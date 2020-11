El uso del cubrebocas: la polémica que ha seguido a López-Gatell durante toda la pandemia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell señaló que el tema del cubrebocas es una “discusión estéril” (Foto: Europa Press / ZUMA PRESS)

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a los medios de comunicación a dejar de politizar la pandemia de coronavirus (COVID-19), en un tinte “tipo nota roja”, y mejor usar sus espacios para recomendar el uso del cubrebocas.

En el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2020, el funcionario calificó los señalamientos de las autoridades, también formulados en las primeras planas de periódicos nacionales, radio, televisión y hasta redes sociales, sobre la ausencia de recomendaciones para usar el cubrebocas, como una “discusión estéril”.

Dijo que en lugar de ocupar dichos espacios para tales cuestionamientos con “tinte político”, se debería recomendar a la población el uso del cubrebocas.

“Qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja donde se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas, la primera plana la dedicaran a usa tu cubrebocas o en páginas internas, que ellos asumieran el costo de esos espacios para hacer promoción a la salud”, apuntó.

El funcionario dijo que los medios deberían usar sus espacios para recomendar el uso del cubrebocas (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, dicha declaración ha causado los efectos contrarios, pues más allá de darle méritos ha causado polémica, ya que ha dicho en varias ocasiones que el uso de cubrebocas no sirve para proteger a la ciudadanía de contraer el virus SARS-CoV-2, causante del coronavirus.

“Los cubrebocas convencionales no disminuyen notoriamente el riesgo de que se pueda adquirir coronavirus o más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todo el mundo”, aseguró el experto en epidemiología en marzo.

Apuntó que era más una herramienta de “tranquilización que la gente busca ante la incertidumbre”, pero aseguró que no había evidencia científica de que realmente sirve y dijo que únicamente serviría para que las personas una vez enfermas, protegieran a sus cercanos.

Posteriormente señaló que la medida principal para mitigar contagios era que las personas se quedaran en casa y respetaran la Jornada Nacional de la Sana Distancia, puesto que la promoción del cubrebocas podría causar confusión entre los y las mexicanas.

Hugo López-Gatell señaló que la medida principal para mitigar contagios era que las personas se quedaran en casa (Foto: Captura de pantalla)

Para el mes de julio López-Gatell señaló que el cubrebocas no es útil por sí mismo, y es algo que ha “estado diciendo periódicamente”, pues “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado (…) No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2”.

Además, apeló a la decisión del gobierno federal a no implementar el uso del cubrebocas como medida obligatoria, por lo que solo se recomendó a la población llevarlo puesto.

“Cuando se le hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del estado, no necesariamente la fuerza pública (...) y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, con una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos”, apuntó a mediados de año.

También fue en esa época, a poco más de un mes de haber terminado la Jornada Nacional de la Sana Distancia y haber comenzado la implementación del regreso seguro a la Nueva Normalidad, que se vio al subsecretario usando un cubrebocas por primera vez.

