De la vitamina D a los cubrebocas: la opinión de López-Gatell sobre medidas para mitigar COVID-19

En más de una ocasión el subsecretario López-Gatell ha detallado la importancia de seguir algunas medidas y no creer en información no oficial (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19) han surgido muchos ensayos y proyectos científicos, así como medidas para mitigar los contagios, los cuales han sido aclarados, confirmados o desmentidos en México por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Desde el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social y hasta la aplicación de la vitamina D en pacientes con coronavirus, son algunos de los temas que el funcionario ha abarcado en las conferencias de prensa vespertinas.

Con la finalidad de informar a la población mexicana, en más de una ocasión el especialista en epidemiología ha detallado la importancia de seguir algunas medidas y no creer en información no oficial.

Vitamina D

El caso más reciente fue el de la vitamina D, el cual supuestamente tiene efectos para prevenir o contrarrestar el virus SARS-CoV-2, pues en una investigación española se apuntó que la sustancia podría tener resultados positivos contra la enfermedad.

Pese a que un estudio español señaló que la Vitamina D tenía efectos contra el coronavirus el funcionario dijo que aún falta información al respecto (Foto: Shutterstock)

Pese a los anuncios de los investigadores en España, el subsecretario dijo que aún no hay fundamentos que avalen el uso de la vitamina D, también conocida como calciferol, como un tratamiento útil contra el virus SARS-CoV-2.

“Se ha pensado que la inmunidad necesaria para resistir o modular la afección que puede ocurrir por el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, pudiera ser beneficiada por la vitamina D; sin embargo, hasta el momento, consideramos que no existe suficiente evidencia que sea consistente”, dijo que pasado 31 de octubre desde Palacio Nacional.

Cubrebocas

Aunque muchos detractores lo han criticado a lo largo de la pandemia por presuntamente no recomendar el uso del cubrebocas, el funcionario ha dicho en varias conferencias que sí sugiere que la gente lo ocupe, aclarando que solo es complementario a otras medidas para evitar contagios.

El pasado 30 de julio detalló que el cubrebocas no es útil por sí mismo, y es algo que ha “estado diciendo periódicamente”, pues “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado (…) No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2”.

Hugo López-Gatell ha recomendado en varias ocasiones el uso del cubrebocas (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, confirmó que el uso comunitario masivo de los mismos pueden contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona contagie a otras, ya que su eficacia es en términos de filtrado.

De tal modo, es un aditamento para disminuir la propagación de partículas, por lo que si la ciudadanía lo usa, sobre todo en espacios cerrados, su positividad en la mitigación de contagios es mayor.

Lavado de manos y distanciamiento social

Esta es otra medida que el funcionario ha recordado de forma constante, sugiriendo que al hacer ambas cosas las probabilidades de contagiarse de coronavirus disminuyen, por lo que es importante que estas se sigan sin importar el color del semáforo epidemiológico que cada entidad se encuentre.

También ha indicado que en caso de no tener la oportunidad de lavarse las manos, las personas deben usar gel antibacterial para sanitizarse, ya que estas podrían ser motivo de algún contagio al llevarlas a la cara si están contaminadas.

El subsecretario dijo que, aunque en Estados Unidos el remdesivir fue aprobado en México su uso aún no está comprobado contra el coronavirus (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Termómetros infrarrojos matan neuronas

Otro de los aclaramientos del subsecretario en sus conferencias de prensa es que los termómetros de infrarrojo que comenzaron a usar todos los comercios para medir la temperatura de los clientes no es dañino en ningún sentido.

Esto fue luego de que comenzara a circular en redes sociales información falsa que decía que dichos instrumentos mataban las neuronas y dañaban el cerebro.

“Sobre esta preocupante idea de que pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso. Este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo y no hay evidencia alguna que sugiera un daño a las neuronas”, dijo en junio pasado.

Remdesivir cura el coronavirus

Al respecto el subsecretario tuvo que aclarar que, pese a que en Estados Unidos la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó el Remdesivir como tratamiento efectivo para pacientes con coronavirus (COVID-19) en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no la avaló, debido a que no hay muestras que comprueben que es totalmente veraz contra el coronavirus.

“Y los resultados, aunque son todavía preliminares y no se han publicado en las revistas científicas correspondientes, lo que muestran es que no hay una utilidad significativa de Remdesivir para los propósitos principales que son estos: reducir el riesgo de complicaciones, reducir la duración de la hospitalización o reducir la mortalidad. No lo hay”, dijo en octubre.

El subsecretario tuvo que aclarar que los termómetros no matan neuronas (Foto: EFE/Zipi/Archivo)

Vacunas malignas

Sobre este tema el subsecretario López-Gatell, ha dicho que ha habido rumores de personas que señalaron que la dosis rusa, también conocida como Sputnik V, era dañina para la salud, sin embargo, aclaró que esto es mentira.

Apuntó que tanto esta, como otros proyectos de vacunas, llevan a cabo estrictos protocolos de estudios y si tienen algún error, las autoridades sanitarias internacionales y nacionales no permitirán que lleguen a la población.

“No se trata de deseos o preferencias o caprichos y que se vete o se acepte anticipadamente ningún producto, sea de cualquier país del mundo, sea de cualquier fabricante del mundo”, dijo en septiembre desde Palacio Nacional.

Cabe recordar que durante la pandemia ha circulado todo tipo de información la cual, en algunos casos, pese a ser de estudios clínicos serios y comprobables como el de la Vitamina D, han sido aclarados por el subsecretario López-Gatell, quien ha aclarado que para tomar en cuenta su información como 100% veraz es necesario que haya más investigaciones de fondo y no solo algunas muestras.

Hugo López-Gatell, mientras habla durante la conferencia de prensa para informar sobre la pandemia, en Ciudad de México (Foto: EFE/Presidencia de México)

“Es frecuente que aparezcan noticias, nacionales o internacionales, que de repente posicionan en la conciencia del público la esperanza de que hay una medicina o un producto que puede ayudar a prevenir. Las noticias son más rápidas que la investigación científica, cuando se leen en un periódico nacional o internacional, hay personas que asumen que eso es evidencia científica”, apuntó.

En este sentido, ha pedido en varias ocasiones a la población que no ceda a la infodemia, ya que puede ser contraproductivo, ocasionando desde falsas esperanzas de cura, hasta estados de pánico por el coronavirus, por lo que siempre recomienda que se siga la información de las autoridades mexicanas.

