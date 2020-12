Ante semáforo rojo, CAMe mantiene el programa Hoy No Circula sin cambios FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) anunciaron en conjunto que regresarán al semáforo epidemiológico de color rojo, la máxima alerta, ante la alza de hospitalizaciones, contagios y muertes en las últimas semanas.

Tras dicha decisión, se tomaron una serie de medidas extraordinarias en los aspectos sociales y económicos para prevenir aglomeraciones, reuniones, fiestas, entre otros, con el objetivo de prevenir los contagios por COVID-19.

Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) anunció que no habrá cambios en las prohibiciones de movilidad dentro del programa Hoy No Circula de la Zona Metropolitana y el Valle de México.

“Hasta el momento el programa #HoyNoCircula opera de manera normal en la ZMVM. Informaremos de inmediato a través de nuestras redes sociales, en caso de cambios en el programa”, escribieron a través de su cuenta de Twitter.

Esto quiere decir, que hasta el momento se mantienen los hologramas 0 y 00 como exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con la información publicada.

Además, los engomados amarillos, terminaciones 5 y 6, no circulan los días lunes. Engomados rosas, placas terminación 7 y 8 no circulan los martes. Las placas rojas, terminación 3 y 4, no circulan los días miércoles.

Por último, las placas engomado verde, terminación 1 y 2, deberán suspender su circulación los días jueves; mientras que los engomados azules, placas terminación 9 y 0 no circularán los días viernes.

Sin embargo, el Estado de México suspendió las verificaciones en la entidad hasta el 10 de enero (Foto: Andrea Murcia /Cuartoscuro)

Además, los hologramas 1 no circulan los sábados 1 y 3 de cada mes, descansan números impares; por otra parte, los 2 y 4 sábados de cada mes, descansarán los números pares. Los hologramas 2, descansarán todos los sábados del mes.

Sin embargo, el Control de la Contaminación Atmosférica en el Estado de México confirmó que como parte de las medidas preventivas, con el objetivo de reducir contagios por COVID-19, los centros de verificación vehicular en el Estado de México suspenden actividades del 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.

Por otra parte, confirmaron que los vehículos que ya cuentan con holograma de verificación correspondiente al primer periodo del año 2020, conservarán su vigencia y verificarán hasta el próximo periodo del año 2021, conforme al calendario y terminación de placas de circulación.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que los verificentros hasta el momento se encuentran trabajando de manera normal. Pero si quieres hacer tus trámites, deberás agendar una cita a través de su página de internet.

En la CDMX conviven millones de automovilistas. (Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro)

Por otra parte, la CAMe informó a la ciudadanía la relación que existe entre las condiciones meteorológicas de esta temporada, las diversas acciones de la población, su incidencia en la calidad del aire y sus efectos en la salud, así como las medidas de prevención y control para reducir sus emisiones durante la temporada decembrina.

En conferencia de prensa, el ingeniero Jorge Rescala Pérez señaló que las condiciones climatológicas durante la temporada invernal, con bajas temperaturas y sin lluvias, además de la presencia de inversiones térmicas, impiden la dispersión de los contaminantes.

Por su parte, el doctor Horacio Riojas Rodríguez alertó sobre los contaminantes que respiramos y que pueden generar efectos a la salud, agudos y crónicos y de severidad variable de acuerdo al tipo de contaminante, la concentración, el tiempo de exposición, los patrones de exposición y la tasa de ventilación.

Al respecto, la licenciada Carolina García Cañón destacó que es muy importante que la población se mantenga informada del estado de la calidad del aire en la zona en la que viven, para saber las medidas que deben tomar si salen a la calle.

Entre sus recomendaciones están el permanecer en casa cuando los niveles de contaminación estén altos, así como evitar la exposición al aire libre de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas respiratorios. También pidió protegerse, evitar cambios bruscos de temperatura y no fumar.

