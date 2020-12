“Hicimos todo lo que pudimos, pa, te lo juro”: el dramático momento en que un paciente COVID-19 murió, mientras su familia suplicaba por atención

Drama en el Hospital General un paciente en estado grave murió mientras su familiares pedían espacio

En redes sociales se dio a conocer un video del pasado 12 de diciembre, en el que los hijos de un hombre de 62 años se despiden de su padre en la entrada del Hospital General de México, segundos después de que el personal médico confirmara su fallecimiento y le negara la atención médica por falta de camas y ventiladores.

De acuerdo con el periodista Manuel Feregrino, la familia del paciente acudió al Hospital General porque en el Locatel les habían asegurado que ahí sí había camas disponibles. Sin embargo, cuando llegaron el personal médico les informó que no podían atenderlo porque estaban saturados.

Llenos de desesperación, la familia y los paramédicos que lo trasladaron al hospital insistieron en que ellos tenían la obligación de atender al paciente en estado crítico. “Si el paciente se le lleva a otro hospital se va morir dentro de la ambulancia”, les explicó un hombre que parecía ser el ambulanciero: “¡Esta es una institución, es un hospital!”.

(Photo by Guillermo Arias / AFP)

“Sí, pero no hay espacio. No contamos con camas, no contamos con el servicio para poder atenderlo; estamos saturados. No tenemos camas, no tenemos donde subirlo”, contestó el personal médico del nosocomio.

En otro momento de la grabación se escucha otra vez la voz del paramédico: “Ya no hay nada que hacer”. Segundos después los hijos del paciente, quien en ese momento yace inmóvil en una cama encapsulada, se le acercan y con la voz entrecortada le dicen a modo despedida: “Tú descansa, papi, no te preocupes por nosotros, vamos estar bien” e “Hicimos todo lo que pudimos, pa, te lo juro”.

Son 9 meses que el personal médico ha dado atención a los enfermos por coronavirus, quienes han laborado más de 30 horas por semanas y con un día de descanso.

EFE/Esteban Biba/Archivo

Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, reconoció que el personal está agotado, por lo que se encuentran apoyando con atención psicológica.

“Sí, efectivamente el personal que ha estado desde el principio de la pandemia en la primera línea de contención, de atención al COVID-19 está con un desgaste importante, cuando bajaron las hospitalizaciones se concedió un día adicional de descanso justamente para atemperar este desgaste, pero se retiró”, indicó la funcionaria para El Universal.

Describió: “Hay personal que está más de seis horas con cubrebocas, goggles, caretas o trajes, imagínate, no puede ir al baño porque todo es un proceso de poner y quitar para no contagiarse (...) únicamente tendremos un día de descanso cada 15 días, los descansos adicionales escalonados se quitaron para personal de urgencias, terapia intensiva, medicina interna-convertida en área COVID”.

EFE/Luis Torres

La situación en Ciudad México, de nueve millones de habitantes, es “crítica” pues las hospitalizaciones no paran de crecer desde mediados de octubre, según sus autoridades.

El pasado fin de semana, la ocupación llegó a 83% de la capacidad, mientras que el lunes fue el día con más internaciones en casi diez meses de pandemia con 4.724 casos.

El panorama es más preocupante debido a que muchos pacientes son transferidos desde el vecino estado de México, cuya ocupación supera 70%. En la zona metropolitana, que abarca la capital y varias localidades cercanas, viven unas 20 millones de personas.

REUTERS / Gustavo Graf

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que el médico cirujano Antonio Domínguez Zambrano, colaborador del Hospital General de México, difundió que dicha institución está en “semáforo rojo”, motivo por el cual exhortó a la ciudadanía a acatar las instrucciones sanitarias al pie de la letra para evitar más contagios de COVID-19.

“El Hospital General de México, que es uno de los más grandes de América, es un hospital que al día de hoy se ha convertido en un hospital con el semáforo rojo”, inició su anuncio que circula en plataformas como Twitter.

Para abundar en lo que representa esto, el médico expuso que como sigue la incidencia epidemiológica en la capital, este recinto médico ya no podría recibir más pacientes infectados de la nueva cepa de coronavirus.

“¿Qué significa esto? que el número de internamientos nos está rebasando. Tenemos unidades completamente llenas y estamos regresando a las características que tuvimos en mayo pasado”, abundó.

Por tal motivo, hizo un llamado a las personas a que eviten las fiestas navideñas y juntarse en grandes números, pues esto potencializa brotes nuevos de esta enfermedad que ya ha dejado más de 100,000 muertes en todo México.

