“Por favor, no deje su vida en manos de un gobierno inepto”: Loret de Mola acusó de contradicciones a López-Gatell

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola criticó el manejo de la pandemia de quien es la cara visible y ejecutora del gobierno en esta pandemia de coronavirus, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y lo acusa de ser contradictorio en los mensajes a la población.

“El coronavirus ha marcado al 2020 por la pandemia, y sin duda el personaje del año ha sido el subsecretario Hugo López-Gatell, el hombre al que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a combatir la pandemia… por favor, por favor, no deje su vida en manos de un gobierno inepto”, señaló en el video donde por la edición pareciera que López-Gatell se contradecía.

El video comienza con las estimaciones catastróficas que fueron muy inferiores en el inicio de la pandemia, asimismo repasa las principales polémicas con el uso de cubrebocas, el uso masivo de pruebas de detección a la población, aplanar la curva, la relevancia del semáforo epidemiológico, entre otras.

Loret de Mola ha tenido diversos desencuentros y polémicas con la actual administración gubernamental Foto: (Captura de pantalla)

Entre los principales señalamientos de López Gatell fue por el uso del cubrebocas, para el mes de julio el subsecretario señaló que las mascarillas no son útiles por sí mismas, y es algo que ha “estado diciendo periódicamente”, pues “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado (…) No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2”.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

“El cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado (…) No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2”, insistió el subsecretario.

Reiteró que el cubrebocas, junto con otras medidas, es como puede ser útil, no solo el uso único del cubrebocas.

“No hay ninguna resistencia al cubrebocas, es muy importante que no se confunda como si hubiera dos bandos, los favorecedores del cubrebocas y los enemigos del cubrebocas. Pensarlo así es una distracción, una confusión”, subrayó.

Agregó que “para todas aquellas personas que están inquietas”, que la recomendación es emplearlo en lugares en los que no se puede mantener la sana distancia, aunque aclaró que “por sí solo, no evita el contagio”.

“Los cubrebocas convencionales no disminuyen notoriamente el riesgo de que se pueda adquirir coronavirus o más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todo el mundo”, aseguró el experto en epidemiología en marzo.

Loret de Mola respondió después de López Obrador hablara de su medio de comunicación, LatinUs. (Foto: Captura de pantalla)

Apuntó que era más una herramienta de “tranquilización que la gente busca ante la incertidumbre”, pero aseguró que no había evidencia científica de que realmente sirve y dijo que únicamente serviría para que las personas una vez enfermas, protegieran a sus cercanos.

Posteriormente señaló que la medida principal para mitigar contagios era que las personas se quedaran en casa y respetaran la Jornada Nacional de la Sana Distancia, puesto que la promoción del cubrebocas podría causar confusión entre los y las mexicanas.

Además, apeló a la decisión del gobierno federal a no implementar el uso del cubrebocas como medida obligatoria, por lo que solo se recomendó a la población llevarlo puesto.

“Cuando se le hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del estado, no necesariamente la fuerza pública (...) y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, con una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos”, apuntó a mediados de año.

(Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)

Loret de Mola ha tenido diversos desencuentros y polémicas con la actual administración gubernamental, después de que se diera a conocer el montaje creado en 2005, con acuerdo con las autoridades de seguridad de ese momento, en el cual la francesa Florence Cassez y su entonces pareja, el mexicano Israel Vallarta, fueron arrestados el 8 de diciembre en la capital mexicana acusados de liderar una red de secuestros. Ambos fueron detenidos en un macrooperativo policial que fue televisado en directo por una de las grandes cadenas mexicanas de televisión.

Por lo que López-Gatell Ramírez, ha llamado a los medios de comunicación a dejar de politizar la pandemia de coronavirus (COVID-19), en un tinte “tipo nota roja”, y mejor usar sus espacios para recomendar el uso del cubrebocas.

En el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2020, el funcionario calificó los señalamientos de las autoridades, también formulados en las primeras planas de periódicos nacionales, radio, televisión y hasta redes sociales, sobre la ausencia de recomendaciones para usar el cubrebocas, como una “discusión estéril”.

“Qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja donde se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas, la primera plana la dedicaran a usa tu cubrebocas o en páginas internas, que ellos asumieran el costo de esos espacios para hacer promoción a la salud”, apuntó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Carlos Loret de Mola admite que hubo “montaje” en caso Florence Cassez

Ecos del caso Cassez y el montaje con Loret: AMLO pidió investigar si hubo tortura

“Me dicen López-Gatell y Alcocer que no es indispensable”: AMLO reiteró por qué no usa cubrebocas

El uso del cubrebocas: la polémica que ha seguido a López-Gatell durante toda la pandemia

“Hemos recomendado el uso de cubrebocas desde el inicio”: Hugo López-Gatell reviró a reportero que le presentó estudios sobre el uso de las mascarillas

De la vitamina D a los cubrebocas: la opinión de López-Gatell sobre medidas para mitigar COVID-19