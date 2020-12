“Apenas si los testerea uno y se ponen enojadísimos”: AMLO habló de las reacciones a sus dichos sobre Televisa y López-Dóriga

(Foto: Captura de pantalla)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este miércoles reiteró que se garantizará la libertad de expresión para todos, sin embargo, aclaró que también usará su derecho a la réplica, y no como antes, que “no había esa posibilidad”.

“Apenas si los testerea uno y se ponen enojadísimos, no aguantan nada, porque era así, no era de ida y vuelta, como la comunicación, no era circular, no era diálogo circular, no era mensaje de ida y vuelta, no, eran ellos los jueces, pontificaban, editorializaban, no había posibilidad ni de réplica”, indicó el mandatario mexicano.

Lo anterior, lo dijo por las reacciones que hubo en redes sociales y de distintos políticos, por las declaraciones que hizo en su conferencia del pasado martes, con las que defendió y respaldo la estrategia que están llevando a cabo las autoridades del sector Salud, en especial al subsecretario Hugo López-Gatell.

“Ayer hubo un reportaje en Televisa en contra del doctor Hugo López-Gatell y un conductor, una conductora -todo esto fue un informe que me dieron en comunicación- hablaba de que el doctor no sabía nada de ciencia. O sea que ahora los científicos son los conductores de los programas de Televisa”, cuestionó el presidente en su conferencia del 22 de diciembre.

Hoy, López Obrador explicó que aunque el consejo este tener la cabeza fría y el corazón caliente, a veces se enoja y le sale “la ruda franqueza”, porque algunos medios de comunicación atacan de manera injustificada a los encargados de la estrategia contra el Covid-19 en el país.

“Por eso, aunque el consejo es que tenga uno la cabeza fría, aunque se mantenga el corazón caliente, la cabeza fría, y no hay que calentarnos, no te calientes, granizo, a veces me da coraje de que se les maltrate, me molesta.

Y como no soy un robot, tengo sentimientos y pasión, mucha pasión, la política es razón y pasión, y lo mejor es el equilibrio, no puede haber sólo razón sin pasión, como también no puede ser que todo sea pasión, entonces, el equilibrio; pero hay veces que por más que estoy formado en el altiplano y me mantengo sereno, tranquilo, hay veces que sí me sale la pasión, la ruda franqueza, porque se pasan. Me consta del esfuerzo que están haciendo los médicos, lo que hace el doctor Alcocer es excepcional, lo que hace Hugo, y los maltratan muchísimo, de manera injustificada”, aseguró.

El mandatario mexicano señaló que hay que agradecer a los buenos servidores público, y cuestionar a los corruptos, y algo que le llama la atención, dijo, es que los que ahora “son lo más críticos” de su gobierno, no cuestionaron de la misma forma en las administraciones de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón.

“Antes hacían lo que querían. Hubo un tiempo en que el secretario de Salud era un economista y nadie criticaba nada, y se cometían atrocidades y predominaba la corrupción, y silencio. Los que ahora son los más críticos, los que más nos atacan se volvieron paladines de la justicia, de la democracia, de la libertad, una transformación muy especial de los nuevos tiempos, por las circunstancias. Están muy enojados, pero tiene que haber también responsabilidad.

Ayer le tocó a Televisa porque se excedieron, antier. ¿Cuándo habían hecho eso durante el gobierno de Peña?, un reportaje en contra de Hugo López-Gatell y del manejo de la pandemia, pero a fondo, ¿con qué autoridad moral?, porque si Televisa hubiese actuado igual con Peña o con Calderón pues yo no diría nada, pero ¿por qué con nosotros?, ¿qué es lo que no les gusta?”, expresó.

El presidente mexicano advirtió que no se quedará callado ante “los ataques” de sus adversarios, aunque aclaró que contesta “muy de vez en cuando”, pues si no, no tendría tiempo de hacer su trabajo.

“Y lo otro también que llama la atención es que estaban acostumbrados a cuestionar, y ellos no podían ser tocados, nadie los tocaba, eran los intocables; no se podía tocar a los intocables. Entonces, de repente les hace uno un pequeño señalamiento con todo respeto, sutileza, una cosa mínima, apenas si los testerea uno y se ponen enojadísimos”, explicó.

Ahora ya no es así, ahora libertad, libertad, que todos nos expresemos nos manifestemos.

No es que en un periódico van a estar dale, dale y dale en contra y nos vamos a quedar callados, no. Que un columnista, pues sí, que escriba y tiene todas las libertades, nadie va a ser censurado, pero también nosotros tenemos el derecho a la réplica, garantizar a todos el derecho a disentir, pero parejo, no es que van a estar nada más cuestionando.

Y que conste que yo contesto muy de vez en cuando, porque si no, no podría yo ocuparme de mi trabajo, todos los días nos cuestionan. Si me pongo a ver los periódicos, las columnas, pues tendría yo que estar contestando diario, entonces ahí voy escogiendo, nada más para que no se les olvide”, dijo López Obrador refiriéndose a la caricatura de Joaquín López-Dóriga que mostró durante su conferencia del martes.

“Antes se dedicaban a aplaudir y a callar, a quemar incienso a los gobernantes, y ahora a atacarnos un día sí y el otro también”, agregó el mandatario.

Por último, López Obrador aseguró que los ciudadanos son los mejores defensores de su movimiento.

“Si lo que nos salva son las redes, por eso están ahí con bots, gastando muchísimo dinero, atacándonos en las redes, pero no pueden, porque ahora los ciudadanos, que son muy conscientes, defienden, son los mejores defensores de nuestro movimiento y de la transformación los ciudadanos, el pueblo, el pueblo es mucha pieza”, concluyó el presidente mexicano.

