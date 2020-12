No habrá escasez de alimentos e insumos, afirmó López-Gatell tras llamar a no hacer compras de pánico por semáforo rojo

López-Gatell señaló que no es necesario que se compre papel de baño en grandes cantidades (Foto: Cuartoscuro/Omar Martínez)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que pese a que se ordenó el semáforo rojo y el cierre de comercios no esenciales por el repunte de casos de COVID-19 en la Ciudad de México y Estado de México no habrá escasez de alimentos o insumos.

En este sentido hizo un llamado atento a toda la ciudadanía para que no entre en pánico y no haga compras de último momento ya que los supermercados, tiendas, farmacias o mercados seguirán abiertos al ser considerados esenciales.

“Es muy importante que no caigan en pánico en el Valle de México, que no se dejen confundir si aparecieran noticias falsas de que va a haber escasez de alimentos o de cualquier otro insumo”, afirmó desde Palacio Nacional.

Reiteró que no es necesario que se compre papel del baño en grandes cantidades como se hizo al inicio de la pandemia cuando se ordenó el primer confinamiento social, asimismo, apuntó que los locales de comida también seguirán dando servicio, aunque solo para llevar.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, durante la Conferencia-informe diario sobre coronavirus covid-19 en México en Ciudad de México (Foto: EFE/PRESIDENCIA)

“Por favor, no acudan a hacer compras masivas de papel de baño, no hay ninguna razón, y tampoco va a haber escasez de alimento, permanecerán abiertos todos los establecimientos que venden alimento para llevar, preparados y no preparados”, subrayó.

López-Gatell recordó que a partir de este sábado 19 y hasta el lunes 10 de enero de 2021, “permanecerán cerradas la mayoría de las actividades económicas incluidas o, más bien, excepto aquellas que son esenciales, para el público en general, las esenciales incluyen, desde luego, la venta de alimentos y la mayoría de los insumos de la vida diaria”.

Cabe recordar que este mismo viernes 18 de diciembre el subsecretario, junto con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dieron un comunicado conjunto para informar a la ciudadanía sobre el retorno al semáforo rojo y llamar a quedarse en casa.

Durante dicha suspensión temporal de actividades solo se permitirá que continúen las actividades de primera necesidad como:

En el Valle de México ha habido un gran repunte de casos de COVID-19 (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

- Venta de alimentos, sin preparar y preparados solo como servicio de entrega. No para consumo en locales.

- Sectores Energía, transporte, manufactura, salud, funerarios, financieros, telecomunicaciones, servicios y proveeduría. Todos deben de seguir los protocolos de seguridad en el trabajo, dispuestos desde el 1 de junio.

- Fabricación, comercialización y venta de medicamentos.

- Talleres de reparaciones y refacciones.

- Tributario, seguridad, obra pública y agua.

El subsecretario reconoció que se requiere tomar medidas extraordinarias para que en las próximas tres semanas se reduzcan la cifras de muerte y contagios.

El subsecretario reconoció que se requiere tomar medidas extraordinarias para que en las próximas tres semanas se reduzcan la cifras de muerte y contagios (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

El funcionario recordó que la pandemia se prolongó durante el año. Alcanzó un punto máximo en la tercera semana de marzo, luego fue en descenso, pero a partir de la primera semana de octubre tuvo otra vez un repunte.

Destacó el caso de la zona conurbada del Valle de México, que, al albergar a casi el 25% de la población del país y existir una gran movilidad de personas, los casos se han incrementado considerablemente.

“Al ser una población tan grande podría llevar a un grado de dificultad en los casos para poder frenarlos”, aseguró.

Hasta el último corte informativo de la Secretaría de Salud, a nivel nacional se contabilizan 1,301,546 casos acumulados y 117,249 defunciones confirmadas por COVID-19. Además, durante la semana 49 se notificó un 40% de positividad de contagios.

