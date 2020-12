Su hermano murió, él quería pedir ayuda para su madre pero falleció en el intento, todos tendrían COVID-19

El hombre de alrededor de 55 años quedó tirado al lado de su automóvil en la madrugada mientras trataba de ir por ayuda para su madre, después de que su hermano muriera, todos tendrían COVID-19 Foto: (Captura de pantalla noticiero de Milenio)

La mayoría de hospitales en la Ciudad de México se encuentran a su máxima capacidad debido al incremento de contagios de coronavirus que se ha quintuplicado en las últimas dos semanas, lo que ha hecho que se agudice la situación para enfermos graves, como para un par de hermanos y su madre en Tlalpan.

Este miércoles los síntomas de lo que creen es COVID-19 se agravaron en una familia de la Ciudad de México, Juan y Gabriel, dos hermanos de entre 55 y 65 años comenzaron a ponerse graves y uno de ellos falleció, el otro intentó pedir ayuda para él y para su madre mayor de 80 años por lo que bajó a su coche, sin embargo no lo logró y falleció en el estacionamiento.

La tragedia ocurrió en la calle Yubain, en la colonia Lomas de Padierna, donde vecinos del edificio de departamentos, al percatarse de lo ocurrido, llamaron al 911 para pedir ayuda poco después de las 1:36 de la madrugada, varias horas después llegó una patrulla pero constató los hechos y se retiró.

Posteriormente una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó al lugar pero negaron llevarse a la madre de los dos hombres que habían fallecido y argumentaron que le faltaba poco para morir.

“Una ambulancia del ERUM llegó pero no quisieron llevarse a la señora porque dijeron que ya se iba a morir y hasta pasadas las 8 de la mañana que llegó otra y sí se la llevaron”, dijo una vecina a Milenio sobre lo que ocurrió a la anciana que estaba muy grave y que fue llevada al hospital Xoco.

Los cuerpos de los dos hermanos fueron recogidos 13 horas después por el servicio forense de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Tras varias horas la anciana mayor de 80 años fue trasladada a un hospital tras negarle el servicio la primera ambulancia de ERUM Foto: (Captura de pantalla noticiero de Milenio)

Ni su familia los quiso ayudar

Vecinos también refirieron que al parecer unos primos de los hombres muertos llegaron después de las 3 de la madrugada para identificarlos, sin embargo negaron querer hacerse cargo debido a que tenía mucho tiempo que no los veían, falta de dinero, incluso que su relación no era óptima y que no pagarían los servicios funerarios, señalaron que el gobierno se hiciera cargo.

Asimismo negaron ayudar a la mujer de edad avanzada que yacía muy grave el uno de los departamentos donde se hallaba su otro hijo fallecido.

Al respecto, fuentes consultadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, refieren que los familiares se negaron en ese momento al traslado de la señora y señalan que el personal del ERUM no puede trasladar a quien se niega a recibir la atención.

A las 5:07 horas la ambulancia del ERUM se retiró y los policías que resguardaban la zona y que estaba sin acordonar les pidieron a los vecinos que se subieran o los detendrían, informó por su parte el portal de noticias Imagen.

A las 5:20 horas llegó la carroza de una funeraria para ofrecer sus servicios, aunque las cremaciones estarían listas hasta el lunes por la alta demanda. Los familiares de los fallecidos reiteraron que no contaban con dinero para hacerse cargo y se retiraron. La carroza también se fue.

En tanto que la mujer de la tercera edad continuaba lidiando con las complicaciones de la COVID-19. A las 8:45 horas llegó una motoambulancia del ERUM para asistirla, a las 10:05 arribó la ambulancia que por fin la llevaría rumbo a un hospital de la capital. Pero los cuerpos seguían en el edificio.

El domicilio de la familia se encuentra en la calle Yubain, en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía de Tlalpan, en la CDMX Foto: (Maps)

La Unidad Móvil de Investigación Forense llegó hasta las 13:17 horas. Fue hasta las 14:09 cuando sacaron el primer cuerpo y a las 14:15 horas cuando sacaron el segundo. 12 horas y 59 minutos después de que los vecinos se habían enterado.

La FGJ capitalina agregó en su tarjeta informativa que inició una investigación especial al saber que los familiares de los hombres muertos no se harían cargo de los servicios funerarios.

Ambos cuerpos fueron levantados, conforme al Protocolo para el Levantamiento de Cuerpos Fallecidos por COVID sin Disponentes y llevados al anfiteatro de la Coordinación Territorial Coyoacán 3, para posteriormente llevarlos al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo).

