Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

El imputado y la víctima asistieron juntos a una convivencia en la colonia Lomas de Padierna, tras la cual el hombre no regresó a su domicilio. Crédito: FGJ-CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Mauro “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. El hecho tuvo como víctima a un hombre con el que el imputado mantenía una relación de amistad.

De acuerdo con las investigaciones, ambos asistieron a una reunión el 1 de octubre de 2022 en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan. Horas después, Mauro “N” informó a la esposa de su amigo que había solicitado un vehículo por aplicación para que su esposo regresara a casa, ya que no podía conducir su motocicleta.

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A pesar de la notificación, la víctima no regresó a su domicilio, lo que motivó el inicio de la investigación. El agente del Ministerio Público reunió dictámenes periciales, imágenes de videovigilancia y testimonios para esclarecer los hechos.

Con esa información, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Mauro “N”. Las autoridades localizaron al imputado en Tijuana, Baja California, el 12 de mayo de 2026.

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Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprehensión fue posible gracias a la coordinación entre la Policía de Investigación y la Fiscalía General del Estado de Baja California. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía identificó que Mauro “N” sería deportado por autoridades de Estados Unidos por el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana, lo cual resultó clave para su captura.

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Durante la audiencia celebrada el 13 de mayo, el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, la Fiscalía capitalina aseguró que continuará con la búsqueda de la víctima y las diligencias necesarias para esclarecer el caso. El objetivo de la institución es garantizar el acceso a la justicia tanto para la víctima directa como para sus familiares.

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Una cinta amarilla con la inscripción 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' restringe el acceso a una calle borrosa, indicando un área bajo investigación por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El imputado será considerado inocente y tratado conforme al principio de presunción de inocencia. Solo una sentencia de la autoridad judicial competente podría determinar su responsabilidad”, se lee en un comunicado.

El caso refleja la cooperación entre distintas fiscalías y autoridades para investigar delitos de desaparición. La información obtenida mediante el intercambio interinstitucional fue determinante para la detención.

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Con ello, la Fiscalía subrayó la importancia de agotar todas las líneas de investigación en delitos de desaparición, por lo que reiteró su compromiso de brindar justicia y protección a las víctimas y sus familias.