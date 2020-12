Ecos del caso Cassez y el montaje con Loret: AMLO pidió investigar si hubo tortura

(Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este lunes a investigar las torturas denunciadas desde la cárcel por Israel Vallarta, quien lleva quince años en prisión preventiva por supuesto secuestro en el polémico caso de Florence Cassez, empañado por un montaje policial.

“Vamos a atender este asunto en especial, se va a investigar lo del director del penal. Ese es mi compromiso, vamos a tener información”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que pedirá al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que esta misma semana “atienda este asunto”, tras ser cuestionado por las torturas que Vallarta dice haber recibido por parte del director del Centro Federal de Readaptación Social número 17, en el occidental estado de Michoacán.

FOTO: VICTORIA VALTERRA/CUARTOSCURO

Una reportera reprodujo durante la rueda de prensa un supuesto audio de Vallarta dirigido al presidente en el que denuncia que sufre un “régimen de detención degradante”, que en ocasiones lo han dejado sin comer porque hay “funcionarios que todavía creen que las personas privadas de libertad no tenemos derechos”.

Además, exhortó a López Obrador a modificar la “reglamentación a modo que permite abusar y actuar impunemente a los corruptos” que dirigen las cárceles del país, instaurada por Gobiernos anteriores, dijo.

La francesa Florence Cassez y su entonces pareja, el mexicano Israel Vallarta, fueron arrestados el 8 de diciembre de 2005 en la capital mexicana acusados de liderar una red de secuestros.

Israel Vallarta (Foto: Twitter@LaCorneta_dgo)

Ambos fueron detenidos en un macrooperativo policial que fue televisado en directo por una de las grandes cadenas mexicanas y que semanas más tarde resultó ser un montaje.

El caso terminó desencadenando un conflicto diplomático entre Francia y México, y aunque la joven francesa fue liberada y absuelta por vicios en el proceso en 2013, Vallarta sigue detenido y a la espera de sentencia.

La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien siendo magistrada de la Suprema Corte, votó a favor de liberar a Cassez por las irregularidades en el arresto, aseguró el año pasado que el caso de Vallarta es “una violación flagrante a sus derechos humanos” y pidió su liberación.

“Estamos procurando que se haga realidad la justicia en el país, no hay impunidad para nadie”, aseveró este lunes López Obrador, quien dijo tener “confianza tanto en el Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte de que van a limpiar el Poder Judicial”.

En el audio que Vallarta envió a López Obrador, el imputado le dice que no ceda en su transformación, además afirma que espera “que pronto acudan a testificar aquellos periodistas que Loret de Mola señaló para encubrir su irresponsable actuar en mi nombre”.

“Señor presidente, usted habla mucho de corrupción. Le pido voltee a estos lugares y observe a quienes los dirigen, y no pierda la oportunidad de también transformar lo que como herencia dejó Fox y Calderón...

No ceda en su transformación a ese poder tampoco, pues en mucho fueron responsables del estado de cosas institucionales en que se sumió al país por décadas. A este tipo de jueces se les deben esos 15 años de ilegal encierro pese a las relaciones probadas en mi proceso.

(Foto: Instagram/carlosloret)

Ahora hay que esperar que con (inaudible) acudan pronto a testificar aquellos periodistas que Loret de Mola señaló para encubrir su irresponsable actuar en mi nombre”, se escuchó en la grabación.

Las polémicas de Loret de Mola por presuntos montajes en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto

La polémica entorno al caso Florance Cassez y la participación del periodista mexicano Carlos Loret de Mola se volvió a encender cuando el comunicador compartió un video en el que negaba haber tenido conocimiento de que el operativo que se estaba realizando era un videomontaje.

El ex jefe de información del programa que condujo Loret de Mola en Televisa, Juan Manuel Magaña, aseguró en una entrevista con Julio Astillero que el periodista mexicano mentía en sus declaraciones.

Dice yo no fui, yo no me di cuenta, yo no organicé, yo no planeé, yo no me coludí y esta es la verdad. O sea, absolutamente mentiras, pero ya lleva más de 15 años mintiendo.

Carlos Loret de Mola (Foto: Instagram@carlosloret)

Contó que en el programa de radio que también conducía el periodista se hablaba de nota policíaca, pero que “comenzó a haber mucha intromisión del gobierno en aquel tiempo, sobre todo para querer aparentar o quererse poner medallas sobre el tema policiaco, sobre asuntos del narcotráfico, sobre detenciones”, entre otras cosas.

Por otro lado, señaló que estas intenciones gubernamentales comenzaron a generar un sesgo amarillista que ayudaba a enfocar el foco público en otro tipo de temas. “Así llegó lo del video montaje, específicamente”, dijo y mencionó que se trataba de un mecanismo entre el gobierno y la empresa Televisa.

Al ser cuestionado directamente sobre si tras la transmisión de la detención de Florance Cassez e Israel Vallata se advirtió que había “algo mal” en las acciones tomadas, el ex director de información señaló que “fue una toma de conciencia posterior. Ni siquiera los que estábamos en el programa entendíamos muy bien lo que pasó”.

Brozo y Loret en Guadalajara (Foto: Captura de pantalla)

En cambio, sí aclaró que personajes como Loret de Mola estaban completamente al tanto de lo que ocurría, pues se encontraban más inmiscuidos en esos temas. Por otro lado, agregó que este tipo de prácticas eran comunes, “casi obligatorias” en el actuar cotidiano del programa.

Sobre las declaraciones de Carlos Loret de Mola en las que aseguró haber cometido un “error periodístico”, Magaña dijo que era de esperarse que el periodista mexicano se justificara con esos argumentos y que el periodista tiene trabajado el hábito de mentir en diversas ocasiones por instrucciones también superiores.

La francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros fueron detenidos hace casi 15 años, en diciembre de 2005, acusados de operar una red de secuestro denominada Los Zodiaco. En el Rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca, su captura fue realizada mediante un operativo policial televisado en directo por las mayores televisoras del país, entre ellas Televisa.

Florence Cassez (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, el caso terminó revelándose como un montaje orquestado, entre otros, por Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación y hoy preso en Estados Unidos por sus gestiones como secretario de Seguridad Pública. Se trató de un falso operativo que recreó la detención de la pareja para beneficio de las televisoras.

El escándalo sirvió en ese momento para mejorar la imagen de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, así como de las de otras instituciones de seguridad del país. Más adelante, fue dado a conocer que todo se trató de un montaje en el que Florence e Israel fueron obligados a participar. Sin embargo, ambos denunciaron desde su detención que las autoridades habían sido torturados para acceder a esto.

Con información de EFE

