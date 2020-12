Dijeron que ya estaba muerto para no atenderlo: le negaron la atención a un anciano grave de COVID-19

Video: José Cruz García / FB.

En redes sociales se dio a conocer un video en el que un anciano en estado grave presuntamente de coronavirus cae al piso en la entrada del Hospital Vivo Jardín Bicentenario, en Nezahualcóyotl, Estado de México, donde le negaron la entrada y hasta cerraron para no atenderlo.

En las imágenes se ve al hombre de la tercera edad con un tanque de oxígeno acostado en la calle con tres de sus familiares, al no poder permanecer de pie debido a la gravedad de su enfermedad.

El video fue grabado por una mujer que se encontraba al interior del nosocomio quien capturó los impactantes momentos donde personal médico del hospital se negó a atender al hombre mayor, ante la incredulidad de los presentes.

Una mujer que estaba en la sala de espera y que era familiar de otro paciente ingresado en el hospital particular, comenzó a exigir que se le atendiera.

Foto: José Cruz García / FB.

“No puede ser que sean tan inhumanos, se está muriendo, es su obligación atenderlo, por lo menos ingrésenlo en una camilla no lo dejen tirado ahí”, fue el reclamo que comenzó la mujer.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

“Ya no tiene signos vitales”, le replicó una mujer con bata que presuntamente era médico del hospital.

“¿Cómo que no? Se está moviendo, está respirando, vaya a verlo, no puede dejarlo así, ¿cómo es posible que no haya un médico de guardia que lo pueda atender, estoy pagando un dineral por mi paciente y qué atención puedo esperar de ustedes?”, le respondió.

Otra mujer comenzó a apoyarla y a reclamar a los médicos y recepcionistas, se fueron sumando cada vez más personas con visible indignación por la falta de empatía con el hombre enfermo.

Foto: José Cruz García / FB (captura de pantalla)

Hasta que la primera mujer abrió la puerta que estaba cerrada por dentro para que pudieran ingresarlo sus familiares y siguió con la exigencia de que no lo dejaran morir.

Por lo que ante la insistencia de los presentes personal se acercó para dirigir al hombre que logró pararse con ayuda de sus hijos y caminar al interior del hospital para ser atendido.

“Nadie se quedará sin atención”: AMLO

El mensaje que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido que se ha adaptado todo para extender la atención a pacientes COVID-19y de otras enfermedades en todo el país, a pesar de ello se han visto varios incidentes como este, a pacientes con otras enfermedades se les ha negado la atención o incluso mujeres han dado a luz en la calle por la negación del servicio.

Además desde este 1 de diciembre la atención médica en los hospitales federales mexicanos comenzó a ser gratuita para toda la población, incluida la que no tenga ningún tipo de seguro médico, informó este lunes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Trabajadores médicos con trajes protectores descansan después de horas de tratamiento de pacientes con COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos, durante el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en el Hospital Juárez de México en la Ciudad de México, donde ya hay saturación hospitalaria Foto: Carlos Jasso / Reuters

“Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo del secretario de Salud, nuestro jefe, el doctor Jorge Alcocer Varela, que establece que los servicios de salud que otorgan las instituciones federales para personas no aseguradas son gratuitos”, confirmó el subsecretario al dar el reporte diario de la covid-19 desde Palacio Nacional.

México registró 11,030 nuevos contagios, así como 608 defunciones originadas por COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2.

De esa forma, hasta el día 187 de la nueva normalidad, se han registrado 1,144,643 casos confirmados acumulados y 108,173 defunciones ocasionadas por la enfermedad de coronavirus.

Adicionalmente se informó la estimación de 71,519 (5%) pacientes que presentaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. El dato resulta relevante, pues son quienes pueden contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

CIUDAD DE MÉXICO, 15NOVIEMBRE2020.- Capitalinos asistieron a las calles del Centro Histórico sin respetar la sana distancia para evitar contagios de Covid-19. La capital continúa en Semáforo Naranja debido a la pandemia del Coronavirus. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

La Ciudad de México, Guanajuato y Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguidas de Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Durango, Coahuila, Zacatecas, Sonora y se incluyen Tabasco y Puebla como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran más de dos tercios (81%) de los casos activos del país.

Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 71,519 casos activos estimados.

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. El siguiente gráfico muestra la distribución de defunciones confirmadas y sospechosas por fecha de defunción.

La media nacional en la ocupación de camas generales se encuentra en 39%. Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México son las cinco entidades con menos disponibilidad. Por otro lado, la media de camas equipadas con ventilador se encuentra seis puntos abajo con un 33%. Las entidades de Chiapas y Campeche se ubican como los estados con mayor disponibilidad de camas generales y de terapia intensiva en todo el país.

MÁS SOBRE EL TEMA

Con exceso de trabajo y sin sueldo, personal de salud en área COVID-19 en SLP

Cómo recibir atención médica gratuita en México si no cuentas con seguridad social

Desde este martes 1 de diciembre, la atención en hospitales federales será gratuita