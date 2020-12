“Si está bien lo de los semáforos, pero depende de nosotros”: AMLO encargó a la población de CDMX resguardarse y procurar “no enfermarse”

EFE/ José Méndez/Archivo

La mañana de este viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hacer un llamado a la población a quedarse en sus casas y salir solamente a lo necesario.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador hizo la petición a pesar de que -asegura- se ha presentado una disminución de la movilidad ya que la gente “ha hecho caso (de no salir), pero falta más”.

Sin embargo, en la Ciudad de México ocurre todo lo contrario y en muchas partes de la capital, las calles se observan desbordadas de gente.

“Hacer un llamado a todos los capitalinos a los habitantes de la CDMX para seguir las recomendaciones sanitarias porque hay, como se ha informado un incremento de casos de contagio por COVID y tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia, no realizar fiestas, salir a la calle solo si es urgente, si es necesario, si es indispensable. Nosotros estamos desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria, esto es que haya camas suficientes, equipos médicos, enfermeras, que se tome en cuenta que ya es mucha la fatiga de los médicos, enfermeras que han estado salvando vidas”, señaló.

EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Recordó que aunque nuevamente se está contratando a más personal médico para relevar a los médicos y enfermeras que ya llevan más de 9 meses luchando contra el coronavirus, el mandatario pidió a la gente no salir y no reunirse. Y pese a las imágenes de calles llenas de gente en la capital del país, López Obrador aseguró que la gente está haciendo caso de no salir.

“Por eso se está llevando a cabo este plan, para que médicos y enfermeras entren al relevo y tengamos la posibilidad de atender a todos los enfermos.. Pero lo más importante de todo es que procuremos no enfermarnos, no contagiarnos, lo preventivo.. Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine gente, que no nos reunamos con muchos amigos, que guardemos siempre la sana distancia, eso es lo qe se recomienda y yo estoy seguro que la gente va a hacer caso, lo está haciendo, hay menos movilidad en la Ciudad de México a pesar de que se trata de los días que tradicionalmente hay más movimiento. Está bajando la movilidada porque muchos están respondiendo al llamado de quedarnos en casa.. pero hace falta más para que no siga creciendo el número de contagios”, dijo.

“Yo hago un llamado a toda la población, a todo el país, pero fundamentalmente aquí en la Ciudad de México en donde tenemos un repunte de contagios, tenemos que cuidarnos”, enfatizó.

Información en desarrollo…