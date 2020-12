“No tenía información”: AMLO desconoce los presuntos fraudes en Créditos a la Palabra operados por Banco Azteca de Salinas Pliego

EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se hará una investigación ante los presuntos fraudes en la entrega del programa denominado “Créditos a la Palabra”, destinado a apoyar a los pequeños empresarios en el marco de la pandemia del COVID-19 en el país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado por un representante de los medios de comunicación sobre la situación que prevalece en varios estados del país, en donde personal de la Secretaría de Economía o del Bienestar se comunican con los beneficiarios avisándoles que pueden pasar por su crédito, pero cuando los beneficiarios acuden, ya no hay dinero, situación por la que ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) y en las fiscalías estatales.

López Obrador reconoció que desconocía la situación; sin embargo, evitó pronunciarse de manera directa sobre el tema. Solo aseguró que se realizará una investigación.

“Tenemos que hacer un seguimiento y estar muy pendientes para que no haya distorsiones, que no se roben el dinero que es para la gente. En este caso vamos a hacer la investigación, no tenía yo elementos. Hace algún tiempo se presentó un desvío de fondos en tarjetas de adultos mayores, relacionados más a algunos estados, Veracruz y otros estados, se detectó y se corrigió; pero no teníamos ningún reporte sobre desvíos.. De todas maneras, la entrega directa de dispersión a través de los bancos es mucho más seguro que el pago en efectivo y si hay alguna irregularidad, algún robo, se puede saber como lo hiciste tú.. ir a ver al beneficiario si ya recibió el dinero, o ya cobró otro por él”, señaló el mandatario.

Banco azteca (Foto: Twitter)

Luego de que el reportero señaló que esta situación prevalece en las sucursales de Banco Azteca -propiedad del segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego-, López Obrador aseguró que no hay ninguna queja contra esa institución.

“No hay, en el caso de Azteca, ninguna queja que yo tenga, información sobre desvíos de fondos… Pues es la primera vez que tengo la información, se va a investigar de acuerdo a lo que tú estás planteando… No tenía información sobre eso”, insistió.

“Lo que hay en los bancos es que se dispersan los recursos y se tarda en que la gente pueda cobrar (...) Lo vamos a investigar, no tenía la información de lo que me estás diciendo, pero eso no significa que no se vaya a investigar”, aseguró.

El mandatario resaltó que ante este tipo de situaciones, es importante perfeccionar el sistema de dispersión de fondos de manera directa.

“(por eso) nos estamos apurando para tener el Banco del Bienestar que va a contar con 2,600 sucursales. Entonces ya con ese banco se van a dispersar todos los fondos, ya no vamos a tener que contratar servicios de la banca particular, de la banca privada”, enfatizó.

“Lo que pasa es que nos lleva tiempo construir las sucursales, llevamos 1,000 sucursales, casi la mitad terminadas, otra mitad en proceso. El año próximo vamos a hacer 1,000 más, pero hay que equiparlas, hay que tener el equipo de internet, de cómputo, la distribución del dinero, la vigilancia, la administración… Es un gran banco, va ser el banco más importante de México porque va a llevar los recursos a la gente más necesitada, a un número mayor de cuentahabientes en el país en dos años”, resaltó.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Comerciantes acusaron que no han recibido el crédito a la palabra ofrecido por el gobierno mexicano. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

De acuerdo con investigaciones periodísticas, al menos 82,000 comerciantes no han recibido el depósito correspondiente en las tarjetas bancarias que se les entregaron con el crédito, que consta de 25,000 pesos.

Uno de los afectados es Alejandro Varela Peralta, de San Francisco Xochimehuacán en Puebla, quien está a punto de tener que cerrar su papelería debido a la falta de recursos para solventar los gastos del negocio.

“No sabemos realmente sí nos lo van a dar o no, como yo ya firmé, si a lo mejor después pues me vayan a decir que les tengo que pagar algo que no me han dado”, dijo.

Alejandro Rosas Guerrero, titular de la unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía reconoció en una entrevista para el programa En Punto de Denisse Merker, que son aproximadamente 82,000 créditos que no han podido ser otorgados debido -aseguró- a limitaciones relacionadas a falta de disponibilidad presupuestal y la logística de los depósitos.

“¿Cuánta gente está en esa situación con las tarjetas sin fondos? La cifra que tenemos son 82,000 tarjetas. Bueno, son tarjetas se crearon, se entregaron y está en proceso la dispersión de recursos. El flujo de recursos tiene ciertos momentos en que se acelera, ciertos momentos que tarda un poco. Se ha avanzado al ritmo que las circunstancias nos han permitido y puede que se haya generado algunos retrasos derivados, como le comento, de la complejidad logística y operativa y también del ritmo con el que han fluido los recursos”, dijo.

MÁS DE ESTE TEMA:

AMLO lamentó el asesinato de Aristóteles Sandoval: GN, Marina y Ejército colaborarán con el gobierno de Jalisco durante investigaciones

“Si está bien lo de los semáforos, pero depende de nosotros”: AMLO encargó a la población de CDMX resguardarse y procurar “no enfermarse”

Créditos a la palabra: 82,000 comerciantes no recibieron el apoyo de 25,000 pesos por falta de solvencia

Créditos a la palabra de 25,000 pesos: llegó el momento de comenzar a pagarlos