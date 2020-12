Coronavirus en CDMX: estas son las multas que podrían aplicarse durante el semáforo rojo en la capital

Ante este panorama, las autoridades sanitarias han invitado a la población que “no bajen la guardia” y continúen respetando las medidas sanitarias correspondientes (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AE / AFP)

Debido al aumento en los casos activos y decesos por COVID-19, el pasado viernes la Ciudad de México y el Estado de México regresaron al color rojo en el semáforo epidemiológico. Cabe señalar que esta etapa es la más alarmante, pues significa “Alto riesgo” durante la emergencia sanitaria.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, con fecha de corte del 20 de diciembre de 2020, la Ciudad de México registra 290 mil 51 casos positivos y 20 mil 33 decesos.

En contexto nacional, México tiene un millón 320 mil 545 casos positivos y 118 mil 202 decesos.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias han invitado a la población que “no bajen la guardia” y continúen respetando las medidas sanitarias correspondientes.

*Si es necesario salir usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre

*No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familia

*Las compras las deberá realizar solo una persona del hogar

*Si eres positivo de Covid-19 aíslate y llama a Locatel (55 56 59 11)

En caso de no respetar las medidas antes mencionadas, ¿habrá multas? este es uno de los cuestionamientos principales que se hace la ciudadanía capitalina. A continuación te explicaremos todo lo que tienes que saber al respecto.

Otras sanciones que existen en la capital tienen que ver con el consumo de alcohol, pues cada fin de semana ciertas alcaldías implementan una Ley Seca (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AE / AFP)

En conferencia de prensa conjunta, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el Subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell; anunciaron la suspensión de todas las actividades que no sean esenciales a partir de este sábado 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.

A pesar de que las autoridades mexicanas no han informado hasta el momento sobre alguna sanción para los establecimientos o empresas que no acaten las medidas, durante la etapa del semáforo epidemiológico se informó que existen consecuencias por no respetar.

De acuerdo con la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio, específicamente en el articulo 87, se explica que el ciudadano que realice posadas o fiestas clandestinas se hará acreedor a una multa de hasta 18 mil pesos, es decir, castigos de 10 a 100 unidades relacionados con el salario mínimo, el cual oscila en los 123 pesos.

Otras sanciones que existen en la capital tienen que ver con el consumo de alcohol, pues cada fin de semana ciertas alcaldías implementan una Ley Seca. Aquellos ciudadanos que se les sorprenda haciendo caso omiso del consumo de alcohol serán sancionados con multas de entre mil 600 y dos mil 600 pesos, o también pueden ser castigados con trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

También los servicios funerarios, de telecomunicaciones, servicios y proveduría mantendrán actividades por ser consideradas de necesidad primordial (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AE / AFP)

En el caso de los bares y centros nocturnos que no respeten las medidas sanitarias estos serán verificados por las autoridades y castigados por la dependencia correspondiente, es decir, Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Las actividades que mantendrán su operación cotidiana durante estos días son: venta de alimentos, aquellos productos que ya estén preparados únicamente podrán dar sus servicios para llevar o por medio de apps de servicios de entrega. Servicios de energía, transporte, manufactura y todos los servicios de salud como fabricación, comercialización y venta de medicamentos continuarán operando.

También los servicios funerarios, de telecomunicaciones, servicios y proveduría mantendrán actividades por ser consideradas de necesidad primordial. Servicios tributarios y financieros operarán con regularidad siguiendo los esquemas de protección al igual que los servicios de seguridad, obra pública y agua.

