México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de este miércoles 3 de junio

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:30 horas. Esta es la combinación ganadora dada a conocer por la Lotería Nacional

Guardar
Google icon
Gana millones con el Melate, Revancha y Revanchita
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

Los ganadores de cada uno de los sorteos de Melate de hoy fueron dados a conocer por la Lotería Nacional, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se comunican los resultados del sorteo de Melate.

Resultados del Mealte, Revancha y Revanchita

Melate.

  • Sorteo: 4221.
  • Bolsa acumulada: 191.3 millones de pesos
  • Números ganadores: 8, 12, 20, 27, 31, 36.
  • Número adicional: 2.

Revancha.

  • Números ganadores: 11, 25, 31, 52, 55, 56.

Revanchita.

  • Números ganadores: 3, 7, 18, 30, 33, 56.

¿Cómo se juega Melate?

Cómo jugar al Melate

Con tan solo 15 pesos puedes adquirir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate dispone de cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Selecciona seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número elegir, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números al azar.

La urna elegirá seis esferas también de forma aleatoria con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

¿Cómo se juega en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma jugada ganadora.

Solo tienes que llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelateMelate Retro y Revancha MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: incendio en el Mercado de Jamaica provoca casos y cierres en

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: incendio en el Mercado de Jamaica provoca casos y cierres en

AMLO señala que Calderón alineó a la Secretaría de Marina a EEUU durante su sexenio

El argumento apareció en una carta publicada desde Palenque, Chiapas, y retoma un señalamiento que el tabasqueño ya había hecho en 2023

AMLO señala que Calderón alineó a la Secretaría de Marina a EEUU durante su sexenio

Milagro del IMSS: mujer embarazada con muerte cerebral da a luz a un bebé sano después de tres semanas con soporte vital

Una hemorragia cerebral cambió el rumbo de un embarazo de 24 semanas. Un equipo multidisciplinario sostuvo la gestación hasta un límite crítico. Después, una decisión familiar brindó vida y esperanza

Milagro del IMSS: mujer embarazada con muerte cerebral da a luz a un bebé sano después de tres semanas con soporte vital

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

El reencuentro sorprendió en redes ya que ambos jugadores habían tenido roces en el Mundial de Rusia 2018

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026

Los canaleros se despidieron de manera contundente ante su gente con tantos de Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barría

La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”

La Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México

Qué significa mezclar minúsculas y mayúsculas al escribir, según la psicología

DEPORTES

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón

Malagón fue el primero en agradecer André Jardine tras salir del América: Henry Martin guarda silencio