“Hemos recomendado el uso de cubrebocas desde el inicio”: Hugo López-Gatell reviró a reportero que le presentó estudios sobre el uso de las mascarillas

“Hemos recomendado el uso de cubrebocas desde el inicio”: Hugo López-Gatell revira a reportero que le imprimió estudios sobre las mascarillas (Foto: EFE/Presidencia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido duramente cuestionado por el poco uso que ha hecho de medidas preventivas sanitarias como el cubrebocas, del que ha dicho que “no es un asunto que esté científicamente demostrado”.

En una de las recientes conferencias de prensa mañaneras, el mandatario mexicano aseguró que tanto el secretario de Salud Jorge Alcocer, como el subsecretario Hugo López-Gatell le han dicho que no es necesario utilizarlo si mantiene su sana distancia, pero si es un requisito del lugar al que va, lo utiliza.

López-Gatell, por su parte, ha recomendado el uso del cubrebocas “solo en espacios cerrados y donde no se pueda guardar la “sana distancia”, como una medida complementaria a otras como el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, etcétera.

Afirmó, en ese sentido, que el cubrebocas no es útil por sí mismo, y es algo que ha “estado diciendo periódicamente”, pues “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado (…) No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2″.

Al respecto, un reportero encaró al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante la conferencia de prensa vespertina diaria, donde hizo entrega de una serie de estudios impresos que contradicen los dichos del mandatario, además de pedir al equipo de presidencia que haga llegar el material hasta López Obrador.

López-Gatell reconoció que la evidencia científica “tiene un área de imprecisión o ausencia de evidencia, entre otras cosas porque resulta complicado generar evidencia útil, y es el uso correcto contra el uso no correcto” (Foto: SSa)

López-Gatell, por su parte, aseguró que a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud sobre la enfermedad COVID-19 hay incluso indicaciones específicas sobre el uso correcto de las mascarillas, así como de los lugares donde es útil, incluso estudios sobre aquellos que podrían tener mayor eficacia en términos de filtrado, para potencialmente reducir el riesgo de aspirar las partículas provenientes de personas con la enfermedad.

Por otra parte, indicó que los cubrebocas son aditamentos útiles para disminuir la propagación de partículas. Además, confirmó que el uso comunitario masivo de los mismos pueden contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona contagie a otras.

“Hay un artículo muy importante donde concluyen que si prácticamente toda la población usara consistentemente el cubrebocas todo el tiempo, aunado a otras medidas, podría contribuir a una reducción de alrededor de unas 3 decenas porcentuales del riesgo de propagación”

Sin embargo, reconoció que la evidencia científica “tiene un área de imprecisión o ausencia de evidencia, entre otras cosas porque resulta complicado generar evidencia útil, y es el uso correcto contra el uso no correcto”.

López-Gatell pidió al reportero que no imprima sus estudios en pro de la preservación del ambiente (Foto: EFE/Presidencia de México)

Para concluir, el funcionario de salud aseguró que “el gobierno de México ha recomendado el uso del cubrebocas desde el inicio de la epidemia y eso sigue vigente”. Aseguró que si bien puede ser un elemento que contribuya en buena medida, tampoco debemos descuidar las otras medidas de prevención de contagios.

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pidió al reportero que no imprima sus estudios o evidencia científica que pretenda hacerles llegar, pues la mayoría ya se pueden consultar en la red y es importante pensar en la conservación del ambiente.

“No imprima, generalmente ya están en electrónicos. Le recomiendo no imprimir, hay que tratar de conservar el ambiente”, pidió Hugo López-Gatell al periodista, quien dijo, parece que la información no llega de manera correcta hasta el mandatario capitalino.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No está científicamente demostrado”: López Obrador reveló que López-Gatell le dijo que no es necesario que use cubrebocas si guarda distancia

Diputada de Movimiento Ciudadano recaba firmas para que López Obrador use cubrebocas

“No es una barrera suficientemente eficaz”: López-Gatell descarta uso obligatorio de cubrebocas