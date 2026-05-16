Bebé abandonado en Ecatepec seguirá bajo resguardo del DIF tras dudas sobre su padre

El menor de aproximadamente seis meses fue abandonado dentro de un taxi de aplicación; aunque un hombre acudió posteriormente para reclamarlo

Un bebé de aproximadamente seis meses de edad permanecerá bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Ecatepec de Morelos, luego de que surgieran dudas sobre la identidad del hombre que aseguró ser su padre tras el abandono del menor en un taxi de aplicación.

El caso ocurrió cuando un conductor de plataforma solicitó apoyo a policías municipales al descubrir que un bebé había sido dejado solo dentro de su vehículo. De acuerdo con el reporte oficial, el chofer fue interceptado por la oficial María Teresa Reséndiz Ramírez mientras realizaba patrullajes en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección.

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El conductor explicó que el pasajero abordó la unidad en la colonia Luis Donaldo Colosio con el menor en brazos y solicitó un traslado hacia la colonia Laureles. Durante el trayecto, el hombre pidió detenerse en un taller mecánico donde recogería una motocicleta.

Hombre escapó en motocicleta y dejó al menor dentro del vehículo

Según el testimonio del conductor, el pasajero solicitó al taxista que lo siguiera porque no podía transportar al bebé en la motocicleta. Sin embargo, al incorporarse a la Vía Morelos aceleró y escapó, dejando abandonado al menor dentro del automóvil.

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Elementos de seguridad y personal del DIF de Ecatepec resguardaron a un bebé de seis meses que fue abandonado dentro de un taxi de aplicación; el menor permanecerá bajo protección mientras se esclarece su situación jurídica

Los policías municipales atendieron de inmediato al bebé, quien presentaba condiciones evidentes de descuido. La oficial detalló que el niño estaba mojado, sucio y con el pañal saturado, por lo que los elementos de seguridad le brindaron atención inmediata, consiguieron ropa limpia, pañales y alimento.

Además, dentro de la mochila del menor fueron localizadas dos botellas de alcohol y un biberón con atole en aparente estado de descomposición, situación que incrementó la preocupación de las autoridades sobre el entorno en el que se encontraba el niño.

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Supuesto padre no pudo comprobar parentesco con el bebé

Tras el rescate, el menor fue trasladado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF municipal, donde quedó bajo protección institucional mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes.

Horas más tarde, un hombre identificado como Raúl Michell “N” acudió ante las autoridades y aseguró ser el padre del bebé. No obstante, no pudo acreditar el parentesco debido a que no presentó documentos oficiales como acta de nacimiento, CURP o algún registro que confirmara la identidad del menor.

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La situación generó aún más dudas cuando, durante las diligencias, el sujeto mostró inconsistencias en sus declaraciones. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre no recordó la fecha de nacimiento del bebé ni pudo precisar si el niño contaba con registro oficial.

Elementos de seguridad y personal del DIF de Ecatepec resguardaron a un bebé de seis meses que fue abandonado dentro de un taxi de aplicación; el menor permanecerá bajo protección mientras se esclarece su situación jurídica

DIF de Ecatepec mantendrá al menor bajo protección

Ante estas irregularidades, el DIF de Ecatepec determinó mantener al menor bajo resguardo en la Casa Hogar municipal, mientras continúa el proceso legal para esclarecer los hechos y garantizar la restitución de sus derechos.

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La procuradora Mariana Uribe Bernal informó que será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del caso y deslinde responsabilidades sobre el abandono del menor y la posible omisión de cuidados.