supremo” Ya no opera el DNH 3″.

“La realidad deja claras las mentiras criminales de este gobierno”, destacó en otro mensaje en Twitter. “La gente irá de hospital en hospital y morirá en la calle mientras AMLO los ignora”, se lee en otra publicación compartida por el ex ejecutivo, la cual secundó con la frase: “Increíble a dónde nos han llevado las mentiras y el engaño desde el origen de la pandemia”.

