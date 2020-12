SinLuz: los memes por el apagón en México que afectó a más de 10 millones de usuarios

Entre las burlas también se encontró un episodio de "La Familia P Luche" (Foto: Twitter)

Como si se tratase de una broma pesada para el país, la tarde de este lunes 28 diciembre se registró un apagón masivo en varios puntos del país. Al parecer el 2020 no podía terminar de una manera tranquila, así que decidió dejar sin luz a más de un millón de personas en todo México.

Ante este acontecimiento ya no tan inesperado en este año que nos ha otorgado distintos acontecimientos, las redes sociales estallaron con los memes para rescatar el humor sobre la caída del sistema de electricidad mexicano.

Usuarios de Twitter también se rieron de la capacidad de cobranza de la CFE (Foto: Twitter)

Usuarios hicieron referencia a la capacidad de cobranza que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en el momento de detectar algún adeudo. Con la imagen de Kingpin, villano de Spider-Man, que está acompañada de la frase “Pero para cobrar si son buenos” realizaron la burla hacia la institución.

Algunos otros no perdieron el tiempo para recordar al recién fallecido Armando Manzanero, quien perdió la vida la mañana de este mismo día debido a un paro cardiorespiratorio derivado de su lucha contra la COVID-19. Anotaron que este apagón nacional fue un homenaje por la pérdida del Maestro, autor de la canción “Voy a apagar la luz”.

Un homenaje a Armando Manzanero también fue parte de los memes (Foto: Twitter)

Tampoco se pudo olvidar el Día de los Inocentes, celebración típica de México en la que se realizan bromas a las personas, aunque quitarle la luz a medio país no sea algo tan gracioso en tiempos de cuarentena y home office.

Se recordó que este 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, por lo que se planteó una broma por parte de CFE (Foto: Twitter)

Como si no hubiesen sido suficientes los acontecimientos durante todo el 2020, algunas personas elaboraron algunas sátiras con el fin del mundo augurado por un apagón nacional y anunciado, con un meme, por el propio reverendo Alegría de “Los Simpson”.

Los Simpson lo hicieron de nuevo y auguraron el fin del mundo con el apagón (Foto: Twitter)

Otros usuarios hicieron referencia a que los alienígenas provocaron la falta de luz en algunas partes de México, pues cualquier explicación podría llegar a ser lógica a estas alturas del año.

Como cualquier cosa puede pasar en este 2020, los alienígenas también se presentaron como responsables (Foto: Twitter)

Quien tampoco se salvó de ser blanco de burlas y críticas fue la comediante y conductora Karla Panini, señalada en diversas ocasiones por usuarios de redes sociales de ser una “villana” en la vida real debido a su amorío con Américo Garza. En esta ocasión estuvo marcada como la responsable de bajar el interruptor de la electricidad en México.

Karla Panini volvió a ser la "villana de México (Foto: Twitter)

Manuel Bartlett, director de la CFE también estuvo presente en los memes de redes sociales. Con una curiosa pose en la fotografía utilizada, se añade la letra de la canción de Yuri titulada “El apagón”.

Manuel Bartlett se presentó en forma de meme para describir lo que sucedió en el apagón masivo (Foto: Twitter)

Finalmente, el famoso videojuego Among Us apareció para hacer referencia al impostor dentro de las instalaciones de la CFE, encargado de sabotear la sala de electricidad y causar histeria en México por la falta de luz por alrededor de una hora.

Seguramente también hubo un impostor en la planta de CFE, quien se encargó de sabotear la electricidad (Foto: Twitter)

La verdadera razón del apagón en México fue otorgada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la CFE. Ambas instituciones anunciaron que se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía, lo que ocasionó una pérdida de aproximadamente 7500 MW.

El apagón, que se hizo tendencia en redes con el hashtag de #SinLuz, afectó no sólo a varias alcaldías de Ciudad de México -lo que también ocasionó problemas con el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro- sino que además generó cortes en entidades como Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.

De esta manera, la CENACE explicó el percance (Foto: Twitter)

Sin embargo, no pudo faltar la publicación por parte de un tuitero, quien hizo referencia a la atención otorgada por las instituciones de energía de México, como si se tratara de un episodio de “La Familia P Luche”.

